Darum bedient sich die Serie A in der Super League

Fussball Warum so viele Schweizer Fussballer nach Italien wechseln – und die Klubs Deals auf Pump nicht mehr abgeneigt sind Transfers in die Bundesliga? Fehlanzeige. Dafür spielen neu gleich drei YB-Akteure, Basels Stürmerstar Cabral und Nati-Crack Denis Zakaria in der Serie A. Was hat es auf sich, dass Spieler aus der Schweiz beim südlichen Nachbarn en vogue sind? François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 01.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nati-Mittelfeldspieler Denis Zakaria unterschreibt bei Juventus Turin einen Vertrag bis 2026. Juventus/Twitter Arthur Cabral im Trikot der Fiorentina. Der 23-jährige Brasilianer soll Dusan Vlahovic ersetzen, der zu Juve wechselte. ACF Fiorentina/ Twitter Silvan Hefti (links) hat bereits vier Spiele in der Serie A bestritten. Der ehemalige YB-Verteidiger unterschrieb am 3. Januar bei Genoa CFC. Luca Zennaro/EPA Nati-Mittelfeldspieler wechselt zum FC Bologna. Der Vertrag sieht vorerst einen leihweisen Wechsel bis Ende Saison vor – mit einer Kaufpflicht im Sommer, sofern die vereinbarten sportlichen Kriterien bis dahin erfüllt werden. Der neue Kontrakt würde dann bis Sommer 2026 laufen. Guido Calamosca/LaPresse via AP YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame wird bis Saisonende an Venezia ausgeliehen. Danach komme sowohl eine Übernahme durch die Italiener als auch eine Rückkehr nach Bern in Frage. Venezia FC/Twitter

Plötzlich Italien. Früher ging es meist in die andere Richtung. Nach Norden. Bundesliga, Sehnsuchtsliga. Deutschland, das ist für viele Kicker, die der Schweizer Super League entwachsen sind, die erste Station im Ausland. Denken wir nur an Granit Xhaka, an Xherdan Shaqiri, Yann Sommer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez und wie sie alle heissen.

Aber jetzt ziehen die Schweizer nach Süden, weil im deutschen Fussball das Geld knapp ist. YB-Sportchef Christoph Spycher sagt: «Viele deutsche Klubs müssen wegen der Pandemie erst Einnahmen im zweistelligen Millionenbereich machen, ehe sie wieder Geld für Transfers ausgeben können.»

Vielleicht fehlt es ihnen im Vergleich zu den Italienern an Fantasie, an Schlauheit oder Unverfrorenheit. Fakt ist: Italiens Fussball schwimmt ebenso wenig im Geld. Aber für ein paar Transfers ist noch was übrig. Und so spielt Silvan Hefti neu in Genua, Michel Aebischer in Bologna, Jean-Pierre Nsame in Venedig, Cabral in Florenz und Denis Zakaria in Turin. Was hat es auf sich, dass Spieler aus der Schweiz in Italien en vogue sind?

So viele Schweizer spielen in den europäischen Top-Ligen Bundesliga: 19

Serie A: 7

Ligue 1: 4

Premier League: 3

La Liga: 1

Dank Stephan Lichtsteiner, Gökhan Inler, Blerim Dzemaili, Valon Behrami und später auch Remo Freuler haben Schweizer Kicker in Italien ein gutes Standing. Kommt dazu, dass italienische Klubs in der Schweiz fleissig scouten. Aber die Türe weiter aufgestossen hat die Nationalmannschaft.

Spätestens, seit die Schweiz in der WM-Qualifikation mit zwei Unentschieden und Platz eins für eine Schockwelle im Land des Europameisters gesorgt hat, ist es für die italienischen Klubs nicht mehr schwierig, Spieler aus der Schweiz der Öffentlichkeit als Verstärkungen zu verkaufen. Erst recht nicht mit Verweis auf das ausserordentlich gute Preis-/Leistungsverhältnis.

Natürlich hat jeder Transfer seine eigene Geschichte. Zakaria ist für Juve allein aufgrund seiner Qualitäten wegen hochinteressant und noch ein bisschen interessanter, weil er wegen des im Sommer auslaufenden Vertrags bei Gladbach für sieben Millionen Franken zu haben ist.

Transfers auf Pump sind für YB kein «No go» mehr

Zurück in die Super League: Da hat vor allem Meister YB einen grossen Substanzverlust erlitten. Mit Hefti, Aebischer, Nsame und Christopher Martins, der zu Spartak Moskau wechselt, verlieren die Berner vier absolute Leistungsträger. Drei davon nach Italien. Der Aderlass wirft Fragen auf. Etwa, ob YB im Titelrennen überhaupt noch konkurrenzfähig ist.

Heftis Transfer macht aus YB-Optik Sinn. Fünf Millionen bedeuten für einen Spieler seiner Güteklasse – notabene kein Nationalspieler – das Ende der Fahnenstange. Mehr dürfte Genua wohl nicht lösen, sollte es Hefti mal verkaufen können.

Im Gegensatz zu Hefti geben die Berner Aebischer, Nsame, aber auch Martins nach Moskau leihweise ab. «Die Italiener wollen für einen Euro einkaufen und für zehn Millionen verkaufen», sagt ein Spielervermittler. Das ist zugespitzt. Aber Leihgeschäfte sind in Italien stark verbreitet.

Weil die flüssigen Mittel gerade nicht vorhanden sind, werden Deals auf Pump gemacht. Eine Praxis, die man in der Schweiz und in Deutschland nach Möglichkeit meidet. Aber eben: Der deutsche Markt ist quasi inexistent.

Christopher Martins: Den Abgang des physisch enorm starken Mittelfeldspielers will YB mit einem Zuzug kompensieren. Urs Lindt / freshfocus

Deshalb bleibt YB nichts anderes übrig, als sich den italienischen Gepflogenheiten anzupassen. Immerhin haben die Young Boys mit Bologna (Aebischer) und mit Spartak Moskau (Martins) eine Kaufverpflichtung ausgehandelt und mit Venedig (Nsame) eine Kaufoption. Ausserdem kann es sich YB leisten, auf Transfereinnahmen zu warten. Allein die Teilnahme an der Champions League hat 30 Millionen eingebracht.

Basel hingegen konnte Cabral direkt verkaufen. Nicht nach England, weil man ihn bei Newcastle für zu wenig stark einschätzt. Sondern nach Italien zur AC Fiorentina. Ohne Leihe, weil der Wechsel von Dusan Vlahovic zu Juve den Toskanern 70 Millionen Euro einbringt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen