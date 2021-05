Handball-Playoffs - Jetzt live: Der HSC Suhr Aarau geht mit einem Drei-Tore-Rückstand gegen St.Otmar in die 2. Halbzeit

Jetzt live: Der HSC Suhr Aarau geht mit einem Drei-Tore-Rückstand gegen St.Otmar in die 2. Halbzeit

Der HSC Suhr Aarau möchte einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Halbfinals machen. Nachdem die Aargauer Spiel eins mit 24:20 für sich entscheiden konnten, tritt das Team von Trainer Misha Kaufmann nun auswärts in St. Gallen an. Wir tickern das Spiel für Sie.