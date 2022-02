Simon Ammann und Dario Cologna verabschieden sich von Olympia

Gastbeitrag Zwei der grössten Sportler verabschieden sich von Olympia – vielen Dank Simon Ammann, grazia fitg Dario Cologna! Ich und die gesamte Schweizer Sportfamilie haben euch beiden für Peking nochmals die Daumen gedrückt – eure letzten Olympischen Spiele als Aktive. Zwei sympathische Weltstars des Wintersports stehen vor dem wohlverdienten Rücktritt. Dario sicher zum Ende der Saison, bei Simon bin ich mir noch nicht ganz sicher Urs Lehmann 18.02.2022, 17.37 Uhr

Urs Lehmann gratuliert Simon Amman nach dem zweiten Doppel-Olympiasieg 2010 in Vancouver. Keystone

Im Jahr 2002 stand ich im Auslauf der Schanze von Salt Lake City, als Simon einfach flog und flog und flog – zur alles überstrahlenden Goldmedaille an diesen Olympischen Spielen. Als du auf der Grossschanze kurz darauf nachgedoppelt hast, habe ich mich definitiv vor dir verneigt.

Als ich Dario anlässlich der alljährlichen Vorsaison Pressekonferenz von Swiss-Ski im Jahre 2008 als dreifachen U23 Weltmeister mit Potential eines künftigen Weltstars des Langlaufsports ankündigte, wurde ich von den Medienschaffenden belächelt und als Euphoriker bezeichnet. Dario, du hast in deiner glanzvollen Karriere viel mehr erreicht als wir uns damals alle vorstellen konnten.

Beide wurden als Schweizer Sportler des Jahres geehrt

Simon Ammann und Dario Cologna. Zwei Schneesport-Athleten, die heute weit über den sportaffinen Teil unserer Gesellschaft und weit über die Landesgrenzen hinaus einen sehr hohen Bekannt- und Beliebtheitsgrad geniessen – etwas, was nur den wenigsten Sportlern gelingt. Bei Simon wurde dies eindrücklich, als er in USA in David Letterman’s Late Show auftreten durfte – ein medialer Ritterschlag. Dario wurde zuerst vor allem in Skandinavien als Volksheld verehrt, bis wir Schweizer seine Tun und Wirken etwas später zu würdigen wussten – heute ist Dario auch bei uns ein Volksheld. Sowohl Simon als auch Dario wurden als Schweizer Sportler des Jahres geehrt - Dario gar Schweizer des Jahres. Beeindruckend!

Mit je vier Goldmedaillen an Olympischen Spielen seid ihr beide die erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Schweizer Sportgeschichte. Beide habt ihr zudem WM-Gold und – für Sportlerinnen und Sportler von besonderem Stellenwert – den Gesamtweltcup eurer Sportarten gewonnen. Doch Simon und Dario sind viel mehr als Topathleten, die zu den erfolgreichsten zählen, die unser Land je hervorgebracht hat. Beide sind überaus sympathische Botschafter für den Schneesport allgemein, für unseren Verband Swiss-Ski und insbesondere für das Skispringen und den Langlaufsport. Dario und Simon sind grossartige Vorbilder für unsere Jugend – und beide setzen sich schon seit Jahren im Rahmen der Swiss-Ski-Eventserien «Simon Ammann Jump Parcours» und «Dario Cologna Fun Parcours» für den Schweizer Skisprung- und Langlauf-Nachwuchs ein. Vorbildlich!

Beeindruckende Fairness und Haltung

Simon ist das mit Abstand langjährigste Kadermitglied unseres Verbandes. Du hast wie Dario alles erlebt, was ein Spitzensportler erleben kann: Riesige Erfolge, aber auch Verletzungen und Rückschläge. Über die Jahre hinweg habe ich viele Erlebnisse mit euch teilen dürfen, auch abseits der Schanze und Loipe. Und gerade in diesen Momenten habe ich euch beide als überaus geerdete, sympathische und hochanständige Menschen kennengelernt, deren inneres Feuer für den Sport brennt. Beeindruckt hat mich stets eure Fairness und Haltung, wenn es am schwierigsten war: in der sportlichen Niederlage und Enttäuschung. Das spricht für eure Klasse!

Auch wenn die letzten Monate und Jahre wohl nicht zu den erfolgreichsten eurer glanzvollen Karrieren zählen werden, so spüre ich im persönlichen Gespräch weiterhin eure enorme Energie und riesige Begeisterung für den Sport. Und ihr gehört in eurem Fach immer noch zur erweiterten Weltspitze und sicher den Besten hierzulande. Vor diesem Hintergrund konnte und kann ich die teils populistischen «Unkenrufe» bzw. Rücktrittsforderungen nicht nachvollziehen. Sportler eurer Klasse bestimmen ihren letzten Wettkampf selber. Und beide von euch haben mich sagen hören:

«Als Spitzensportler kannst du nicht zu spät aufhören, nur zu früh!»

Simon und Dario, ihr besitzt eine aussergewöhnliche Aura, welche euch weit über eure Karrieren hinaus zu Botschaftern für den Schweizer Sport macht. Ich wünsche mir sehr, dass ihr beide dem nordischen Skisport erhalten bleibt, in welcher Funktion auch immer. Denn eines werdet ihr bestimmt bleiben: Vorbilder für die nächsten Generationen – als Sportler wie auch als Menschen!

Vielen Dank Simon, grazia fitg Dario! Es war und ist für mich ein grosses Privileg und eine grosse Ehre zugleich, euch auf eurem Karriereweg begleiten zu dürfen.