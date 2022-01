Super League: Das beschäftigt die Klubs vor dem Rückrunden-Start

Fussball Zieht der FC Zürich das wirklich durch? Und kann Mario Frick den FC Luzern retten? Das beschäftigt die Teams der Super League vor dem Start in die Rückrunde In einer Woche wird wieder gekickt. Zehn Fragen und Antworten zu jedem der zehn Super-League-Klubs. Fussballredaktion CH Media 22.01.2022, 05.00 Uhr

Der FC Zürich in Jubelpose nach dem Sieg gegen St. Gallen. freshfocus

Wolkenloser Himmel über Zürich. Kaum etwas deutet auf das Ende des Höhenflugs hin. Sicher, YB und Basel haben mehr Talent und Erfahrung mit der dünnen Höhenluft. Aber der FCZ bildet die beste Einheit der Liga. Selbst die Geschichten um die auslaufenden Verträge von Topskorer Assan Ceesay, Leitwolf Blerim Dzemaili und Abwehrboss Mirlind Kryeziu werden nicht mal die Kraft von Störfeuern entwickeln. (fsc)

Zuzüge: Karol Mets (CSKA Sofia/BUL)

Abgänge: Keine.

Patrick Rahmen ist auch in der Rückrunde Trainer des FC Basel. freshfocus

Wahrscheinlich. Was der FC Basel in den Testspielen gezeigt hat, deutet zumindest darauf hin. Gerade zuletzt gegen Lausanne hat er trotz stark dezimiertem Kader souverän mit 3:0 gewonnen. Abschliessend zu beantworten ist diese Frage aber nicht, da den Baslern im Endspurt der Vorbereitung viele Spieler krank fehlen. Gegen Lausanne waren es zwölf! Ein Fakt, der Fortschritte ausbremst. Aber noch bleibt eine Woche und ein zusätzliches Testspiel, um an den Schrauben zu drehen. Der neue Staff zumindest scheint den erhofften Drive zu bringen. (cfe)

Zuzüge: Boris Smiljanic (Assistent), Guillermo Abascal (Spezialtrainer), Emmanuel Essiam (Berekum Chelsea/GHA), Albian Hajdari (Juventus/ITA), Noah Katterbach (Köln/GER).

Abgänge: Michael Silberbauer (Assistent), Gonçalo Cardoso (Real Betis/ESP), Carmine Chiappetta (Winterthur), Adrian Durrer (Lugano), Afimico Pululu (Greuther Fürth/GER), Tician Tushi (Winterthur), Edon Zhegrova (Lille/FRA).

Spielt jetzt in Italien: Der YB-Rechtsverteidiger Silvan Hefti. freshfocus

Silvan Hefti wechselt nach Genua, Michel Aebischer könnte auch noch gehen. Dennoch riskieren die Young Boys nicht, dass sie durch den Verkauf ihrer Leistungsträger die Titelverteidigung verspielen. Die Berner haben noch immer das breiteste und stärkste Kader der Schweiz, zumal die Doppelbelastung weg fällt. Und mit Jean-Pierre Nsame ist ein Torjäger nach langer Verletzungspause zurück. (rg)

Zuzüge: Aurèle Amenda (U21/PL), Lewin Blum (Yverdon), Anthony Racioppi (Dijon/FRA/L2)

Abgänge: Nicholas Ammeter (Aarau), Silvan Hefti (Genoa/ITA), Alexandre Jankewitz (St. Gallen), Marvin Spielmann (Lausanne), Yannick Toure (Wil)

Der Argentinier Ignacio Aliseda (hinten) soll Lugano verstärken. Hier noch im Trikot von Ex-Klub Chicago Fire. Jeff Wheeler / AP

Im Sommer übernahm Joe Mansueto den FC Lugano. Dem amerikanischen Milliardär gehört auch der MLS-Club Chicago Fire. Von dort hat nun der erste Spieler ins Tessin gewechselt: Ignacio Aliseda, Argentinier, 21 Jahre alt, Marktwert: stolze 3,5 Millionen. In Chicago spielte der Flügel durchaus eine Rolle, kam als hoffnungsvolles Talent und bestritt letzte Saison 23 Spiele. Und doch geben die Amerikaner ihn nun zum Partnerteam in die Schweiz weiter. Die Rückrunde wird Anhaltspunkte liefern, was ein junger Spieler aus MLS hierzulande ausrichten kann. (dow)

Zuzüge: Ignacio Aliseda (Chicago/USA), Adrian Durrer (Basel), Maren Haile-Selassie (NE Xamax).

Abgänge: Asumah Abubakar (Luzern), Christopher Lungoyi (St. Gallen), Kevin Monzialo (St. Pölten/AUT/2.D.)



Kastriot Imeris Marktwert ist auf über 6 Millionen emporgeschnellt. freshfocus

Kastriot Imeri war mit seinen schönen Toren und dem Nati-Debüt die Entdeckung der Hinrunde. Der 21-jährige Offensivspieler (Marktwert: 6,3 Millionen) avancierte zum viertwertvollsten Spieler der Liga. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Doch erfüllen wird er ihn kaum. Nizza und Genua sollen in den letzten Tagen «konkrete Millionenangebote» vorgelegt haben. Auch aus Deutschland und England gibt es Interesse. Doch noch trägt Imeri granatrot und sein Agent liess Anfang Woche sogar verlauten, Imeri werde die Saison in Genf beenden. (jaw)

Zuzüge: Keine.

