Nati-Captain Granit Xhaka: Vom Vorbild zum Sorgenkind?

Granit Xhaka Der Nati-Captain wollte eigentlich ein Vorbild sein – wie wurde er plötzlich zum Sorgenkind? Granit Xhaka ist an Corona erkrankt. Der zweifache Familienvater war nicht geimpft. Der Fall löst Kopfschütteln aus. Porträt eines Schweizer Nati-Captains, der sich allzu häufig in Schwierigkeiten manövriert - und nun in den wichtigen WM-Qualifikationsspielen gegen Italien und Nordirland fehlt. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 02.09.2021, 18.00 Uhr

Coronainfiziert: Granit Xhaka. Claudio Thoma/ freshfocus

Es war alles angerichtet für den grossen Moment am Sonntagabend. Schweiz gegen Italien, WM-Qualifikation, mehr als 30'000 Fans in Basel, in seiner Heimat – der perfekte Rahmen für das Jubiläum: Granit Xhaka hätte sein 100. Länderspiel absolviert. Gut zwei Monate nachdem er mit der Nati an der EM die Herzen der Schweizer erobert hatte.

Und nun ist plötzlich alles anders. Kein Spiel. Kein Jubiläum. Kein Applaus. Keine Vorfreude. Nur Ungläubigkeit. Ja, die Schweiz spricht über ihren Captain – aber nicht über Xhaka den Jubilar, sondern über Xhaka den Impfverweigerer.

Nach dem positiven Test am Mittwoch folgt heute die Bestätigung: Granit Xhaka ist an Corona erkrankt. Die Hoffnung, dass der zweite PCR-Test möglicherweise ein anderes, besseres Resultat liefert, hat sich zerschlagen. Damit ist definitiv klar: Der bald 29-Jährige Schweizer Fussballer verpasst die WM-Qualifikationsspiele am Sonntag gegen Italien und am Mittwoch in Nordirland.

Granit Xhaka, das Vorbild. Posieren für Fotos am letzten Montag. Claudio Thoma/ freshfocus

Am Montag noch ist Granit Xhaka bei bester Laune. Rund um das erste Training des neuen Nationaltrainers Murat Yakin posiert Xhaka lachend mit Fans für Fotos, er schreibt Autogramme. Die Popularität von Xhaka ist nicht zu übersehen, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Er ist das Vorbild für die Jugend.

Zwei Tage später ist klar: Xhaka ist zum Sorgenkind mutiert. Er, der Captain, ist als Einziger der Schweizer Nati weder geimpft noch genesen. Das wirft Fragen auf:

Ist er sich seiner Vorbildfunktion und Strahlkraft als «höchster Schweizer Fussballer» bewusst? Hat er sich bisher nicht impfen lassen, weil sich der passende Zeitpunkt noch nicht ergeben hat oder verzichtet er ganz bewusst darauf? Würde er im Rückblick und angesichts der Coronaerkrankung anders handeln?

Bis am Donnerstagabend hat Xhaka noch keine Erklärung abgegeben. Er wäre gut beraten, die Chance bald zu ergreifen. Und im besten Fall seine Einsicht zu verkünden, wie wichtig eine Impfung für die Gesellschaft wäre.

Die Verteidigungsrede des Nationaltrainers

Nationaltrainer Yakin hätte sich gewiss einen anderen Start in seine Ära gewünscht. Nun kommt er nicht darum herum, nach dem 2:1-Sieg in seinem ersten Spiel gegen Griechenland, Xhaka zu verteidigen – so gut es eben geht. Yakin sagt also:

«Auch ein Captain ist ein Mensch und hat seine eigenen Rechte. Wir können den Spielern eine Impf-Empfehlung geben, aber es bleibt seine Entscheidung, was er damit macht. Da können und wollen wir nichts dran ändern.»

Es hat nicht lange gedauert, bis auch Yakin merken musste, wie gross das Flair seines Captains ist, sich in Nesseln zu setzen. Die Erinnerungen an die letzten Wochen kommen automatisch zurück. An die schwierigen Momente an der EM mit Xhaka, die es eben auch gab, bevor er die Schweiz als Anführer auf dem Platz zum historischen Viertelfinal-Einzug führte.

