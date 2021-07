Viktorija Golubic stürmt in die Viertelfinals von Wimbledon

Wimbledon Viktorija Golubic besiegt Madison Keys und steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in den Viertelfinals Viktorija Golubic (WTA 66) bezwingt die Amerikanerin Madison Keys (WTA 27) mit 7:6 (7:2), 6:3 und steht in Wimbledon in den Viertelfinals. Dort trifft sie auf die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 13). Simon Häring 05.07.2021, 17.54 Uhr

Viktorija Golubic steht in den Viertelfinals von Wimbledon.

Facundo Arrizabalaga / EPA

Der Höhenflug von Viktorija Golubic geht weiter. Nach einem 7:6 (7:3), 6:3 gegen die Amerikanerin Madison Keys (26, WTA 27) steht die 28-Jährige in Wimbledon erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in den Viertelfinals. Nach Danielle Collins, Madison Brengle ist Keys die dritte Amerikanerin in Folge, gegen die sich Golubic durchsetzt.