Abgänge: Anthony Sauthier (Yverdon).

Spielt noch bei GC, gehört aber schon Wolverhampton: Hayao Kawabe, Mittelfeldspieler. freshfocus

Das Beispiel GC zeigt gerade, was es bedeutet, ein Farmteam zu sein. Den Januar verbrachten zwei Leistungsträger, Toti Gomes und Hayao Kawabe, bei Wolverhampton. Gomes bleibt dort. Kawabe ist zurückgekehrt. Allerdings gehört der Mittelfeldspieler, erst im Sommer aus Japan verpflichtet, nun nicht mehr GC. Sondern dem englischen Partner. Dazu muss man wissen, dass Kawabe erst dank der Spiele in der Schweiz die strengen Kriterien erfüllt, die für Ausländer seit dem Brexit gelten, wenn sie nach England wechseln wollen. Unterdessen haben die Zürcher mit Ayumu Seko einen weiteren Japaner geholt. Die Einladung nach England könnte schon bald eintreffen. (dow)

Zuzüge: Li Lei (Beijing Guoan/CHN), Lévi Ntumba (ex-Dijon B/FRA/5.D.), Ayumu Seko (Cerezo Osaka/JPN).

Abgänge: Leonardo Campana (Inter Miami/USA), Aleksandar Cvetkovic (Aarau), Djibril Diani (Caen/FRA/L2), Toti Gomes (Wolverhampton/ENG).

Sion-Trainer Paolo Tramezzani schwört seine Spieler ein. Keystone

Das Trainingslager? Coronabedingt kurzfristig abgesagt. Die Testspiele? 0:2 gegen Servette und 0:6 gegen YB verloren und Auflösungserscheinungen gezeigt. Dazu sind trotz einiger Abgänge immer noch 32 Spieler im Kader. Die Sion-Mischung ist auch 2022 wieder hochexplosiv. Doch weil spielerische Qualität und viele erfahrene Spieler da sind und Trainer Tramezzani weiss, wie Sion funktioniert, werden die Walliser den Neunpunkte-Vorsprung auf den Barrage-Platz nicht mehr verspielen. (jaw)

Zuzüge: Giovanni Sio (Gençlerbirligi/TUR).

Abgänge: Jared Khasa (Pau/FRA/L2), Jean Ruiz (Boulogne/FRA/3.D.), Yamato Wakatsuki (Shonan Bellmare/JPN).



Julian von Moos, einer von vier Winter-Neuzugängen des FC St. Gallen. freshfocus

Seit dem 4. Januar geben die Ostschweizer Gas, trainieren meistens zweimal täglich. Personell haben sie mit vier Zuzügen auf ihre angespannte Tabellensituation reagiert, die Frage ist: Können die 32 Kaderspieler, die aus vielen verschiedenen Ecken kommen und teils nur leihweise da sind, eine Einheit werden? Für Trainer Peter Zeidler ist jedes einzelne Training Teambildung, immerhin einen Anlass mit kleinen Turnieren (Dart, Teqball, Tischtennis) hat es gegeben, ansonsten ist wegen Corona alles schwierig. Es ist wie so oft: Der Erfolg lässt das Team einen und wachsen, misslingt der Rückrundenstart, wird es schwierig. (cbr)

Zuzüge: Alexandre Jankewitz (YB), Christopher Lungoyi (Lugano), Matej Maglica (Stuttgart/GER), Julian von Moos (Vitesse/NED).

Abgänge: Ousmane Diakité (Salzburg/AUT).

Trainer Ilija Borenovic ist mit Lausanne in Abstiegsgefahr. freshfocus

Als Chemie-Gigant Ineos einstieg, schien der Sturm an die Spitze programmiert. Aber längst ist klar: Lausanne dient Ineos einzig als Farmteam des französischen Spitzenteams Nizza. Sportliche Ambitionen sind zweitrangig. So hatte beispielsweise der frühere Trainer Contini weder eine Prämie für einen Meistertitel noch für eine Europacup-Qualifikation. Die Zielvorgabe in Lausanne: Spieler für Nizza oder den europäischen Markt auszubilden. Dafür muss die Klasse gehalten werden, dessen ist sich Ineos bewusst. (fsc)

Zuzüge: Marvin Spielmann (YB), Nassim Zoukit (Etoile Carouge/PL).

Abgänge: Keine.

Soll die Innerschweizer vor dem Abstieg bewahren: Mario Frick. Manuela Jans-Koch

Der neue Coach hat beim Krisenklub einen heiklen Job angetreten. Eine Steigerung ist dem Team in den Testspielen gegen die Challenge-League-Klubs Kriens (1:2) und Winterthur (0:1) nicht gelungen. Mario Frick setzt auf Athletik, Zusammenhalt und das Prinzip Hoffnung: «Das Wichtigste ist ein Erfolgserlebnis im Startmatch gegen Basel.» Egal wie das Spiel ausgehen wird, dem FCL steht sowieso eine turbulente Rückrunde bevor: Nur mit Hängen und Würgen dürften sich die Innerschweizer am Ende via Barrage retten. (dw)

Zuzüge: Mario Frick (Trainer / Vaduz), Roman Matter (Assistent / Vaduz), Asumah Abubakar (Lugano), Denis Simani (Vaduz).

Abgänge: Sandro Chieffo (Trainer / U21/1.L.), Holger Badstuber (?), Patrick Farkas (Hartberg/AUT)

