Olympiachef Tore Ovrebo erklärt Norwegens Erfolgsgehimnis

Interview «Der Entscheid, Olympia in China auszutragen, hat nichts mit den Athleten zu tun» Tore Øvrebø leitet das Olympische Zentrum des norwegischen Sports. In Peking ist er zum vierten Mal als Delegationsleiter seines Landes bei Olympischen Spielen dabei. Bei der letzten Austragung hat Norwegen so viele Medaillen gewonnen wie keine andere Nation. Rainer Sommerhalder 02.02.2022, 16.00 Uhr

Norwegens Olympiachef Tore Øvrebø vor seinem beruflichen «Wohnzimmer», dem Olympiatoppen. Rainer Sommerhalder

Norwegen war bei den Olympischen Spielen 2018 die Nation Nummer 1. Was macht Norwegen besser als andere Länder?

Tore Øvrebø: Die Frage muss lauten, was Norwegen in einigen konkreten Sportarten besser macht als andere. Es gibt einige Wintersport-Disziplinen, in welchen unser Land über eine langjährige Leistungskultur verfügt. Eine Vielzahl unserer Olympiamedaillen geht auf das Konto dieser Sportarten wie beispielsweise Langlauf oder Biathlon. Es ist also nicht die Breite an Sportarten, welche dem norwegischen Erfolg zu Grunde liegt. Wir möchten aber zusätzliche Disziplinen wie Snowboard oder Eisschnelllauf forcieren, um auch dort regelmässig Medaillen zu gewinnen.

Also wird Norwegen in Peking noch stärker sein?

Das glaube ich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass da noch eine teilnehmende Nation ist, die manchmal Russland, manchmal auch Athleten aus Russland oder Olympische Athleten aus Russland genannt wird (lacht). Wir haben in Pyeongchang einige Medaillen gewonnen, welche normalerweise an Russland gehen. Doch der Dopingskandal von Sotschi beeinflusste die Performance des russischen Teams vor vier Jahren deutlich. Unser offizielles Ziel für Peking lautet 32 Medaillen. Was in Südkorea passierte, war für uns ein Märchen.

Welche Rolle spielt das Spitzensport-Kompetenzzentrum «Olympiatoppen» für den norwegischen Erfolg?

Eine zentrale Rolle, weil es uns ermöglicht, viele wichtige Prozesse zwischen den Sportarten und zwischen den Athleten entscheidend zu vereinfachen. Das fördert die Entwicklung massgeblich. Aber es ist nicht der Platz «Olympiatoppen», der entscheidend ist, sondern die Idee, die Prozesse innerhalb unserer Sportkultur zu erleichtern. Und wir haben in diesem Prozess auch bestens ausgewiesene Sportwissenschafter und Trainer mit an Bord, die für alle Disziplinen verfügbar sind. Damit bieten wir den Athleten und den Verbänden eine hochklassige Betreuung. Würde jede Sportart diesen Support nur für sich selber aufbauen, würden wir niemals diese Qualität erreichen. Es ist zugleich auch ein kostengünstiger Weg, um die Expertise von Fachleuten möglichst effizient zu nutzen.

Sie haben Ihren Job den besten Arbeitsplatz der Welt genannt. Was macht ihn dazu?

Die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und die Mischung aus sehr professioneller langfristiger Planung mit sehr rationaler wissenschaftlicher Arbeit und den höchst emotionalen Sportmomenten mit all den Sportlern und Trainern. Die norwegische Sportkultur baut sehr stark auf gute Beziehungen.

Wenn ich mit der Schweiz vergleiche, funktioniert in Norwegen der Austausch von Wissen deutlich besser. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Vor vielen Jahren hatten einige Norweger die Idee, die verschiedenen Sportarten hier am Olympiatoppen systematisch zusammenzubringen. Es ist eine Art Kultur, die sich seither entwickelt hat. Es war ein schwieriger und kontrovers diskutierter Entscheid, aber inzwischen ist diese Philosophie derart gewachsen, dass es sich für die allermeisten norwegischen Athleten und Trainer ganz natürlich anfühlt, über die Sportartengrenzen hinweg zusammenzuarbeiten.

Die Situation mit Corona hat genau diese Stärke – man tauscht sich aus – eingeschränkt. Wie haben Sie auf diese Herausforderung reagiert?

Wir empfanden es als schwierig und sehr herausfordernd, weil wir viel von dieser Kultur der Beziehungspflege verloren. Wir haben viele Aktivitäten, die nicht direkt mit dem Leistungssport-Training zu tun haben, zurückgefahren. Und wir haben uns in der Phase, als der Wettkampfsport stark eingeschränkt war, auf die Entwicklung des Sportsystems fokussiert. Das war durchaus eine Erfolgsgeschichte.

Spektakulär ist anders: Es ist die Idee, die Olympiatoppen so einzigartig macht, nicht die Infrastruktur. Rainer Sommerhalder

Welche Herausforderungen sehen Sie bei diesen Spielen für Ihr Land?

Wir fühlen uns aufgrund der Pandemie und der fehlenden Erfahrungen vor Ort nicht so gut vorbereitet wie bei anderen Winterspielen. Aber dieses Gefühl teilen ausser den Chinesen alle teilnehmenden Nationen. Eine Herausforderung ist auch das strikte Testregime vor Ort. Es kann bei den Tests etwas schief gehen und man hat falsche positive Resultate. Das kann Athleten in ihrer Wettkampfvorbereitung entscheidend beeinflussen.

Spüren Sie Druck, den Sieg im Medaillenspiegel zu wiederholen?

Nein! Aber ich spüre Druck, dass man von uns erwartet, so gut wie möglich auf unsere Einsätze vorbereitet zu sein. Das ist jedes Mal eine Herausforderung, weil es immer Dinge gibt, die man auch anders lösen könnte. Das ist mein Druck: den bestmöglichen Job zu verrichten. Aber wir haben eine Kultur entwickelt, in der Entwicklung die wichtigste Sache ist. Und in welcher Medaillen erst ganz am Schluss gezählt werden. Die wahre Religion im norwegischen Sport ist die Vorbereitung auf einen Event.

Und wie hält man es im norwegischen Sport, dass rund um die Winterspiele von Peking sehr viel von Politik gesprochen wird? Athleten werden oft gefragt, was sie über die Situation in China denken?

Wir könnten stundenlang über dieses Thema sprechen. Ich sage nur: Das IOC hat die Spiele nach China vergeben. Dieser Entscheid hat nichts mit den Athleten zu tun. Aber es ist eine riesige Gelegenheit für andere Interessengruppen wie NGO’s oder Journalisten, sich in ihrer Arbeit auf China zu fokussieren. Es gäbe bei weitem nicht so grosse Diskussionen über die Situation in China, wenn die Olympischen Spiele nicht dort stattfinden würden.

Und wie sollen sich die Athleten äussern?

Dass die Athleten solche Fragen beantworten sollen, erscheint mir unlogisch. Wieso sollen sie jetzt die Bürde tragen, etwas dazu sagen zu müssen? Sie verbringen zehn Tage ihres Lebens in China. Und nicht, weil sie unbedingt dorthin wollten. Auf der anderen Seite gibt es Regierungen und Firmen, die seit vielen Jahren fast täglich mit China Geschäfte machen. Wenn es schwierige Fragen zur Situation in China zu beantworten gibt, sollten sie sich vordrängen.