Lena Häcki und das Schweizer Biathlonteam im Gegenwind

Biathletin Lena Häcki Ein Rückschritt fürs Schweizer Team bei Olympia in einem heiklen Moment Die Innerschweizerin erlebt in China einen durchzogenen Auftritt und eine klare Verschlechterung der Teamleistung im Vergleich zu Pyeongchang. Und das drei Jahre vor der Heim-WM. 21.02.2022

Lena Häcki kämpft sich durch die olympischen Windböen von Zhangjiakou.

Bei Olympia erlebte das Schweizer Biathlonteam seine bisherigen Sternstunden. 2014 in Sotschi gewann Selina Gasparin sensationell die Silbermedaille. Die Engadinerin rief mit diesem Erfolg der Sportschweiz erst so richtig in Erinnerung, dass diese Disziplin auch hierzulande ihren wohlverdienten Platz im vom alpinen Skisport dominierten Winterprogramm hat.

2018 brillierten die Skijäger in Südkorea mit gleich sechs olympischen Diplomen, erzielt von fünf verschiedenen Athletinnen und Athleten. Das war so etwas wie eine Initialzündung für die Biathlon-Nation Schweiz. In der Folge setzten die Frauen Ausrufezeichen in der Staffel und der Nachwuchs mit verschiedenen Medaillengewinnen bei Weltmeisterschaften.

Bei den Winterspielen in China war wenig von dieser Aufbruchstimmung zu spüren, die sogar zu einer erfolgreichen WM-Bewerbung für 2025 geführt hatte. Die beste Leistung lieferte das Team gleich zu Beginn mit Rang 8 in der Mixed-Staffel ab. Danach blieb Lena Häcki mit den Rängen 24 (Einzel), 23 (Spring), 24 (Verfolgung) und 16 (Massenstart) die einzig konstante Läuferin.

Wie gross ist die Baustelle im Schweizer Frauenteam?

Für die 26-jährige Engelbergerin waren diese Leistungen nach einem schwierigen Zugang zur Saison solide, aber eben auch stagnierend im Vergleich zu den vergangenen Jahren. «Es war kein wirklich schlechtes Rennen dabei, aber auch kein wirklich gutes», sagt Häcki. Stolz ist sie auf ihre Leistung im abschliessenden Massenstartrennen nach dem emotionalen Tief in der Staffel. Dies gelang auch dank zwei längeren Gesprächen mit ihrer Mentaltrainerin.

Von verschiedener Seite wurde kolportiert, dass die Stimmung im Frauenteam im Keller sei. Selbst Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann sprach in Interviews von einer Baustelle. Und die abtretende, langjährige Teamleaderin Selina Gasparin übte bereits vor dem ersten Olympiaeinsatz Kritik an der sportlichen Führung.

Sie sagte, dass die ständig wechselnden Staffel-Besetzungen für Stress anstatt für Kontinuität gesorgt hätte und liess durchblicken, dass sie die Vergrösserung des Teams auf neun Athletinnen ausgerechnet im Olympiawinter als Fehler betrachtet. Gut möglich, dass bei der 37-Jährigen auch ein wenig Frust mitspielte, weil es ihre beiden jüngeren Schwestern Elisa und Aita im Gegensatz zu Pyeongchang diesmal nicht ins Olympiateam geschafft hatten.

Fast alle Schweizerinnen kämpften mit Problemen

Auch Lena Häcki will die aktuellen Defizite nicht negieren. Wer jedoch der Innerschweizerin zuhört, erhält nicht den Eindruck, dass die Probleme primär auf einem schlechten Klima unter den Athletinnen beruhen. Häcki erzählt, wie sie sich nach dem Zusammenbruch von Irène Cadurisch in der Staffel im Laufschritt quer über die Biathlon-Anlage zur Teamkollegin bemühte und wie die Engadinerin am Tag danach im olympischen Dorf mental und körperlich von den Teamkolleginnen wieder aufgepäppelt wurde.

Dass keiner Athletin in Peking ein Exploit gelang, führt die 26-Jährige auf ganz unterschiedliche Gründe zurück. An erster Stelle stehen für sie die persönlichen Vorgeschichten. «Praktisch alle von uns blicken auf eine sehr schwierige Saisonvorbereitung zurück. Ich selber hatte während Wochen mit äusserst schmerzhaften Magenkrämpfen zu kämpfen, rannte von medizinischer Abklärung zu Abklärung und musste mein Trainingsprogramm immer wieder unterbrechen.»

Entsprechend sei vor allem die Laufform zu Beginn des Winters ungenügend gewesen. Inzwischen hat sie dieses Defizit im Vergleich zu den Besten deutlich verkleinert.

Ein unmöglicher Spagat für die Trainercrew

Aber auch Lena Häcki fordert drei Jahre vor dem grossen Highlight der Heim-WM in Lenzerheide von der Verbandsspitze Lehren aus den letzten Monaten. Sie spricht insbesondere den Spagat an, welchen die Trainerinnen und Trainer zuletzt machen mussten. Zwar sei das Frauenteam auf neun Läuferinnen aufgestockt, die Ressourcen im Staff aber nicht entsprechend erhöht worden. So war ausgerechnet vor Olympia die individuelle Betreuung weniger intensiv als zuvor.

Kommt hinzu, dass sich Swiss-Ski im April 2021 überraschend von Disziplinenchef Markus Segessenmann trennte und danach während mehreren Monaten ein personelles Vakuum bestand. Auf das ohnehin kleine Trainerteam fielen also noch mehr organisatorische Arbeiten bei der Vorbereitung des Olympiawinters zurück. Lena Häcki sagt, dass auch sie als Athletin gespürt habe, «wie die Trainer am Limit liefen».

Sie selbst will nun für die neun verbleibenden Weltcuprennen ihre derzeit gute Laufform mitnehmen. Häcki verweist darauf, dass ihr bereits im vergangenen Winter im allerletzten Rennen das beste Resultat gelang (Rang 4). Auch für das Team sei ein versöhnlicher Saisonabschluss wichtig.

«Und danach müssen wir gemeinsam mit der sportlichen Führung die richtigen Schlüsse aus diesem Winter ziehen», fordert Häcki. Sie ist überzeugt, dass die Enttäuschung von Peking im Hinblick auf die nächsten grossen Ziele zu korrigieren ist.

