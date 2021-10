Giulia Steingruber zieht Bilanz: Meine Siege, Fehler und Ängste

Kunstturnen Giulia Steingruber zieht persönliche Bilanz: Meine Erfolge, meine Ängste, meine Fehler und meine Wünsche für die Zukunft Giulia Steingruber wurde sechs Mal Europameisterin, gewann eine WM-Medaille und 2016 in Rio de Janeiro als erste Schweizer Turnerin eine Olympiamedaille. Hier zieht sie eine ganz persönliche Bilanz.

Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Mein Körper und mein Kopf sind müde», sagte Giulia Steingruber am Freitag im Walter Zoo im sankt-gallischen Gossau, wo sie aufgewachsen ist. Nach einem Jahrzehnt im Kreis der Weltbesten beendet sie 27-jährig ihre Karriere. Zwölf Medaillen gewann sie an internationalen Anlässen: Zehn an Europameisterschaften, davon sechs Mal Gold.

Dazu holte sie in ihrer Paradedisziplin, dem Sprung, WM-Bronze und 2016 in Rio de Janeiro als Dritte als erste Schweizer Turnerin eine Olympiamedaille. Das Turnen sei für sie eine Lebensschule gewesen. Sie sagte: «Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich bin mit dem Turnen im Reinen.»



Danach zog sie eine ganz persönliche Bilanz zu ihrer Karriere.



«Ich durfte Schweizer Sportgeschichte schreiben, wer hätte das gedacht? Einen besonderen Stellenwert hat die letzte Goldmedaille an der Heim-EM in Basel. Ich konnte wegen des Muskelfaserrisses am Oberschenkel kaum richtig einturnen und hatte das Gefühl, es zerreisst mir den Oberschenkel. Diese Schmerzen konnte ich ausblenden. Dass mir das gelungen ist, war eine Genugtuung nach den schwierigen fünf Jahren seit den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Mir ist eine Last von den Schultern gefallen.»



Trotz Verletzung konnte die Kunstturnerin an der Heim-EM in Basel Gold erobern. Alexandra Wey / KEYSTONE

«Mir fallen zwei schwierige Phasen ein: 2014, als ich das Gespür für die Schraube und den Mut verloren habe. Ich wusste während der Bewegung plötzlich nicht mehr, wo oben und unten war. Wir lernen im Turnen, dass wir die Kontrolle über den Körper haben. Wenn man diese nicht mehr hat, macht das extrem Angst. Diese Angst hat mich bis zuletzt begleitet, vor allem beim zweiten Sprung musste ich mich enorm beruhigen, das war fast schon Panik, wenn ich mich zu fest in Gedanken verloren hatte.»



2014 war Giulia Steingrubers schwierigstes Jahr: «Ich wusste während der Bewegung plötzlich nicht mehr, wo oben und unten war.» Urs Jaudas

«Die zweite schwierige Phase begann nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Diese Zeit war kräftezehrend und nervenaufreibend, ich ging durch ein ständiges Wechselbad der Gefühl. Angefangen mit einer Operation am Fuss, dann der Tod meiner Schwester, ein Jahr später der Kreuzbandriss und dann die Pandemie. Das war auch für mein Umfeld nicht immer einfach, denn wenn es mir nicht gut geht, ziehe ich mich zurück. Deshalb erfüllt es mich mit grossem Stolz, was ich in diesem Jahr noch erreichen durfte, wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückblicke.»



Trotz Bronze hat die Ostschweizerin nicht nur gute Erinnerungen an das Jahr 2014. Walter Bieri / KEYSTONE

«Durch den Sport sind in den letzten Jahren viele schöne Freundschaften entstanden und ein Netzwerk, das ich weiter pflegen möchte. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich erleben durfte. In Erinnerung bleibt mir die Begegnung mit Roger Federer 2012 in London, als er ins olympische Dorf gekommen ist und wir mit ihm auf einer Dachterrasse seine Medaille gefeiert haben. Seine Bodenständigkeit und sein Interesse an allen Schweizer Athletinnen hat mich beeindruckt. Oder als ich nach meinem Kreuzbandriss mit Schwingerkönig Mathias Glarner in der Rehabilitation war. Eine Weile hatte ich mehr Gewicht auf der Stange als er. Das hat ihn gefuchst und mich natürlich gefreut. Noch heute lachen wir darüber.»



