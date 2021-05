Fussball Zwischen Genie und Wahnsinn: Eine Annäherung an Aarau-Trainer Stephan Keller Nach dem verlorenen Cup-Halbfinal gegen den FC Luzern wird der 41-Jährige als schlechter Verlierer abgestempelt. Eine Vorverurteilung, die zu kurz greift. Sebastian Wendel 05.05.2021, 18.19 Uhr

Spieler, die auch von höher dotierten Klubs umworben waren, wollten unbedingt zum FC Aarau - wegen Trainer Stephan Keller. Martin Meienberger

Was ist denn das für Einer? So ungefähr muss denken, wer Stephan Keller nach dem Cuphalbfinal zwischen Aarau und Luzern erstmals wahrgenommen hat. Der SRF-Reporter lobt im Interview den heroischen Auftritt des Unterklassigen. Doch statt den Steilpass aufzunehmen, will der Aarau-Trainer etwas anderes loswerden: «Es ist traurig, wenn am Schluss auf Zeit gespielt. Klar, es ist wichtig, auch für einen kleinen FC Luzern – logisch. Aber das entspricht nicht meinem Stil und ist schade für die Entwicklung des Fussballs in der Schweiz. Gerade in der Super League sollte attraktiver Fussball gespielt werden.»