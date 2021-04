Geschäftsjahr 2020 Abschreiber bei Chennai City FC: So erklärt sich das plötzliche Minus in den FCB-Zahlen Am vergangenen Freitag präsentierte FCB-Präsident Bernhard Burgener einen Gewinn für das Pandemie-Jahr 2020. Ein paar Tage später wies er einen Verlust aus. Grund ist das Engagement des FCB in Indien. Christian Mensch 01.04.2021, 19.01 Uhr

Die FCB- und Chennai-City-Verantwortlichen posieren in Neu-Delhi bei der Bekanntmachung des Einstiegs des FC Basel beim indischen Verein. HO

Der FC Basel weist für 2020 trotz Corona, aber Dank grossen Transfererlösen eine schwarze Null als Jahresergebnis aus. Ohne Rückführung von Mitteln an die Holding hätte sogar der Gewinn von 1,2 Millionen Franken ausgewiesen werden können. Diese Zahlen stellte FCB-Präsident Bernhard Burgener vergangene Woche vor.

Gegenüber der Liga musste der Verein bis Ende März jedoch eine konsolidierte Rechnung inklusive der Holding und der Stadiondienst AG ausweisen. Doch daraus geht hervor, dass der FCB im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,2 Millionen Franken erwirtschaftet hat.

Was ist geschehen? – Nachfragen zeigen: Die Revisionsgesellschaft hat eine Wertberichtigung bei der Beteiligung am indischen Verein Chennai City FC vorgeschlagen. Durch die Pandemie ist das Fussballgeschäft in Indien vollständig zum Erliegen gekommen. «Vorsichtshalber» seien damit die wirtschaftlichen Risiken berücksichtigt worden.

Entsprechend den Entwicklungen in Indien, werde die Gesellschaft im kommenden Jahr den Beteiligungswert wieder prüfen und neu bewerten.