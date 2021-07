Dopingverdacht: Die 6 wichtigsten Fragen zum Fall Alex Wilson

Gesperrter Leichtathletik-Star Unter Dopingverdacht: Das spricht für und das spricht gegen Alex Wilson Der schnellste Mann der Schweiz, der Basler Sprinter Alex Wilson, wird das Thema Doping nicht mehr los. Zuerst taucht ein irritierendes Video auf, acht Tage später ein positiver Test vom März. Was Sie zum Fall wissen müssen. Rainer Sommerhalder 29.07.2021, 05.00 Uhr

Die Dopingprobe von Alex Wilson wies Spuren des anabolen Steroids Trenbolon auf. Georgios Kefalas / Keystone

Zuerst zeigt ihn ein Video beim angeblichen Training mit einem lebenslänglich gesperrten Leichtathletik-Trainer. Nun sagt eine von Kontrolleuren der Schweizer Antidopingagentur genommene Urinprobe aus, dass in Alex Wilsons Körper Spuren der verbotenen Substanz Trenbolon vorhanden waren. Das Thema Doping verfolgt den Basler Sprinter und wird seinen Ruf für immer prägen – selbst wenn er juristisch freigesprochen werden sollte, was durchaus möglich ist.

Was genau wirft man Alex Wilson vor?

Die Urinprobe zeigte einen geringen Wert von 1,5 ng/ml eines Abbauprodukts des anabolen Steroids Trenbolon. Diese Sub­stanz dient dem Muskelwachstum und gilt im Sport als Dopingmittel. Erst am 23. Juli verurteilte das Sportgericht CAS den südafrikanischen Geher Lebogang Shange wegen einer positiven Trenbolon-Probe zu einer Sperre von vier Jahren. Alex Wilson erklärt den positiven Test mit dem Verzehr von mit Trenbolon kontaminiertem Fleisch in einem jamaikanischen Grillrestaurant in Las Vegas sowohl 72 Stunden wie auch 48 Stunden vor der abgegeben Probe. Das CAS hat 2019 im Fall des US-Weitspringers Jarrion Lawson (WM-Zweiter 2017) die Einnahme von verunreinigtem Fleisch als wahrscheinlichen Grund akzeptiert und Lawson freigesprochen. Diesem Urteil folgte die Disziplinarkammer von Swiss Olympic bei der Aufhebung von Wilsons provisorischer Sperre. Die Ad-hoc-Kammer des CAS urteilte im Fall von Wilson nun, dass die DK nur die Möglichkeit, aber nicht die Wahrscheinlichkeit dieser Begründung geprüft habe.

Was spricht für einen Freispruch von Wilson?

Der auf Haarproben spezialisierte Wissenschaftler Pascal Kintz stützt Wilsons Version in seiner Expertenmeinung. Er schliesst eine regelmässige, zu Zwecken des Dopings erfolgte Einnahme in der relevanten Zeitspanne im März 2021 aus. Mit dem in Dopingthemen versierten Anwaltsteam Wilsons aus der Kanzlei von Gabriel Nigon ist der Sprinter sicherlich gut beraten. Ein Laborexperte sagt, die Version mit zwei Restaurantbesuchen an zwei unterschiedlichen Tagen im selben Lokal mache es schwierig, Wilsons Theorie analytisch zu widerlegen.

Hat Alex Wilson zu früh gejubelt? Er selbst erklärt den positiven Test mit dem Verzehr von mit Trenbolon kontaminiertem Fleisch. Gian Ehrenzeller / EPA

Was spricht für eine Schuld von Wilson?

Trenbolon ist für die Phase des Muskelaufbaus ein hochwirksames Dopingmittel, und das Zeitfenster, um mittels positiven Tests erwischt zu werden, ist deutlich kürzer als bei anderen Anabolika. Der Laborexperte vermutet, dass der schwierige Nachweis eine Rolle spielt, dass positive Tests mit Trenbolon auch in den USA sehr selten vorkommen. Wenn die Kontamination von Rindfleisch ein grosses Problem wäre, müsste es wie beim Anabolikum Clenbuterol viel mehr dokumentierte Fälle geben. Auch die Wada unterscheidet den Ablauf einer positiven Probe bei den Substanzen.

Was sind strittige Punkte in diesem Fall?

Das Anwaltsteam von Wilson beklagt das zu kurze Zeitfenster, um die eigenen Argumente vor dem CAS einzubringen. Auch seien sie zwar registriert, aber nicht gewürdigt worden. Die Menge an Rindfleisch von zweimal 500 Gramm innerhalb kurzer Zeit, welche Wilson angeblich im Restaurant zu sich genommen hat, wirft Fragen auf.

Was unterscheidet die Fälle Wilson und Hussein?

Kariem Hussein an der Medienkonferenz. Screenshot

Hürdenläufer Kariem Hussein hat die Einnahme des Stimulans Gly-Coramin zugegeben, was ihm eine mildere Strafe von neun Monaten eingebracht hat. Bei Wilson würde ein Geständnis allerdings auch kaum helfen, der Maximalstrafe von vier Jahren Sperre zu entgehen.

Was hat das Video mit der Dopingprobe zu tun?

Auf den ersten Blick nichts. Bemerkenswert ist einzig, dass der auf dem Video agierende jamaikanische Ex-Sprinter und Trainer Raymond Stewart im Zusammenhang mit der Balco-Affäre lebenslang gesperrt wurde. In dieser Balco-Affäre von 2003 um die Sprintstars Marion Jones und Tim Montgomery spielte das anabole Steroid THG eine entscheidende Rolle. THG und Trenbolon basieren auf derselben Struktur und Wirkungsweise.