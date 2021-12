Der schlimme Unfall zerstörte nicht ihren Olympiatraum

Weltcup Nach ihrem Horror-Unfall träumt US-Langlauf-Talent in Davos von Olympia Hannah Halvorsen wird am Samstag den Weltcupsprint nicht gewinnen, trotzdem wird sie sich ein Leben lang an Davos erinnern. Denn hier bestritt die Kalifornierin das allererste Rennen in ihrem zweiten Leben. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Hannah Halvorsen hat in den vergangenen zwei Jahren die Zuversicht nie verloren und will sich nun beim Sprint-Weltcup in Davos für Olympia aufdrängen. ZVG

Es ist Freitagabend, kalt und dunkel in Alaskas grösster Stadt Anchorage. Langlauf-Talent Hannah Halvorsen, die elf Monate zuvor bei ihrem Weltcup-Debüt in Dresden auf Anhieb den Final im Teamsprint erreicht hatte, will am 1. November 2019 eine Strasse in der Innenstadt auf dem Zebrastreifen überqueren.

Daran erinnert sich die 23-Jährige heute nicht mehr. Ebenso wenig, was in den folgenden Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen geschah. Eine 80-jährige Frau in ihrem Jeep Cherokee übersieht die Fussgängerin und erfasst sie gemäss Polizeirapport mit 40 Stundenkilometern frontal. Hannah landet zuerst auf der Kühlerhaube und schlägt danach mit dem Kopf heftig auf dem Rand des Trottoirs an.

Die Folgen sind massiv und zum Teil noch heute spürbar. Das Schienbein ist gebrochen, das Kreuzband gerissen und – vor allem – der Schädel wird gespalten und sie erleidet ein Hirn-Trauma. Nach elf Tagen auf der Intensivstation wird sie für die vorgesehene Knieoperation zum Sportmediziner nach Park City in Colorado geflogen. Doch der Eingriff muss mehrmals und um insgesamt sechs Wochen verschoben werden, da die Blutungen und der erhöhte Druck im Hirn ein zu grosses Risiko darstellen.

Keine Erinnerungen, aber trotzdem Herzrasen

Sie habe zwar keinerlei Erinnerungen an den Unfall, «aber trotzdem reagierte ich später mit Herzrasen, wenn ein Kind in meinem Blickwinkel über die Strasse rannte», sagt sie beim Gespräch in einer Davoser Hotellobby. Der Neurologe habe ihr erklärt, dass selbst wenn der Kopf keine Wahrnehmung mehr habe, es sein könne, dass er das Ereignis im Körper abgespeichert habe. Deshalb die ungewollte Reaktion.

Ihre Mutter flog sofort nach Anchorage, als sie vom Unfall erfuhr. Für zwei Wochen musste ihr Vater zuhause in Kalifornien neben dem 100-Prozent-Job auch für die fünf jüngeren Geschwister von Hannah sorgen.

Sie habe sich während der langen und anstrengenden Reha-Phase nie überlegt, ob dies das Ende ihrer Karriere sein könnte. Selbst als sie die Beschwerden nicht loslassen. «Beim Knie gab es den genauen Plan, was wann wieder möglich sein wird. Beim Kopf hingegen wusste man nie, wie die Reaktion ausfallen wird.» Mental kompliziert und voller Fragezeichen nennt sie diese Phase, als die Antwort auf eine Belastung oft einer Wundertüte gleicht und sie während Monaten auf jegliche intensive Belastung verzichten muss.

