Mauro Caviezel leidet bei Olympia mit und kämpft weiter

Mister Super G Mauro Caviezel erlebt Olympia vor dem TV anstatt auf dem Podest – aber aufgeben will der wilde Rennhund noch nicht «Mister Super-G» muss sich nach seiner Kopfverletzung seit 13 Monaten in endloser Geduld üben, anstatt in diesen Tagen in China in seiner Paradedisziplin um Gold zu fahren. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 07.02.2022, 16.00 Uhr

Mauro Caviezel muss die olympischen Rennen am TV mitverfolgen.

Nur nicht daran gewöhnen! Skirennfahrer Mauro Caviezel entdeckt in diesem Winter, wie es sich anfühlt, Zeit mit den Liebsten zu verbringen, regelmässig Freunde zu treffen oder einen Skitag in den Bergen einzulegen. Alles Dinge, die für einen Spitzensportler erst nach der Karriere zum Normalfall werden.

Wenn sich nichts an der aktuellen Situation ändert, dann diktiert die Gesundheit dem 33-Jährigen den Rücktritt. Seit dem diagnostizierten Schädel-Hirn-Trauma nach seinem Trainingssturz in Garmisch im Januar 2021 kämpft der schon oft Verletzte mit einer für ihn neuen Situation. Er, der harte Typ, der Kämpfer. Er, der nach jeder Verletzung wieder aufgestanden ist und meistens viel schneller zurück auf den Ski stand, als dass das Lehrbuch der Medizin für möglich hielt.

Im Rennmodus viel zu früh am Limit

Doch jetzt ist vieles anders, Lehrbücher oder gar Gebrauchsanweisungen für eine Heilung gibt es keine. Die Folgen der Kopfverletzung verunmöglichen Skifahren im Rennmodus. Caviezel sieht teilweise Doppelbilder oder kann Situationen auf der Piste nicht schnell genug einschätzen, weil er zu früh ans Limit kommt. «Eine im Wettkampf absolut notwendige Risikoabwägung ist so nicht möglich», sagt der Bündner mit Wohnsitz im schwyzerischen Pfäffikon emotionslos.

Aber an Rücktritt will er trotz ausbleibender Fortschritte noch nicht denken. Caviezel stemmt sich dagegen. Er unternimmt alles, was in seiner Macht steht, testet verschiedenste Therapieformen, ob sie irgendeine Wirkung erzielen. Er hält seinen gestählten Körper konditionell in Bestform. Und er bleibt vor allem stark im Kopf. «Ich will in den Weltcup zurückkehren. Und das schaffe ich auch», sagt Mauro Caviezel. Er glaube daran. Skifahren bleibt seine grosse Leidenschaft.

Die aktuelle Saison läuft ihm davon, nachdem er seit November Kapitel für Kapitel der Rennen schliessen musste, ohne sie in Angriff nehmen zu können. Anfang Winter nach Nordamerika hatte der 33-Jährige seine Rennski noch verfrachtet, weil er auf eine wundersame Genesung hoffte. Doch der Zustand blieb unverändert, was er auch dagegen unternahm. Wie lange gibt er sich Zeit? Noch lebe sein Optimismus und im Hinblick auf die kommende Saison gewinne er auch wieder viel mehr Zeit. Hilfreich ist, dass er im Alltag oder beim Krafttraining rein gar nichts davon merkt, dass er nun seit 13 Monaten nicht mehr renntauglich ist.

Beim olympischen Super-G wäre er ein Goldkandidat

Aber eines ist auch für Mauro Caviezel klar: «Einen Winter wie diesen tue ich mir nicht mehr an. Die Situation macht mich nicht glücklich.» Von Frustration oder gar einer Depression spricht der Bündner zwar nicht. Er bezeichnet seinen Zustand vor den ersten Rennen in Übersee als «nervös» und «ernüchtert». Inzwischen sei er ein wenig «ruhiger» geworden. «Aber klar ist es nicht die schönste Situation, die man sich als Sportler vorstellen kann.»

Am Dienstagmorgen wird Mauro Caviezels Gefühlswelt besonders getestet. Im Super-G fiebert er einerseits mit Bruder Gino mit, andererseits muss er mitverfolgen, wie andere jene Medaillen gewinnen, welche für ihn in Topform realistischerweise bereitgelegen wären. In den zehn letzten Super-G vor der Verletzung war der Bündner nie schlechter als Fünfter. In der Saison vor dem verhängnisvollen Sturz gewann «Mister Super-G» die Disziplinenwertung.

Wie gerne wäre er in Peking dabei gewesen. Olympia sei für ihn ein Kindheitstraum. Und die Situation, den wichtigsten Anlass des Winters an einem Ort ohne Skikultur auszutragen, kennt er bereits aus Sotschi und Pyeongchang. «Auch dort hatte es keine Fans und keine Tradition.» Jetzt muss er die Wettkämpfe im TV verfolgen. Das fällt ihm schwer. Bei vielen Rennen sei er nicht sicher gewesen, ob er sie sich anschauen will. Letztlich hat er es aber stets getan. Denn Mauro Caviezel fühlt noch immer als wilder Rennhund und nicht als Skipensionär.

