Schweizer Handball: HSC Suhr Aargau gewinnt gegen GC Amicitia

Handball Die HSC-Serie geht weiter und das Team belohnt sich für einen weiteren Sondereffort Der HSC Suhr Aarau gewinnt gegen GC Amicitia 27:24. Mit dem vierten Sieg in der Meisterschaft in Serie rückt das Team in der Tabelle auch immer weiter nach vorne. Aktueller Zwischenstopp: Rang vier. Martin Probst 11.03.2022, 22.36 Uhr

Daniel Parkhomenko enteilt seinem ehemaligen Teamkollegen David Poloz und kann von diesem nur regelwidrig zurückgehalten werden. Alexander Wagner

Dem HSC Suhr Aarau gelingt in der Meisterschaft der vierte Sieg in Serie. Dank des 27:24 gegen GC Amicitia konnte das Team von Aleksandar Stevic den Gegner in der Tabelle überholen und belegt neu den vierten Rang.

Besonders in der ersten Halbzeit funktionierte in der Schachenhalle vor 470 Zuschauer aber nicht alles wie gewünscht. Und die Teamkollegen durften sich beim erneut sehr starken Leo Grazioli im HSC-Tor bedanken, dass sie zur Pause nicht weiter in Rückstand lagen als nur mit 10:11.

Immer wieder reagierte der 21-jährige Grazioli mit starken Paraden, wenn seine Vorderleute in der Vorwärtsbewegung patzten. Und das war immer Mal wieder der Fall. Dass auch Stevic nicht zufrieden war, zeigte sich, als der HSC-Trainer wegen Reklamierens eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam.

Belohnt für den Sondereffort

Nach der Pause ging es zuerst ähnlich weiter und wechselten sich die Teams mit Ungenauigkeiten ab. Angesichts der noch immer grossen Verletzungssorgen beim HSC, bei dem immerhin Rudol Faluvégi nach überstandener Coronaerkrankung ins Team zurückkehrte, und dem dichten Programm inklusive Glanzaufritten im Europacup erstaunt das aber nicht. Vielmehr muss die Moral der HSC-Spieler gerühmt werden, dass sie wie schon am Mittwoch auf einen Rückstand reagiert haben.

Musste einstecken, war mit elf Treffern aber erneut der beste Werfer des HSC: Manuel Zehnder. Alexander Wagner

Als der HSC in der 45 Minute durch Lukas Laube erstmals mit drei Treffern in Führung ging, wurden die Spieler endgültig für ihren Sondereffort belohnt. Diesen Vorsprung gab das Team, angeführt durch Manuel Zehnder mit elf persönlichen Treffern, nicht mehr her und siegte am Ende mit 27:24.

Neben Zehnder wussten auch andere Akteure zu überzeugen. Darunter Daniel Parkhomenko, der viel fürs Spielt tat und sich mit vier Toren selbst belohnte. Das ist umso wichtiger, weil er neben anderen das künftige Gerüst des Teams bilden soll, wenn Zehnder in die Bundesliga wechselt und auch die Abgänge weiterer Leistungsträger schmerzen werden.

Telegramm Suhr Aarau – GC Amicitia 27:24 (10:11) Sachen. 470 Zuschauer. SR: Hennig/Meier.

Suhr Aarau: Grazioli (15 Paraden), Scheidiger; Sarlos (2 Tore), Faluvégi (1), Hofer (2), Zehnder (11/4), Parkhomenko (4), Laube (4), Muggli (1), Strebel, Slaninka (2).

GC: Bar (10 Paraden, 1 Tor), Bachmann; ­Bodenheimer, Brücker (4 Tore), Popovski (1), ­Sluijters (5), Hayer, Bamert (7), Hrachovec (2), Quni (2), Poloz (2), Platz, Maric.