Kurz vor Turnierstart erhielten die Nationalspieler ein Wochenende frei, um noch einmal den Kopf zu lüften. Trainer Vladimir Petkovic forderte explizit, die Zeit nur im Kreis der Familie zu verbringen. Xhaka liess sich ein Tattoo stechen und posierte damit in den sozialen Medien.

Dann, nach dem ersten EM-Spiel, einem 1:1 gegen Wales, orchestrierte Xhaka zusammen mit Manuel Akanji, dass ein Coiffeur ins Nati-Camp nach Rom eingeflogen wird. Er nahm damit eine Debatte in Kauf, die sich über Tage hinzog, auch weil gegen Italien das wohl schlechteste Spiel (0:3) der Ära Petkovic folgte. Die Episoden legten nahe, dass Xhaka nicht wirklich aus den Vorkommnissen der Doppel-Adler-Affäre während der WM 2018 in Russland gelernt hatte.

Die Frage ist auch, was er damit bei seinen Teamkollegen auslöst. Akzeptieren sie, dass ihr Captain mit seinen Flausen immer wieder Kopfschütteln auslöst? Oder tun sich irgendwann Gräben in der Mannschaft auf? Die Tendenz lautet: Solange Xhaka auf dem Feld so auftritt, wie er das im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen die Türkei (3:1) oder im EM-Achtelfinal gegen Frankreich (8:7-Sieg nach Penaltyschiessen) tat, bleibt sein Standing unangefochten.

Schrei der Erlösung: Granit Xhaka nach dem Sieg im EM-Achtelfinal gegen Frankreich. Daniel Mihailescu / AP

Granit Xhaka war noch nicht einmal 18 Jahre alt, als er in der Super League beim FC Basel debütierte. Dafür war er bereits Teil des Schweizer U17-Nationalteams, das Weltmeister wurde. Er hat sich nie gescheut, grosse Ziele anzusprechen. Es ist eine Art, an die sich die Schweiz erst gewöhnen musste. Als er mit 19 Jahren zu Borussia Mönchengladbach wechselte, dauerte es nur wenige Wochen, bis er wegen seiner grossen Worte für Irritationen sorgte.

Aber Xhaka biss sich durch. Er übernahm Verantwortung, er rannte sich die Lunge aus dem Leib – und wurde ein überragender Bundesliga-Spieler. Er eroberte die Herzen im Sturm. Und fand auch sein privates Glück. Er verliebte sich in Leonita Lekaj, die damals am Empfang von Borussia Mönchengladbach arbeitete. Die Beiden sind längst verheiratet, haben zwei Töchter.

Im Sommer 2016 folgte der Abschied aus Deutschland. Ein Fan-Magazin schrieb Xhaka eine Lobeshymne voller Pathos und schloss: «Und jetzt hau ab, du geile Sau!» Die Frage war nun: Wird Xhaka der erste echte Schweizer Weltstar? Das Talent dazu hatte er. Die Hartnäckigkeit auch. Fünf Jahre später ist Xhaka immer noch bei Arsenal.

Aber die Bilanz hat auch etwas Ernüchterndes: In den Schlagzeilen ist Xhaka häufig dann, wenn es nicht gut läuft. Wenn er – wie am vergangenen Wochenende – wieder einmal mit einer roten Karte vom Platz gestellt wird. Oder wenn er – wie im Herbst 2019 – als Captain von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Die zahlreichen Kritiker haben sich schnell auf Xhaka eingeschossen und es scheint, als wäre er stets auf Bewährung.

Es sind Dinge, die Xhaka näher gehen, als man meinen könnte. Im persönlichen Gespräch dringt ein sensibler Mensch durch. Einer, der durchaus reflektierte Ansichten trägt. Umso irritierender ist es, dass er nun auffällt als Nati-Captain, der sich nicht impfen lässt.