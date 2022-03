YB-Talent Fabian Rieder ist Vorwärtsdenker

Fussball YB-Talent Fabian Rieder ist der Vorwärtsdenker - und das nächste grosse Ding im Schweizer Fussball Fabian Rieder ist gerade 20 Jahre alt geworden, aber der Mittelfeldspieler prägt YB mit jeder Woche ein wenig mehr. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

YB-Talent Fabian Rieder: Selbstbewusst und geerdet.

Fabian Rieder ist einer, der immer seine Füsse im Spiel hat, auch am Samstagabend ist das so. Young Boys gegen Sion, Wankdorf-Stadion, die Berner müssen gewinnen, doch es harzt ein wenig, nicht zum ersten Mal in dieser Rückrunde.

Aber der Meister hat ja noch Rieder, den jungen Mittelfeldspieler, der sich überall herumtreibt, gerne auch im gegnerischen Strafraum. So auch in Minute 57, gerade hat Sion ausgeglichen, da läuft Rieder in Position, bekommt den Ball, ein Kontakt, noch ein zweiter, mehr braucht er selten. Und dann: Tor, 2:1 für die Young Boys.

Es ist Rieders fünfter Skorerpunkt in den letzten acht Spielen. Am Samstag gegen Sion ist er an allen drei Toren beteiligt, hat mehr Aktionen als jeder andere Spieler der Young Boys, und das mit Abstand. Man kann Rieder gerade zuschauen, wie er wächst, von Spiel zu Spiel wird er wichtiger für seine Mannschaft. Er füllt den Raum, den der Verein ihm bietet. Im Winter haben die Young Boys Michel Aebischer nach Italien verkauft, den Mittelfeldspieler, der so prägend gewesen war.

Sportchef Christoph Spycher tat das auch im Wissen darum, dass da einer in seinem Kader steht, der Aebischer ersetzen kann. Als «riesiges Talent» hat er ihn einmal bezeichnet und einen, der «ein ganz Grosser» werden könne: Fabian Rieder, gerade 20 Jahre alt geworden, im Kanton Bern aufgewachsen. Und womöglich – nein: ziemlich sicher!–, das nächste grosse Ding im Schweizer Fussball.

Der Verlust des Vaters prägt Rieder früh

Als das Spiel gegen Sion zu Ende ist, wollen alle etwas von Fabian Rieder, auch das Fernsehen bittet zum Interview. Der lobt sich dort zuerst einmal selbst, aber er findet dann auch schnell ein paar Dinge, die weniger gut gewesen sind. Ein Schuss in der ersten Halbzeit hat ihm nicht gepasst, und dann, sagt er, hätte er noch ein, zwei Chancen besser ausspielen können.

So ist Fabian Rieder, der junge Mann, der gerade nicht einmal Zeit hat, sich voll auf den Fussball zu konzentrieren, weil er jede Woche nach Magglingen fahren muss, zur Sportler-Rekru­tenschule. Er weiss schon ziemlich genau, wie gut er ist. Aber er ist auch geerdet genug, um zu wissen, dass da noch Luft nach oben ist.

Rieder stammt aus Koppigen, einem Fleck im Kanton Bern. Er sagt, jeder kenne dort jeden, und vom kleinen Fabian wissen die Koppiger bald: Den findet man auf dem roten Platz, bei Regen und Sonne, den Ball am Fuss. «Ich war ein glücklicher Giel, einer, der immer etwas machen musste», sagt Rieder. Doch dann verliert dieser Giel seinen Vater, elf Jahre alt ist er erst. Und der Fussball wird noch wichtiger, er bietet Ablenkung, Geborgenheit sogar, «wie eine Familie» sei sein Fussballverein damals für ihn gewesen, erzählt Rieder.

Dieser Verein war da schon der FC Solothurn. Und dort ist Ronald Vetter Nachwuchsverantwortlicher. Wenn er über Rieder spricht, dann nennt er ihn einfach «Fäbu», und dieser «Fäbu» kreuzt bis heute ab und zu im kleinen Solothurner Stadion auf. In dieser Fussballwelt, die einst seine eigene war, der er aber längst entwachsen ist.

Ronald Vetter ist beim FC Solothurn schon seit über 20 Jahren für den Nachwuchs zuständig. Er hat viele junge Fussballer kommen und gehen gesehen, und es sind auch ein paar dabei gewesen, die besser Fussball spielen konnten als Rieder. Aber wenn der ins Training kam, dann war er da. Und zwar in jeder Sekunde, nicht hin und wieder, wie das bei den meisten jungen Kickern ist. Ronald Vetter sagt, er erzähle das tagtäglich: Wer Karriere mache, entscheide sich nicht in den Beinen, sondern im Kopf. «Einen so fokussierten Typen wie Fäbu habe ich selten gesehen», sagt er.

