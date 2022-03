HSC Suhr Aarau: Highlights gegen Kadetten und Drammen

Handball Keine Schonung vor dem Highlight: Der HSC Suhr Aarau ist in doppelter Mission unterwegs Am Donnerstag kommt der souveräne Leader in die Schachenhalle. Am Sonntag die Norweger aus Drammen. Vor dem Rückspiel im EHF-Cup will der HSC Suhr Aarau gegen die Kadetten Schaffhausen den vierten Rang in der Tabelle sichern – und Selbstvertrauen sammeln. Martin Probst 31.03.2022, 12.00 Uhr

Manuel Zehnder soll als Topskorer in beiden Partien für den Unterschied sorgen. Alexander Wagner

Am Sonntag empfängt der HSC Suhr Aarau den Handballclub Drammen für das Rückspiel im EHF-Cupviertelfinal. Es wird ein nächstes Highlight in der Schachenhalle. Trotz der 29:31-Niederlage in Norwegen sind die Chancen auf den Halbfinaleinzug intakt. Und das Team von Aleksandar Stevic hat grosse Lust, das Europamärchen zu verlängern.

Doch noch liegt der Fokus woanders. Am Donnerstag sind ab 20 Uhr die Kadetten Schaffhausen zu Gast. Gegen den Leader will sich der HSC aber nicht schonen. Schliesslich soll der vierte Rang in der Tabelle verteidigt werden.

Das Restprogramm spricht für den HSC

Grösster Rivale im Rennen um eine Klassierung in den Top 4 ist St. Otmar St. Gallen, das exakt den gleichen Punkteschnitt ausweist. Das Restprogramm – der HSC trifft nach den Kadetten auf Kriens-Luzern, St. Otmar bekommt es mit Pfadi Winterthur und den Kadetten zu tun – spricht zwar eher für den HSC, doch ein Prestigesieg gegen den Leader würde helfen und vor allem viel Selbstvertrauen für den Sonntag geben.

Was Trainer Aleksandar Stevic vor diesen beiden kapitalen Spielen sagt, erfahren Sie im Video:

Aleksandar Stevic im Tagesgespräch über die Meisterschaft, den Europacup und Verletzungen. Tele M1