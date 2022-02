Snowboarder Jan Scherrer mit Olympia-Ambition: Hilft "JanTonic"?

Halfpipe-Hoffnung Der Toggenburger Snowboarder Jan Scherrer startet mit Medaillen-Ambitionen ins Olympia-Abenteuer – hilft ihm «Jan Tonic»? Jan Scherrer ist in der Olympia-Halfpipe die grösste Schweizer Snowboard-Hoffnung. Über Jahre hat er sich der Spitze angenähert - aufgrund der jüngsten Resultate scheint sogar Edelmetall greifbar. Helfen könnte seine Trick-Eigenkreation. Doch ob er in Peking die Zauberwaffe einsetzen kann, ist angesichts der Schnee-Bedingungen offen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Jan Scherrer nach seinem zweiten Platz an den gut besetzten Laax Open im Januar. Bild: Gian Ehrenzeller / EPA

Sollte der Toggenburger Jan Scherrer in den kommenden Tagen in Peking seinen selbsterfundenen Halfpipe-Trick zeigen, werden Zuschauer und Mitstreiter die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und wie irr durch den Zielbereich rennen. So und ähnlich wurde es zumindest in sozialen Medien prophezeit, von euphorischen Fans, die sich Scherrers Sprung im Video angeschaut hatten. Der 27-jährige Snowboarder hat den Trick im Training schon vor über einem Jahr gestanden. Im Wettkampf aber, wo dies im «Flow» der gesamten Darbietung weit schwieriger ist, gelang ihm dies nie.

Würde es Scherrer bei Olympia schaffen, würden nicht nur die Fans ausflippen, es würde wohl auch für eine Medaille reichen. Doch Scherrer winkt nach dem ersten Training in Peking ab, was den «Jan Tonic» betrifft. So wird der Sprung in der Szene bezeichnet. «Die Halfpipe ist gut, der kalte Schnee aber langsam, hohe Flüge sind schwierig.» Und einen solchen bräuchte er für den «Switch Alley-Oop Double Backside Rodeo 10» – ein Doppelsalto steckt in diesem Fachbegriff drin, «falsch» angefahren, mit Grab-Wechsel und Drehungen gegen den Berg, gegen die Fahrtrichtung.

Finaleinzug ist absolutes Minimalziel

Doch auch ohne seine Zauberwaffe gehört Scherrer zu den Medaillenanwärtern in Peking. «Ich sehe mich als Medaillenkandidaten – es muss aber alles aufgehen.» Wenn er am Mittwochmorgen (5.30 MEZ) zusammen mit den Schweizer Mitstreitern David Hablützel und Pat Burgener zur Qualifikation antritt, dürfte also der Einzug in den Final vom Freitag nur Formsache sein.

Was bemerkenswert ist, da sich Scherrer im Oktober eine Rippe brach und Anfang Saison zusehen musste, «wie viele andere grosse Fortschritte machten». Scherrer sagt:

«Ich befürchtete, ich kriege richtig aufs Dach in diesem Winter.»

Es kam anders: Er fand den Tritt, kam sowohl in Copper Mountain als auch im stark besetzten Laax Open auf den zweiten Platz, geschlagen dort nur vom Japaner Ayumu Hirano, dem 23-jährigen Überflieger der Snowboardwelt. Scherrer bestätigte damit die WM-Bronzemedaille von Aspen 2021.

Dass sich Scherrer zum aktuell besten Schweizer Halfpipe-Profi entwickelt hat, mag viele überraschen. Er schlich sich gewissermassen an die Spitze, ohne laute Töne, mit kleinen Schritten, Jahr für Jahr. «Ja, meine Karriere ist eher untypisch», sagt er selbst. Während andere Snowboardprofis mit 20 Jahren schon regelmässig vorne mitmischen und unter anderem mit jugendlicher Risikobereitschaft punkten, kam er der Weltelite nur langsam näher – dies zeigen mitunter die WM-Resultate, die eine stetige Verbesserung bis hin zur Bronzemedaille dokumentieren. Dies zeigt aber auch das Olympia-Palmarès: In Sotschi verdiente er sich als 19-Jähriger noch die Sporen ab und bezeichnete es im Nachhinein als Fehler, sowohl in der Pipe als auch auf dem Slopestyle-Kurs gestartet zu sein. 2018 in Pyeongchang stand er im Halfpipe-Final und wurde Neunter. Gut möglich, dass diese Reise nach vorne in Peking weitergeht.

Sprung ist das Resultat langer Arbeit an den «Basics»

Scherrer, der im Fernstudium Betriebswirtschaft büffelt und im Frühling erstmals Vater wird, bezeichnet sich als Sportler, der «lieber zweimal überlegt, ob etwas gefährlich ist oder nicht». Und auch wenn der «Jan Tonic» nach wildem Draufgängertum riecht: Er ist viel eher das Resultat von langer Arbeit an den «Basics», wie Scherrer sagt. Fünf Jahre hatte er den Sprung im Kopf mit sich herumgetragen. Wenn er ihn nicht in Peking zeigen kann, dann vielleicht später: Auch als Vater will er Profi-Snowboarder bleiben. Eine Olympiamedaille würde dieses Ansinnen vereinfachen, da die Sponsorensuche weiteren Schub erhalten würde. «Jan Tonic» hin oder her.

