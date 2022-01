Ein Jahr nach Horrorsturz: Kryenbühl kehrt nach Kitzbühel zurück

Gemeistert Ein Jahr nach Horrorsturz: Urs Kryenbühl kehrt nach Kitzbühel zurück und beendet sein Trauma Vor einem Jahr stürzte Urs Kryenbühl beim Zielsprung in Kitzbühel schwer. Am Mittwoch kehrte er zurück und liess die Vergangenheit hinter sich. «Für mich schliesst sich ein Kreis», sagt er. Die Geschichte eines langen Weges. Martin Probst Jetzt kommentieren 19.01.2022, 18.59 Uhr

Urs Kryenbühl bei seiner Rückkehr auf die Streif in Kitzbühel. Christian Bruna / EPA

«Es bleibt dieses letzte Bild, das sich ins Unterbewusstsein einbrennt. Ich sehe, wie ich den Boden anschaue und noch versuche, mich leicht abzudrehen, weil ich weiss, jetzt...»

Es passiert am 22. Januar 2021. Urs Kryenbühl hat in Kitzbühel Grosses vor. Er will nicht einfach nur mitfahren – er will auf das Podest. Sein Selbstvertrauen stimmt, seine Form auch. Drei Wochen zuvor wurde er in der Abfahrt von Bormio Dritter. Die Strecke dort gilt als fast ebenso anspruchsvoll wie jene in Kitzbühel.

Also los. Raus aus dem Starthaus: Mausefalle, Steilhang, Alte Schneise, Hausbergkante, Traverse und dann...

Urs Kryenbühl stürzt vor einem Jahr brutal beim Zielsprung. Ein Jahr später kehrt er zurück und lässt die Vergangenheit hinter sich. Giovanni Auletta / AP

Ein Jahr später ist Urs Kryenbühl zurück in Kitzbühel. Den Zielsprung hat er gedanklich in den 362 Tagen, die seit seinem schweren Sturz vergangen sind, sicher «1000 Mal gemeistert».­ ­Visualisieren nennt er das Vorgehen, die Gedanken weg vom Unfall zu lenken. Der Kryenbühl, der dann in seinem Kopf fährt, kommt gesund ins Ziel.

Der Kryenbühl, der vor fast einem Jahr gefahren ist, schaffte das nicht. Die Bilder von seinem Aufprall auf die Piste haben viele noch präsent. Zu sehr erinnerte der Sturz an jenen von Daniel ­Albrecht 2009. Albrecht lag danach im Koma.

Als er das Video schaute, schlug das EKG Alarm

Kryenbühl hatte mehr Glück, wie er selbst sagt. Er zog sich eine Innenbandverletzung und einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, zudem einen Schlüsselbeinbruch und eine Gehirnerschütterung.

Das Video von seiner Fahrt wollte Urs Kryenbühl schon kurz nach dem Unfall sehen. «Je näher der Sturz aber kam, je mehr hat mein Körper rebelliert. Ich war an einem EKG angeschlossen und das hat Vollalarm gegeben», erzählt er in der Dokumentation «Zurück ins Starthaus», in der ihn zwei Aargauer Filmemacher während der Rehabilitation begleiten.

Auf dem Weg zurück nach Kitzbühel war die Verarbeitung des Unfalls ein sehr wichtiges Element. Kryenbühel vertraut seither einem Mentaltrainer, obwohl er vor dem Unfall dachte, dass er mental genug stark sei für alle Herausforderungen des Skisports. Er täuschte sich, wie er heute zugibt.

Neue Streckenführung als Reaktion auf den Sturz Nach dem schweren Unfall von Ury Kryenbühl vor einem Jahr entschieden die Organisatoren in Kitzbühel, die Streckenführung zu verändern. Dafür wurde das Terrain im Sommer angepasst, wodurch jetzt in der Kompression nach der Hausbergkante eine neue Route möglich ist. Durch die Massnahmen sollte die Geschwindigkeit vor dem Zielsprung reduziert werden – und damit die Gefahr für Unfälle. Nach dem ­ersten Training lässt sich sagen, dass dies nur bedingt gelang. Kryenbühl fuhr mit fast 140 km/h auf den Sprung zu. Vor einem Jahr war er bei Rennentempo nur rund 7 km/h schneller.

Das primäre Ziel aller Massnahmen war, die negativen Gedanken durch positive zu er­setzen, das letzte Bild im Unterbewusstsein zum vorletzten zu machen. Der 27-jährige Kryenbühl sagt:

«Es geht darum, ein neues Fotoalbum zusammenzustellen. Für das nehme ich jede Fahrt, jeden Eindruck. Es wird ein positives Fotoalbum.»

Kryenbühl fuhr die Strecke in Kitzbühel mit einer VR-Brille, so konnte er virtuell auf die Streif zurückkehren. «Mein Puls war erhöht», sagt er. «Aber es war dann umso schöner, dass der Fahrer gesund ins Ziel kam.» Dass er es beim nächsten Mal auch selbst wieder gesund bis ganz nach unten schaffen würde, wurde zu seiner Mission.

Die Rückkehr in den Weltcup gelang dann besser als erhofft. In den USA fuhr Urs Kryenbühl zu Beginn der Saison zweimal auf Rang 16. Doch danach wurden die Resultate schlechter. Sein Entscheid, sich nicht gegen Corona zu impfen, war immer wieder Thema – und kostete ihn viel Energie.

Mittlerweile will er nicht mehr darüber sprechen. Dass er die Olympischen Spiele deshalb verpassen wird, selbst wenn er sich in Kitzbühel noch qualifizieren würde, nimmt der Schwyzer in Kauf.

Als er dann endlich im Ziel war, schloss sich ein Kreis

Das Resultat steht für Kryenbühl in Kitzbühel sowieso nicht an erster Stelle. «Die Rückkehr ist mental schwieriger als gedacht. Ich fühlte mich gut vorbereitet, doch wenn man dann am Start steht, ist es etwas anderes», sagt er. Zwar habe er versucht, sich mit Atemübungen zu beruhigen. Doch vergebens. «Ich war dann einfach froh, als ich endlich dran war.» Fast ein Jahr musste er auf diesen Moment warten.

Und dann kam er im Training am Mittwoch zum Zielsprung – und sprang, wie er es im Kopf hatte: souverän und ohne Probleme. «Es schloss sich für mich mit der Zielpassage ein Kreis. Ich war einfach nur froh, unten zu sein.» Er sagt diesen Satz immer wieder. Um wirklich zu glauben, dass er es geschafft hat.

