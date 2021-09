Fussball Was ist da los? Die Schweizer Nati hat ein gröberes Penalty-Problem Vier Penaltys in Serie bringen die Schweizer Fussballer zuletzt nicht ins Ziel. Es bahnt sich das nächste Trauma an. Christian Brägger 09.09.2021, 18.54 Uhr

Auf Lob folgte Tadel, auf ein gefeiertes 0:0 ein verunglimpftes. Die Schweiz hatte am Mittwochabend wahrhaftig keinen guten Auftritt gegen die Nordiren, ihr Spiel wirkte fahrig, ideen- und farblos, Durchschlagskraft wie Entschlossenheit fehlten. Erspielt man sich keine Torchancen, kann man schlicht nicht gegen elf Akteure gewinnen, die nur ein Ziel kennen: Das eigene Tor zu verteidigen.

Da schmerzt es doppelt und dreifach, wenn die Schweizer mit dem Geschenk – ein Penalty ist das ja immer irgendwie – nicht das taten, was man in solchen Fällen stets freudig tun muss: Es auspacken, zusammenbasteln und bei sich zu Hause im Schrank versorgen. «Wir hatten nur eine richtige Chance, den Penalty», sagte Murat Yakin.

Zwar hatte der Schweizer Nationaltrainer irritierenderweise keine schlechte Leistung seiner Spieler gesehen, weil er sie wohl schützen wollte, was ja auch für ihn spricht. Zudem zeigte er sich zu später Stunde im Windsor Park nicht schlecht gelaunt. Trotzdem muss es ihn genervt haben, dass Seferovic vom Penaltypunkt gescheitert war, ja geradezu versagt hatte.

Es ist das eingetroffen, was niemals eintreten darf

Nun ist eingetroffen, was niemals eintreffen darf: Dass sich bei den Schweizern ganz beiläufig ein Problem einnistet, eines, das tiefer gehen kann oder vielleicht schon gegangen ist. Es ist eine kleine, lamentable Serie geworden, bei der sie vom Penaltypunkt die Nerven verlieren. Eine Serie, auf die kein Team der Welt stolz sein kann.

Noch im Halbfinal des Final Four der Nations League gegen Portugal ist alles gut, als Anfang Juni 2019 mit Rodriguez der letzte Schweizer vom Elfmeterpunkt trifft. Vier Monate später tritt in der EM-Qualifikation gegen Irland erneut Rodriguez vom Penaltypunkt an – und verpasst in der 77. Minute das erlösende 2:0 gegen Goalie Randolph. Schaden nehmen die Schweizer keinen, und der zweite Treffer gelingt dann doch noch in der Schlussminute.

Im Test gegen die USA kurz vor der EM das gleiche Bild: Rodriguez schiesst, wieder er, aber diesmal neben das Tor. Damals kommen Fragen auf, ob der Verteidiger noch der richtige Schütze in den Reihen der Schweizer sei. Wobei es gerade Rodriguez in der gewonnenen Barrage zur WM 2018 gegen die Nordiren ist, der sagt, «eiskalt zu sein» im Duell eins gegen eins.

An der EM im Sommer im sagenhaften Achtelfinal gegen Frankreich zeigt der 29-Jährige abermals, dass das nicht mehr stimmt. Beim Stand von 1:0 pariert Hugo Lloris seinen Elfmeter und hält den Weltmeister vorübergehend am Leben.

Am Ende kommt es zum Penaltyschiessen, bei dem alle Schweizer treffen, womit wenigstens dieses Trauma vom Elfmeterpunkt in den K.-o.-Spielen überwunden ist.

Und jetzt also Seferovic. Fast ist denkbar, dass diese Negativserie auf dem Niveau eines Weltrekords ist.

Man könnte nun besänftigen und konstatieren, dass die beiden Fehlschützen gewiss konzentriert waren und sie immerhin Verantwortung übernehmen wollten. Man muss aber auch sagen: Es fehlten die letzte Entschlossenheit und der Killerinstinkt, die es eben in diesen Szenen auch braucht. Es blieb dennoch unergründlich, wie ein nordirischer Journalist im Nachgang des 0:0 Yakin fragen konnte, weshalb er nicht auf Rodriguez gesetzt habe.

Dieser sei doch ein sicherer Schütze. Yakins Replik, mit einem Lächeln im Gesicht, geht wohl in die Geschichte ein. «Are you sure?» Auch wenn niemand weiss, ob der Nationaltrainer Rodriguez’ Serie überhaupt kannte. Und vielleicht hat der nordirische Journalist mittlerweile ja in den Archiven nachgeschaut.

Penaltys sind Psychologie pur, als gehe es in dem Moment um Sein oder Nichtsein. Sie fühlen sich auch ungleich anders an während einer Partie als am Ende eines K.-o.-Spiels, zu dem dann jeweils fünf Schützen antreten und die ganze Welt auf einen schaut.

In der regulären Spielzeit ist der Elfmeter wie ein Bonus, und den muss man sich auszahlen. Dass einem jetzt gerade das Bild des sich aufplusternden Ronaldo bei seinen Erfolgen vom Elfmeterpunkt in den Sinn kommt, ist kein Zufall.

Yakin will nichts von einem Komplex wissen

Komplexe sind im Fussball schädlich, Traumata sowieso, doch Yakin wollte zumindest in Belfast noch nichts von mentalen Problemen wissen und seinen Schützling Seferovic in Schutz nehmen: «Wir müssen ruhig bleiben. Wenn jemand sich gut fühlt, soll er die Verantwortung übernehmen. Vielleicht macht er es nächstes Mal besser.

Er weiss, wie er schiessen müsste. Nun muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, dass es heute nicht optimal war.» Es ist ja oftmals der Fall, dass das Versagen vom Elfmeterpunkt mit den Leistungen auf dem Platz korreliert. Seferovic hat nach einer kleinen Verletzung keinen Rhythmus bei Benfica Lissabon und in den Länderspielen gegen Italien und die Nordiren einen schweren Stand gehabt. Rodriguez bekundete in der vergangenen Saison grosse Mühe bei Torino, nun ist er wieder Stammspieler, will oder darf aber in der Nationalmannschaft nicht mehr schiessen.

«Die Angst des Tormanns beim Elfmeter» – diese Geschichte schrieb einst der österreichische Schriftstellers Peter Handke. Der Titel des Buches erschliesst sich erst spät und nur in einem Abschnitt, weil man in diesem erfährt, dass die Hauptfigur früher ein Goalie war. Für die Mannschaft von Yakin spielt der Inhalt keine Rolle, und trotzdem, bei ihr müsste es heissen: Die Angst der Schweizer vor dem Elfmeter. Sie ist da, und sie kostet. Es wäre so einfach gewesen, in der WM-Quali verlustpunktmässig vor den Italienern zu bleiben. Nun muss der nächste Schuss sitzen. Er muss.