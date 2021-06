Regionalfussball Der FC Hergiswil schnuppert am Aufstieg – doch die Sportanlage erfüllt nicht die Kriterien der 1. Liga Der FC Hergiswil und der FC Brunnen brauchen im Direktduell am Samstag (17 Uhr) einen Sieg, um weiter auf den Aufstieg in die 1. Liga hoffen zu können. Stephan Santschi 19.06.2021, 12.24 Uhr

Luan Haxhimurati (rotes Dress) und der FC Hergiswils können mit einem Sieg gegen den FC Brunnen weiter vom Aufstieg in die 1. Liga träumen.





Bild: Manuela Jans-Koch (Hergiswil, 22. August 2020)

Am Samstag kommt es zum Spitzenkampf in der 2. Liga interregional, das viertklassierte Hergiswil empfängt das drittrangierte Brunnen (17 Uhr, Grossmatt). Die beiden Teams sind punktgleich und liegen zwei Spieltage vor Schluss drei Zähler hinter Tabellenführer Taverne zurück. Ein Sieg also ist Pflicht, um weiter auf den einzigen Aufstiegsplatz und damit den grossen Coup hoffen zu können. Wobei sich die Frage stellt: Will man überhaupt in die 1. Liga?

Der FC Hergiswil hatte die Gruppe schon vor drei Jahren als Nummer eins abgeschlossen, verzichtete aber auf die Promotion. «Damals hielten wir per Vorstandsbeschluss fest, dass wir in die 1. Liga wollen, sollte sich eine solche Situation nochmals ergeben», erzählt Vereinspräsident Thomas Bucher, der 2018 Vizepräsident war. Doch auch jetzt sind die Fragezeichen wieder derart gross, dass die Nidwaldner nicht mit voller Überzeugung die Vorwärtsparole ausgeben können.

Sportanlage entspricht nicht den 1.-Liga-Kriterien

Eines der Hauptprobleme ist nämlich noch immer nicht gelöst: Der Grossmattrasen ist nur 62 Meter breit, 64 wären die Vorgabe. «Darüber hinaus sind die Ersatzbänke auf der falschen Seite und zu klein, ein Handlauf um den Platz fehlt und auch die Beleuchtung ist grenzwertig», sagt Bucher und zusammenfassend hält er fest: «Wir erfüllen wenig Vorgaben für die 1. Liga.»

Ausschlaggebend hierfür ist die Abstimmung im letzten März, als das Hergiswiler Stimmvolk den Objektkredit für das Sanierungsprojekt mit dem Einbau eines Kunstrasens auf der Grossmatt abgelehnt hat. «Die Enttäuschung ist gross. Klar sollte dieses Vorhaben nun nicht in der untersten Schublade verschwinden. Fakt aber ist: Aktuell haben wir hierzu kein Projekt», erklärt Bucher. Ihm widerstrebt es, einen allfälligen Aufstieg nicht anzunehmen, noch sei aber offen, ob dies überhaupt möglich sei.

«Sollten wir am Samstag gewinnen, werden wir uns ab nächster Woche mit den Bedingungen des Verbands konkret auseinandersetzen.»

«Riesiger Qualitätsschub» beim FC Brunnen

Anders gestaltet sich die Ausgangslage beim FC Brunnen. «Unser Ziel heisst zwar nicht Aufstieg, in erster Linie wollen wir das Team mit Spielern aus dem Schwyzer Talkessel weiterentwickeln. Doch wenn wir es schaffen, dann freuen wir uns und gehen rauf, die Voraussetzungen in Brunnen sind gegeben», erklärt FCB-Präsident Matthias Kessler. Im Gegensatz zum FC Hergiswil stimmten die Bürger dem Verpflichtungskredit für die Sanierung der Schoeller-Meyer-Anlage zu. «Diese ist mittlerweile abgeschlossen. Der Kunstrasen und die Beleuchtung der Naturrasenplätze sind erneuert worden.» Die Tauglichkeit für höhere Ansprüche bewies das Stadion in der Vergangenheit bereits mit Partien im Schweizer Cup gegen Teams aus der Super League.

Und die Mannschaft? Hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht, schliesslich stand sie vor einem Jahr beim Abbruch der Saison noch auf einem Abstiegsplatz. «Spieler, die in höheren Ligen engagiert waren, kehrten zu uns zurück, wollten nochmals für Rot-Blau auflaufen und haben für einen riesigen Qualitätsschub und Teamspirit gesorgt», berichtet Kessler. Angesprochen sind Akteure wie Stefan Wolf, der zuletzt vom FC Luzern an Challenge-League-Klub Chiasso ausgeliehen war oder Marco Wiget, der jahrelang für den SC Kriens auflief und nun in Brunnen auch als Assistenztrainer fungiert.

Kesslers Ziel in Hergiswil lautet deshalb: «Drei Punkte und keine Ausfälle. Bei unserem letzten Auftritt verletzten sich hier zwei Spieler.» Wie sein Hergiswiler Amtskollege Thomas Bucher erwartet er ein kampfbetontes Duell zweier Teams, die sich auf Augenhöhe befinden, nach der langen Pause aber über wenig Spielpraxis verfügen.