Als YB am 17. Oktober 2020 auswärts auf Servette trifft, steht da ein 18-Jähriger in der Startformation des Meisters, von dem noch nie jemand etwas gehört hat. Er trägt die Rückennummer 60. Spielt sonst in der U21 der Berner und verkauft als KV-Lehrling auf der YB-Geschäftsstelle Tickets.

Nach 16 Sekunden spielt dieser Neuling namens Fabian Rieder seinen ersten Pass, und er tut nicht das, was junge Spieler sonst oft machen beim Début: Erst mal auf Nummer sicher gehen. Selbstvertrauen tanken. Nein, er sucht gleich den Weg nach vorne, den vertikalen Pass. Dass er nicht ankommt, ist gar nicht so wichtig. Das passiert Rieder öfter als anderen, weil er auch öfter das Risiko sucht.

Als er seine Chance bekommt, nutzt er sie

Die Szene ist aus zwei anderen Gründen bedeutsam. Sie steht für den Anfang von Rieders rasantem Aufstieg. Er bekommt in Genf seine Chance, weil das Berner Mittelfeld ausgedünnt ist. Und Rieder, der ein paar Wochen zuvor noch gegen Bulle gespielt hat, greift zu. Heute sagt er mit der ihm eigenen Demut, dass man im Fussball das Glück haben müsse, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. «Und dann muss man zupacken», sagt er.

Das ist ihm ganz gut gelungen. Für die U21 wird Rieder nach dem Spiel gegen Servette nie wieder auflaufen, obwohl es eigentlich anders geplant gewesen war. Mittlerweile sind 16 Monate vergangen seit seinem ersten Einsatz. Rieder hat sechsmal Champions League gespielt und über 40-mal in der Super League. Das haben bei einem hiesigen Spitzenverein in seinem Alter erst wenige Mittelfeldspieler geschafft. Granit Xhaka zum Beispiel. Oder Denis Zakaria.

Rieders erster Pass als Super-League-Spieler ist bis heute Programm geblieben. Er denkt nach vorne. Und voraus. Wenn der Ball zu ihm kommt, hat er ihn nicht lange, weil er schon weiss, was als Nächstes passieren soll. Wenn der Ball beim Gegner ist, hat er das Gespür dafür, wann er ihn ihm abjagen kann. Diese Fussballintelligenz, wie Rieder sie nennt, sei Instinkt. Und seine grosse Stärke.

Ronald Vetter vergleicht seinen ehemaligen Schützling mit einem Schachspieler, der dem Gegner immer einen Zug voraus ist. Oder sogar mehrere. Am besten kommt das alles im Zentrum zur Geltung. Rieder, der auch mal auf dem Flügel aufgestellt wird, sieht sich als Achter, als Box-to-Box-Spieler. Die Vorbilder: Toni Kroos, Kevin de Bruyne.

Der geduldige Karriereplaner

Mauro Lustrinelli kennt Fabian Rieder schon lange, er hat ihn einst als U16-Nationaltrainer betreut. Jetzt haben sich die Wege der beiden in der U21 erneut gekreuzt. Rieder gehört dort zu den Jüngsten, das ist ihm in den Junioren-Nationalteams, für die er auf allen Stufen gespielt hat, schon öfter so ergangen.

U21-Nationaltrainer Lustrinelli. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Wenn er über Rieder spricht, sagt Lustrinelli zwei Worte immer wieder: Intensität und Intelligenz. «Fabian ist immer sehr präsent unterwegs, er weiss, wo er hinmuss, weil er das Spiel voraussieht, er öffnet Räume, ist offensiv und defensiv stark – ein moderner Box-to-Box-Mittelfeldspieler.» Lustrinelli sagt, Rieder müsse an seiner Schnellkraft arbeiten, aber sonst bringe er alles mit. «Die A-Nationalmannschaft muss mittelfristig sein Ziel sein», so der Tessiner.

Rieder hat seine Karriere bisher so geplant, wie man es beim Schweizerischen Fussballverband am liebsten sieht: geduldig, immun gegen die Lockrufe des Auslands. Bis 15 blieb er beim FC Solothurn und trug zuweilen ausgerechnet das Trikot des FC Basel, weil die besten Solothurner Junioren im Rahmen einer Kooperation dort aushelfen durften. Doch dann war es YB, das sich um Rieder bemühte, ihn an ein Heimspiel einlud. Und für das Talent, YB-Fan seit Kindesbeinen, war klar, wohin es als Nächstes gehen soll.

Klar ist auch, dass Rieder Bern bald entwachsen sein wird, so wie einst Solothurn. Im Dezember hat er beim Champions-League-Spiel im Old Trafford von Manchester United ein wunderbares Tor erzielt; es war eines von der Sorte, die den Marktwert in die Höhe schiessen lassen. Spätestens seit da steht er in den Notizbüchern vieler Vereine. Rieder sagt dazu, was man halt sagt: Dass er bei YB sei, sich keinen grossen Kopf mache. Aber er, der immer vo­rausblickt, weiss bestimmt, dass da bald eine schwierige Entscheidung auf ihn zukommt.

