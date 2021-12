Handball: Giorgio Behr will mit Kadetten nochmals hoch hinaus.

Handball Kadetten-Patron Giorgio Behr will es nochmals wissen und greift nach den Champions-League-Sternen Der Ausbau der Halle, mehr internationale Stars wie Joan Canellas: Mitten in der Pandemie wählt der Schweizer Handball-Krösus Kadetten Schaffhausen eine Vorwärtsstrategie. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 02.12.2021, 17.22 Uhr

Kadettens Neuzugang Joan Canellas (links) ist Welt- und Europameister. Bild: Michael Kessler

Diesen Stachel kriegen sie so schnell nicht raus. Denn üblicherweise ist die Meisterfrage im Schweizer Handball beantwortet, bevor der erste Ball der Saison geworfen wird. Weil es aber 2020 wegen der Pandemie keinen Meister gab und die Kadetten dieses Jahr im Playoff-Final gegen Pfadi Winterthur versagten, liegt die letzte Meisterfeier schon zweieinhalb Jahre zurück. Das schmerzt. Aber stachelt auch an. Insbesondere den Patron, Giorgio Behr.

Wie immer, wenn seine Kadetten international spielen, ist die Anspannung bei ihm etwas grösser als sonst. Bloss nicht wieder in der letzten Sekunde Punkte liegen lassen, denkt er sich. So wie in Lissabon, als Sporting in der letzten Spielminute ein 27:28 in ein 29:28 verwandelte. Oder wie gegen die Mazedonier von Pelister oder die Franzosen von Nîmes, die jeweils in der letzten Sekunde egalisierten. Die European-League-Kampagne verlief bisher äusserst unglücklich für die Schaffhauser.

An diesem Dienstag gegen AEK Athen normalisiert sich Behrs Puls bald einmal. 18:10 liegt der Schweizer Branchenprimus zur Halbzeit vorne. Als aber die Kräfte schwinden, die Griechen aufdrehen und die Schaffhauser Mühe mit der offensiveren Deckung haben, nimmt Behr nicht mehr jeden Fehlschuss gelassen hin. Vier Minuten vor Schluss liegt Schaffhausen fünf Tore vorne. Doch Behr wird unruhig, fuchtelt mit den Armen, kommentiert mal missratene Aktionen, mal einen harten Entscheid der Schiedsrichter. Als könnte er so die Gedanken an die vergeigten Schlussphasen vertreiben.

Joan Canellas - ein Superstar in der Schweiz

30:26 gewinnen die Kadetten schliesslich. Was komfortabler aussieht als es für Behr zwischenzeitlich war. Aber einer lässt sich weder durch böse Erinnerungen noch sonst was verrückt machen. Einer, der eben dafür verpflichtet worden ist, um in den wichtigen Spielen den Unterschied zu machen. Joan Canellas, 35, Weltmeister 2013, Europameister 2018 und 2020, über 200 Länderspiele für Spanien. Eine Riesen-Nummer. Einer, der fast immer wirft, wie es ihm der Kopf befiehlt. Das tönt einfach. Ist aber eine grosse Kunst, wenn die Müdigkeit in die Knochen kriecht, der Gegner drückt, die eigenen Kollegen nervös werden. Canellas jedenfalls erzielt drei der letzten vier Kadetten-Tore gegen AEK Athen.

Die Kadetten in der European League Was bisher geschah Sporting Lissabon - Kadetten Schaffhausen 29:28

Kadetten Schaffhausen - Pelister 28:28

Tatabanya - Kadetten Schaffhausen 31:23

Kadetten Schaffhausen - Nîmes 25:25

Kadetten Schaffhausen - AEK Athen 30:26



Die Rangliste (alle 5 Spiele): 1. NÎmes 7 Punkte (+12 Torverhältnis). 2. Sporting 7 (+10). 3. Pelister 6. 4. AEK Ahten 4 (+1) . 5. Kadetten 4 (-5). 6. Tatabanya 2.



