Handball Wegen «hartnäckiger Beckenentzündung»: Filip Gavranovic verlässt den HC Kriens-Luzern Der HC Kriens-Luzern und Filip Gavranovic lösen den laufenden Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen auf. Grund: Eine Entzündung verunmöglicht dem kroatischen Kreisläufer derzeit die Ausübung seines Berufes. 14.02.2022, 16.52 Uhr

Geht zurück nach Kroatien: Filip Gavranovic Bild: PD

«Wir haben alles versucht – nichts hat die erhoffte Besserung gebracht», wired CEO Nick Christen am Montag in einer Mitteilung zitiert. Gavranovic und der Club, hätten in gegenseitigem Einvernehmen entschieden, den Vertrag aufzulösen.

«Ich kehre vorerst zurück nach Hause in meine Heimat und will weiter daran arbeiten, gesund zu werden und wieder Handball spielen zu können», erklärt Filip Gavranovic, der sich die Hoffnung auf eine Rückkehr in den Leistungssport bewahrt.

«Mit Filip verlieren wir einer unseren wichtigsten Spieler»

, bedauert Trainer Goran Perkovac. Der letzte Einsatz des Kreisläufers datiert vom 2. Juni 2021, als der HC Kriens-Luzern den dritten Play-off-Halbfinal auswärts gegen die Kadetten verlor und aus dem Meisterrennen ausschied. Bereits zuvor habe Filip Gavranovic mit der hartnäckigen Entzündung im Beckenbereich gesundheitliche Probleme bekundet. Leider bestünden diese bis heute.

«Nach der letzten Saison konnte ich wegen der Schmerzen nicht mehr schlafen, nicht mehr spazieren gehen, ich konnte nichts mehr machen»

, blickt Filip Gavranovic zurück. Auch Nick Christen bedauert die Situation: «Wir schätzen Filip enorm, sowohl als Menschen wie auch als Sportler, und haben wirklich alles unternommen, eine Besserung herbeizuführen». Zum Leidwesen aller sei dies nicht gelungen.

Filip Gavranovic stiess auf die Saison 2017/18 zum HCKL und erzielte in total 141 NLA-Einsätzen 434 Treffer.