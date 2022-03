Was läuft zwischen Marco Odermatt und Roger Federer?

Gipfeltreffen Geheimtreffen nach Anreise mit Helikopter: Was läuft da zwischen Marco Odermatt und Roger Federer? Die Weltcup-Saison ist zu Ende, der Sieg der grossen Kristallkugel im Trockenen. Ferien? Von wegen. Die Arbeit ist für Marco Odermatt noch nicht zu Ende. Wir haben ihn begleitet. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 25.03.2022, 18.48 Uhr

Freitag in St. Moritz um 5 Uhr: Marco Odermatt schält sich aus dem Bett. Im Hotel herrscht noch Nachtbetrieb. Weshalb der 24-jährige mit dem Frühstück etwas improvisieren muss. Egal. Vor 7 muss er auf der Piste sein. Den Super-G besichtigen. Es geht um den Schweizer Meistertitel. Aber das hat nicht Priorität. Wichtiger ist es Odermatt, seine Ski-Familie zu treffen. Freunde von früher zu sehen, die es nicht an die Weltspitze geschafft haben.

Eigentlich könnte er sich die Schweizer Meisterschaften schenken. Wer würde es ihm schon verübeln, nach dieser famosen Saison. Sieg im Gesamt- und Riesenslalomweltcup, Sieg beim prestigeträchtigen Riesenslalom von Adelboden, Podestplätze in der Abfahrt und natürlich Olympia-Gold im Riesen. Ausserdem hat er im Moment nicht zu wenige Verpflichtungen. Sponsoren, Medien und Fans - alle wollen etwas von ihm. Aber Odermatt macht das Spiel unaufgeregt mit und verliert selbst im absoluten Triumph die Bodenhaftung nicht.

8 Uhr: Odermatt steht am Start. Normalerweise die schwierigste Phase in seinem Rennablauf. Weil er angespannt und bisweilen nervös ist. Aber hier, an den Schweizer Meisterschaften, muss er nicht. Er will. Sich zeigen, sich bedanken, etwas zurückgeben, Spass haben. Und den hat er auch, obwohl er hinter Justin Murisier, Gino Caviezel und Gilles Roulin Vierter wird.

Gewiss, auch in St. Moritz oben herrscht Kaiserwetter. Aber die Piste wird weich, der Schnee sulzig. Wer würde es Odermatt verübeln, wenn er sich ins Hotel zurückziehen sollte. Schliesslich wird er am Nachmittag in der Region Zürich erwartet. Aber hat noch nicht genug, fährt mit Mitarbeitern seines Sponsors Longines noch etwa eineinhalb Stunden frei.

Zufälliges Treffen auf der Piste: Marco Odermatt mit Altmeister Didier Cuche François Schmid

Ah, guck mal, da ist ja Didier Cuche. Kurzes Hallo auf der Piste. Etwas Smalltalk. Anerkennende Worte das Altmeisters. Und schon wirkt der Odermatt wieder leicht zappelig. Er will weiter, fahren, sich frei fühlen, die letzten Schneetage geniessen, nicht nur rumstehen und quatschen.

Dominique Gisin entpuppt sich als Odermatt-Fan

Das Mittagessen nehmen wir auf der Sonnenterrasse im Hotel Salastrains ein. Kellner wollen eins, Kinder und Erwachsene auch. Odermatt weiss längst, wie man zusammen mit unbekannten Menschen in die Kamera lächelt. Aber es kommen auch bekannte Gesichter an den Tisch. Dominique Gisin beispielsweise. Und wie sie Odermatt drückt und beinahe ehrfürchtig über seine Heldentaten spricht, hat etwas rührendes.

Keine Zeit zu verlieren: Marco Odermatt zieht sich auf der Sonnenterrasse des Hotel Salastrains in St. Moritz um. François Schmid

Allzu lange kann er nicht bleiben. Ein Helikopter bringt Odermatt am frühen Nachmittag nach Zürich. Die Frage, was er dort zu erledigen hat, überhört er geflissentlich. Aber wer will es ihm, der so nahbar ist, verübeln?

Das geheimnisvolle Treffen mit Roger Federer

Später sickert durch: Odermatt hat sich in der Nähe von Zürich mit Roger Federer in einer Tennishalle getroffen. Welch Elefantenrunde: Die zwei populärsten Schweizer Sportler der Gegenwart machen gemeinsame Sache. Aber was?

Von Odermatt wissen wir, dass er ein grosser Bewunderer Federers ist. Und von Federer wissen wir, dass er ein Faible für den Skisport hat, nicht erst, seit er beim Weltcup der Frauen in Lenzerheide mit seiner Anwesenheit für grosse Aufregung sorgte. Auch bei jenen, die sonst im Rampenlicht stehen.

Was planen Federer und Odermatt?

Über die Gründe, weshalb sich Odermatt erstmals mit Federer persönlich trifft, können wir nur spekulieren. Vielleicht zum Tennismatch, aber nicht nur. Will Federer Everybody's-Darling Odermatt als Botschafter für seine On-Schuhe gewinnen? Oder steckt Sunrise UPC dahinter? Schliesslich sehen wir Federer gefühlt jeden Tag im Werbespot des Telekom-Unternehmens. Ausserdem wird Sunrise ab nächster Saison die Swisscom als Hauptsponsor von Swiss-Ski ablösen. Bekommt Federer im Werbespot also schon bald gesangliche Unterstützung von Odermatt? Egal, irgendwann kommt es ans Licht.

Allzu lange kann Odermatt nicht in Zürich bei Federer bleiben. Er muss noch am Abend zurück nach St. Moritz. Denn am Samstag steht er wieder frühmorgens, wenn der Nobelkurort noch schläft, auf der Piste: Schweizer Meisterschaften im Riesenslalom. Und das gedrängte Programm geht weiter. Am Sonntag wieder im Helikopter nach Zürich ins Sportpanorama. Am Montag nach Samnaun für Skitests. Aber irgendwann, vielleicht nächste, vielleicht auch erst übernächste Woche, wird er wieder so richtig gut schlafen. So gut, wie er das eben nur zu Hause tut.

