GC-Captain Amir Abrashi stichelt gegen den FC Basel

Amir Abrashi spielte in der vergangenen Rückrunde zehnmal für den FC Basel. Doch statt Rotblau trägt der 31-Jährige in Zukunft wieder Blauweiss. Wie es dazu kam, warum er beim FCB überrascht wurde und was er mit GC erreichen will, erklärt Abrashi im Interview.

Jakob Weber 23.07.2021, 11.57 Uhr