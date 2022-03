Skimarathon In 29 Wellen hinter Dario Cologna: So erlebten Volksläufer den ersten «Engadiner» seit drei Jahren Am Sonntag hat sich der Engadiner aus einem dreijährigen Coronaschlaf zurückgemeldet. Mit alten Ritualen – und neuen Ideen. Nebst den Siegen von Roman Furger und Nadja Kälin stand Dario Colognas Abschied im Zentrum. Und bei den Volksläufern die eigene Aufregung und die ganz persönliche Renngeschichte. Eine Reportage vom Marathonwochenende. Ralf Streule aus S-chanf Jetzt kommentieren 13.03.2022, 20.09 Uhr

9654 Langläuferinnen und Langläufer machten sich auf den Weg.

«Diverse Pasta-Varianten» – die Tafeln vor den Restaurants im Engadin zeigen: Der Skimarathon ist zurück. Und mit ihm ­etliche Begleiterscheinungen. Die nervösen Langläufer, die vor den Hotels ungelenk ihre Wachs­böcke aufstellen und dann nach einem Kohlenhydrat-Z’Nacht suchen. Die Werbebanner über den Loipen, die Parkplatzsuche. Und die vielen angespannten Gesichter, vielleicht ist es auch Vorfreude.

Auch Tischreservationen sind am Samstag wieder erwünscht. Die Restaurants und Hotels sind voll, die Langlaufverrückten zurück. Sie tauchen ab in ihre Aufregung, in «Pasta-Plauschs» und Diskussionen.

Drängende Fragen beim Znacht

Gefragt wird: Welcher Wachs hilft? Wie sieht die Verpflegungsstrategie aus? Ab welcher Laufzeit wird es lächerlich, einen Renndress zu tragen? Wie viele Trainingskilometer hat wer in den Beinen? Und die über Vierzigjährigen betonen prophylaktisch, dass sie vor drei Jahren noch drei Jahre jünger waren. Druck rausnehmen!

Vor einem Sportgeschäft in Samedan stehen viele am Samstag Schlange, «en guete Lauf» ruft Flurin Gianola jedem nach, der mit den frischgewachsten Ski den Laden verlässt. «Schön, ist der Lauf zurück», sagt Gianola, der einem Kollegen im Geschäft hilft. An die 100 paar Ski wachst er mit dem Team – das ergibt einen schönen Batzen, der zuletzt fehlte. 2020 verhinderte Corona den Lauf. 2021 beim Engadiner mit individueller Zeitmessung über mehrere Wochen fehlte das Ambiente.

Die Einheimischen freuen sich. «Die meisten zumindest.»

Man freut sich im Tal, dass der Lauf zurück ist. «Die meisten zumindest», sagt Gianola. Es gebe auch jene Einheimischen, die den Rummel nicht vermisst hätten. Gleich gross wie 2019 ist dieser aber ohnehin nicht. 9654 sind da, 2000 mehr waren gemeldet. «Zögerlicher als sonst ­kamen die Anmeldungen rein», sagt Geschäftsführer Menduri Kasper. Coronanachwehen, vielleicht. Vor drei Jahren waren es 14000.

«Nur vier Personen» steht auf einem Zettel an der Glastür des Sportgeschäfts. Es ist eines der letzten Überbleibsel der ­Coronaregeln, so scheint es. Fast nichts deutet an der Grossveranstaltung darauf hin, dass die Pandemie eigentlich noch da ist. Ausser im Bus am Morgen zum Start, wo die ohnehin leisen und müden Gespräche mit Maske noch gedämpfter tönen.

Dafür ist es, als wollten die Veranstalter das Corona-Vokabular für das Rennen verwenden. In 29 «Wellen» wurde gestartet, ab 8.30 Uhr schwappten sie am Sonntag über die Engadiner Seen. Anders als in früheren ­Jahren, als es in «Blöcken» losging. Die Wellen haben tatsächlich einen Corona-Hintergrund, erklärt Geschäftsführer Kasper. Man habe die Läuferinnen und Läufer so stark wie möglich ­separieren und die Wartezeiten verkürzen wollen.

Start in Maloja: Ein neues Startprozedere brachte Ruhe in die Starts. Bild: Peter Klaunzer / Key

Eine Welle zieht weg - ohne die 4240. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Geblieben ist die Vierklassen-Gesellschaft, sichtbar an Farbabstufungen der Startnummern, festgemacht an den Leistungen früherer Rennen. Gelb für das vorderste Viertel, das nach dem Start eine Traube hinter Dario Cologna und Co. bildet. Das zweite Viertel in grün: die Herausforderer, die Challenge League des Engadiners quasi. Dann das rote und blaue Viertel. Die Blauen starten, wenn Cologna schon fast im Ziel ist.

Viele Grüne, ein Gelber: Irgendwann vermischen sich die Kategorien. Bild: Key

Cologna: Referenz, Star und Pappfigur

Überhaupt, Cologna: An diesem Wochenende ist er noch einmal das grosse Thema, er bestreitet sein letztes internationales ­Rennen. Er prägt den Lauf, aber nicht nur. Er verteilt am Samstag in Pontresina Autogramme. Er steht als Pappkarton in Werbezelten. Er ist als Aufdruck auf den tausenden Effektensäcken zu sehen, in denen die Utensilien der Läuferinnen und Läufer ans Ziel transportiert werden.

Cologna ist Referenz: «Wievill häsch uf de Dario veloore?», fragt man, als wäre er ein alter Bekannter. Cologna bleibt der Fixstern im Schweizer Langlauf, mit Sicherheit auch über dieses Rennen hinaus. Obschon der Sieger an diesem Tag ja ein anderer ist, der Urner Roman Furger, der Cologna im Sprint besiegt und mit dessen vier Marathon-Siegen gleichzieht. Die Bündner Ehre rettet die junge Engadinerin Nadja Kälin aus St.Moritz mit ihrem Sieg.

Die Gewinner des Skimarathons 2022: Roman Furger und Nadja Kälin. Peter Klaunzer / Keystone

Dario Cologna verabschiedet sich mit einem zweiten Platz und mit Tränen vom Spitzenlanglauf. Peter Klaunzer / Keystone

Die Volksläufer registrieren das, sie applaudieren und wissen um Colognas Vermächtnis. Sie reden aber gerade so gerne von der eigenen Leistung. Von Stürzen, verflogener Nervosität nach dem Start. Und manch einer schwört, nie mehr teilzunehmen. «Zu ­anstrengend!» Die Erfahrung zeigt: Am Tag nach sieht das wieder ganz anders aus.