Die Olympischen Spielen 2012 waren ein Highlight für Steingruber. Keystone

«Ich habe viele wunderbare Menschen um mich herum gehabt, die mich auf meinem Weg unterstütz haben. Ohne meine Eltern Kurt und Fabiola und mein engstes Umfeld hätte ich das alles nicht geschafft. Sie haben so viel mit mir durchgemacht und vor allem: immer an mich geglaubt. Dank gebührt auch meinen Trainern - Marianne Steinemann, Zoltan Jordanov, Fabien Martin – den medizinischen Betreuern, die mich immer wieder aufgepäppelt haben, meinem Mentaltrainer Heinz Müller, der mich gelehrt hat, mit dem Druck umzugehen und mir geholfen hat, mit Hypnose den Fokus zu schärfen, meinem Freund Alan, dem Turnverband, der mich über all die Jahre getragen hat, meinem Freundeskreis. Es sind so viele.»



Giulia Steingruber flankiert von ihren Eltern Kurt und Fabiola. Urs Huwyler

«Ich hatte zwei Optionen: In der Ostschweiz im Verein bleiben, wo ich auch Freude am Turnen gehabt hätte, aber nie diesen Weg hätte gehen können. Oder nach Magglingen gehen. Das wollte ich mit 13 Jahren, doch meine Eltern sagten nein. Also bin ich ein Jahr lang gependelt, habe am Freitagnachmittag trainiert, in einer Gastfamilie übernachtet, am Samstag erneut trainiert und bin dann wieder in die Ostschweiz gefahren. Nach diesem Probejahr durfte ich nach Magglingen wechseln. Für mein Leben und meine Karriere war diese Entscheidung sicher richtungsweisend.»



Im Trainingszentrum Magglingen verbrachte die Gossauerin viel Zeit. Manuel Lopez / KEYSTONE

«Wenn ich etwas bedaure, dann das: dass ich 2018 bei jenem Wettkampf angetreten bin, bei dem ich mir das Kreuzband gerissen habe. Denn es gab mehrere negative Vorzeichen und Warnsignale. Anfang der Woche hatte ich einen Hexenschuss, dann riss es beim Einturnen am Stufenbarren die ganze Verankerung aus dem Boden und das Gerät fiel auf mein Schienbein. Spätestens da hätte ich sagen müssen: Stopp, etwas stimmt nicht. Doch das war zwei Wochen vor den Europameisterschaften und als Sportlerin ist es schwierig, das zu akzeptieren und sich zurückzuziehen. Wie sagt man so schön: Im Nachhinein ist man immer schlauer.»



2018 trat Giulia Steingruber an zu vielen Wettkämpfen an: «Es gab mehrere negative Vorzeichen und Warnsignale vor der Verletzung.» Michael Weber Imagepower / imago sportfotodienst

«Ich denke, dass ich das Gefühl des Adrenalins vermissen werde. An die Grenzen gehen zu können, oder sogar darüber hinaus. Vielleicht finde ich das in einem anderen Sport oder auf eine andere Art und Weise wieder. Bungeejumping steht zum Beispiel seit einigen Jahren auf meiner Liste.



«Ich denke, dass ich das Gefühl des Adrenalins vermissen werde.» Ben Stansall / AFP

«Auf meine Ausbildung in Marketingmanagement. Mein Körper brauchte Zeit, um runterzufahren und ich kann gut nichts machen. Aber Bewegung wird. Aber Bewegung wird immer ein Teil meines Lebens sein: Crossfit, Kickboxen, Velofahren, Tennis spielen - alles Dinge, die ich mir vorstellen kann und ausprobieren werde. Und ich möchte meine Trainerausbildung weiter vorantreiben. Das Turnen ist mein Leben und war meine grosse Leidenschaft, das wird immer so bleiben. Ich hoffe, dass ich jungen Mädchen und Buben als Trainerin ein Lachen ins Gesicht zaubern kann.»



Giulia Steingruber während des Super10Kampf 2016.

Nick Soland / PPR