Zwar kann Hannah Halvorsen im Sommer wieder mit dem Training beginnen und dieses kontinuierlich steigern, aber die Schmerzen im Nacken und im Rücken als Folge des Schleudertraumas begleiten sie zum Teil heftig. «Es wurde mir regelmässig schwindlig und mein Sichtfeld war eingeschränkt», erzählt die Studentin, die für den Sport als 19-Jährige von Kalifornien nach Alaska zog. «Bei den letzten Olympischen Spielen waren zehn Athletinnen und Athleten aus Alaska im US-Team», erklärt Halvorsen die Wahl des neuen Lebensmittelpunkts, «der klimatisch und kulturell so anders ist als Kalifornien». Sie sei nach der Ankunft in der Sport-Uni die jüngste und die langsamste im Team gewesen, «aber dich mit Besseren zu messen macht auch dich besser».

In Davos gibt sie nach 20 Monaten ihr Comeback

Das allererste Rennen nach dem Unfall bestreitet sie nach insgesamt 20-monatiger Wettkampfpause im Dezember 2020 in Davos. Weil wegen Corona in Nordamerika die gesamte Saison abgesagt wird, gibt es keine Gelegenheiten für Aufbaurennen in der Heimat. Der 38. Platz in der Sprintqualifikation im Landwassertal fühlt sich wie ein Sieg an, selbst wenn in der Loipe beim Aufstieg der Nacken schmerzt, ihr beim Busfahren noch immer schlecht wird und sie nicht länger als eine Stunde sitzen kann.

Auch nun, ein Jahr später, bei der Rückkehr an ihren Lieblingsort im Weltcupzirkus, sind gewisse Beschwerden noch immer da, «wenn sie auch seltener auftreten und weniger lang anhalten», sagt Hannah. Beeinträchtigt ist auch ihr Geruchs- und Geschmackssinn. Sie möchte am Samstag in Davos erneut die Qualifikation für die Viertelfinals schaffen und «dort vielleicht nicht wie vor einer Woche in Lillehammer Letzte werden».

Zwei Dinge haben die Athletin in ihrer Leidenszeit angetrieben: Der Traum von Olympia und der Support durch ihr Umfeld. «Von den Spielen träume ich, seit ich ein kleines Mädchen bin. Zuerst wollte ich allerdings als Fussballerin dorthin.» In Truckee, ihrer Heimat in Kaliforniens Bergen, spielt sie im lokalen Fussballteam. Daneben nehmen sie die sportlichen Eltern zum Skifahren und Langlaufen mit. «Zum ersten Mal auf Skis stand ich mit eineinhalb Jahren», sagt Hannah.

Erst mit 13 Jahren realisiert das sportliche Multitalent, dass sie ihren Traum von der Olympiateilnahme wohl im Langlauf am ehesten realisieren kann. Selbst wenn sie sagt: «Was der Langlauf-Weltcup ist, weiss in den USA niemand. An eine Olympiasiegerin im Langlauf allerdings erinnert sich jeder.»

Sie sieht zwar eine realistische Chance, bereits in Peking Unterschlupf im vierköpfigen Sprintteam der starken US-Girls zu finden, «aber dort wäre wohl ein 15. Platz bereits eine grosse Überraschung». Der Unfall hat sie in ihrer sportlichen Entwicklung zurückgeworfen und Hannah sieht sich erst jetzt langsam wieder auf dem Leistungsniveau, das sie unmittelbar vor der verpassten Saison 2019/20 hatte. Realistischer sei deshalb ein Schielen auf die Olympia-Medaillen in vier Jahren in Cortina.

Menschen, die an sie glauben, finanzieren ihre Karriere

Weil Hannah Halvorsen, die norwegische Vorfahren väterlicherseits und deutsche Vorfahren mütterlicherseits hat, erst im Talentkader des US-Verbandes ist, muss sie Flug und Unterkunft auch in Davos selber bezahlen. Für ihre nicht auf Rosen gebettete Familie finanziell nicht machbar.

Sie werde von der Langlauf-Community in ihrer Heimat unterstützt, sagt Hannah. «Doch noch wichtiger als das Geld ist das Gefühl, dass es Menschen gibt, die an mich glauben - die Familie, die Freunde und die Teamkolleginnen». Erst recht nachdem, was ihr widerfahren ist.