Modus: Die vier Erstklassierten nach 10 Gruppenspielen ziehen in die Achtelfinals ein.

Auf den Canellas-Deal ist Behr ziemlich stolz. Und er weckt Lust auf mehr. «Ja, wir greifen nochmals an. Ich will es noch mal wissen», sagt der 73-Jährige. Damit meint er nicht, den Makel des verpassten Meistertitels zu tilgen. Das ist Pflichtprogramm. Dafür muss Behr nicht zum grossen Halali blasen. Nein, er will international mit seinen Kadetten nochmals etwas Grosses reissen.

Kann er sich locker leisten, meinen viele. Schliesslich hat der Unternehmer einen Stammplatz auf der Liste der 300 reichsten Schweizer. Da spielen ein paar Milliönchen weniger keine Rolle.

Unternehmer Giorgio Behr, Präsident und Hauptaktionär der Kadetten Schaffhausen. Sandra Ardizzone / SPO

Drei Millionen Franken beträgt das Budget einschliesslich NLB Team und Jugendtrainer. Mit zwei Millionen mehr wären die Kadetten wohl ein Kandidat für das Final4 der Champions League. Wahrscheinlich könnte Behr, wenn er wollte. Aber so tickt er nicht. Seit er 1992 das Präsidium übernommen hat, sind die Kadetten organisch gewachsen. Das soll auch so bleiben. Behr sagt: «Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich den Klub finanziell unterstütze. Aber dieses Engagement beläuft sich entgegen vielen Gerüchten pro Saison nicht im sechs-, sondern im fünfstelligen Bereich.»

Zwei Prozent Rendite auf Kadetten-Aktien

132 Aktionäre zählt die Organisation. Behr strebt die Marke 200 an. Utopisch ist das nicht. Schliesslich durfte jede Aktionärin und jeder Aktionär in den letzten Jahren mit zwei Prozent Rendite rechnen, plus dem traditionellen Hackbraten Dinner an der GV. Dieses Jahr mit Murat Yakin als Gast beim traditionellen GV-Talk.

Behr will diese Saison in der European League, der kleinen Schwester der Champions League, den Viertelfinal und auch mal das Final4 erreichen. Und dann, vielleicht in zwei, drei Jahren, im 16er-Feld der Champions League für Aufsehen sorgen, falls der europäische Verband den Kadetten eine der wenigen Wildcards offeriert.

Obwohl die Kadetten schon zu viele Punkte haben liegen lassen, sind die Chancen, in der European League das Ziel Viertelfinal zu erreichen, intakt. Denn diese Mannschaft hat die Qualität dazu. Aber eben: Behr will mehr. Insbesondere mehr Spieler vom Format eines Canellas. Klar, solche Spieler kommen nicht wegen der überschaubaren Qualität in der Schweizer Liga. Aber sie kommen wegen eines hohen Lebensstandards, eines verlässlichen Arbeitgebers und eines Teams, das internationales Format hat. Und um solche Spieler engagieren zu können – wir reden im Gegensatz zum Fussball nicht von Millionen, sondern von etwa 150 000 Franken pro Spieler und pro Saison - sucht Behr zwei bis drei Grossaktionäre, die mit ihm die Vorwärtsstrategie tragen.

Die Arena wird ausgebaut

Zu dieser Strategie gehört auch die Erweiterung der Sitzplatz-Kapazität in der BBC-Arena auf 3200, mit den Stehplätzen dann für total 3800 Zuschauer. Oder der Ausbau von 3 auf 5 Handballfelder. Oder der Aufbau des nationalen Tischtennis-Leistungszentrums. «Wir hätten dann das grösste Hallensportzentrum der Schweiz», sagt Behr. 15,5 Millionen Franken hat er für das Projekt bereits gesichert. 4,5 Millionen wäre der Beitrag der Stadt . Wann darüber abgestimmt wird, weiss er nicht. Aber was er weiss, dass «nächstes Jahr um diese Zeit die Bagger auffahren sollen». Behr will es definitiv nochmals wissen.

