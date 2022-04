Der Matchbericht zum 2:2 zwischen dem FC Basel und YB

Fussball Basel und Bern zeigen beim 2:2, dass sie schön spielen können – Aber auch, warum sie nicht Meister werden Der FC Basel und YB trennen sich in einem spitzenspielwürdigen Duell 2:2. Doch beide zeigen auch, warum sie 2022 nicht mit dem FC Zürich mithalten können. Jakob Weber Jetzt kommentieren 03.04.2022, 20.52 Uhr

Was Basel und YB zeigten, machte den Zuschauern durchaus Spass, bringt beide Teams aber nicht weiter.

Die Affiche ist die eines Spitzenspiels. Ein gut gefülltes Joggeli. Eine kurvenumgreifende Choreografie der Heimfans. Ein lauter Gästesektor. Gleich in Minute eins gibt es einen schönen YB-Angriff, ein rüdes FCB-Foul und einen Freistoss, den Ulisses Garcia knapp über das Tor zirkelt.

Doch dann zeigen beide Teams, warum sie vor dem Spiel 13 beziehungsweise 18 Punkte hinter Leader Zürich liegen. YB kann aus fast 60 Prozent Ball­besitz keine einzige Torchance kreieren, und Basel kontert zwar immer wieder gefährlich. Doch vor dem Tor werden teilweise haarsträubende Entscheidungen getroffen. FCB-Interimstrainer Guillermo Abascal kann seine Enttäuschung nach Spielschluss nicht verbergen: «Wir haben sehr viele Chancen kreiert, waren im Abschluss aber nicht bissig genug. Der letzte Schuss und der letzte Pass waren immer wieder schlecht», sagt er und schüttelt dabei den Kopf.

Interimskollege Matteo Vanetta hat ebenfalls schnell erkannt, warum das YB-Spiel auch in Basel harzte: «Wir waren zu hektisch. Und wir waren vor ­allem wie so oft zuletzt nicht von unserer Stärke überzeugt.» Ein Sinnbild für die Saison der beiden Super-League-Riesen, die in dieser Spielzeit durch die Liga taumeln.

Basler Traumtore und zwei Berner Antworten

In der 41. Minute köpft YBs Edimilson Fernandes dann zu allem Übel eine Flanke direkt zum Gegner, obwohl jeder F-Junior eingetrichtert bekommt, dass man keine Bälle in die Mitte ­klären darf. Die Folge: Taulant Xhaka donnert das Leder aus 16 Metern in den Knick. Sein erstes Ligator seit April 2018 (ebenfalls gegen YB) beschert dem FCB die Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel spielt YB wie verwandelt. Plötzlich drücken die Berner die Basler in die eigene Hälfte, und nach zwei verpassten Chancen sorgt ein von Wouter Burger unglücklich abgefälschter Distanzschuss von Fernandes in der 61. Minute für das 1:1 für YB.

Jetzt öffnen beide Teams die Visiere, und es entwickelt sich ein äussert ansehnliches Spiel, in dem es durchaus auch um mehr als nur Rang zwei gehen könnte. Erst zirkelt Sebastiano Esposito den Ball nach dem schönsten Spielzug der Partie über acht Stationen an den ­Pfosten. Nach dem nächsten Abschluss, einem direkten Freistoss, setzt der Italiener wie schon im Hinspiel dann zum Telefonjubel an. 2:1 für Basel. Doch dabei bleibt es nicht.

Kanga gleicht erneut aus, anschliessend sündigen beide

Sieben Minuten später vernascht der eingewechselte Wilfried Kanga mit einem schönen Haken Fabian Frei und Tomas Tavares und schiebt zum neuerlichen Ausgleich ein. Dabei bleibt es, obwohl beide Teams in der Schlussphase noch gute ­Gelegenheiten haben. Doch so wird das 1:1 des FC Zürich nicht genutzt. Der Rückstand von ­Basel und YB bleibt gleich, und die Berner müssen gar zittern, nicht noch auf Rang vier und so vom Europacup-Platz zu fliegen.

«Wir sind überhaupt nicht zufrieden. Wir waren klar besser, und deshalb fühlt sich das wie eine Niederlage an», wütet ­Xhaka nach dem Spiel. Und auch Frei erklärt, dass die Chance, gegen YB zu gewinnen, selten so gut war: «Leider haben wir den Sack nicht zugemacht.» Und deshalb wartet der FCB jetzt seit acht Direktduellen auf einen Sieg gegen YB.

Bei den Bernern muntert man sich damit auf, immerhin zweimal einen Rückstand aufgeholt zu haben. «Wir haben Charakter gezeigt. Das stimmt mich zuversichtlich», sagt Goalie David von Ballmoos, und Sandro Lauper erklärt, warum Vanetta trotz nur zwei Punkten aus drei Spielen der richtige Mann ist: «Wir sehen im Training die Fortschritte am Ball, taktisch und in der Intensität.»

Doch solange der Meister diese Qualitäten nur unregelmässig auf den Platz bringt, ­nützen all diese Worte nichts. Denn Fakt ist auch, dass YB zuletzt 2017 in der Anfangszeit von Adi Hütter wie jetzt fünf Spiele in Serie nicht gewonnen hat.

Das Telegramm Basel – YB 2:2 (1:0) St. Jakob-Park. – 25‘760 Zuschauer. – SR Fedayi San. – Tore: 41. Xhaka 1:0. 61. Fernandes 1:1 (Elia). 72. Esposito 2:1. 78. Kanga 2:2 (Mambimbi). Basel: Lindner; Lang (85. López), Frei, Pelmard, Tavares; Xhaka, Burger (71. Kasami); Ndoye (85. Males), Esposito, Millar; Chalov (71. Stocker). YB: von Ballmoos; Blum (64. Maceiras), Zesiger, Lustenberger (12. Amenda), Garcia; Edimilson (76. Niasse) Fernandes, Lauper, Sierro (64. Kanga), Mambimbi; Elia (76. Ngamaleu), Siebatcheu. Bemerkungen: Basel ohne Essiam, Petretta (beide verletzt) und Hajdari (gesperrt). YB ohne Fassnacht, Monteiro, Petignat und Rieder (alle verletzt). – Verwarnungen: 49. Lang (Foul). 57. Sierro (Foul). 65. Mambimbi (Reklamieren). 84. Amenda (Foul). 92. Kasami (Foul). 94. Pelmard (Foul). – 59. Pfostenschuss Esposito. 82. Lattenschuss Siebatcheu.

Die Bilder vom Spiel:

Mit einer schönen Choreo werden die beiden Mannschaften aufs Feld begleitet. Jakob Weber Ulisses Garcia verpasst in der 2. Minute mit diesem Freistoss knapp die mögliche YB-Führung. Peter Klaunzer / KEYSTONE YBs Fabian Lustenberger muss bereits in der Anfangsphase verletzt vom Feld. Peter Klaunzer / KEYSTONE Schmerzen fügt auch dieses Foul von Jordan Siebatcheu Wouter Burger, der den Schuss gerade noch verhindern kann, zu. Georgios Kefalas / KEYSTONE Könnte man sich auch eingerahmt in die Stube hängen: dieses Doppelporträt mit Sandro Lauper und Wouter Burger Georgios Kefalas / KEYSTONE Fedor Chalov rutschte kurzfristig in die Startelf, weil Adam Szalai beim Aufwärmen über Schmerzen klagte. Und der Russe hält die YB-Verteidigung ordentlich auf Trab. Peter Klaunzer / KEYSTONE Dann kommt die 41. Minute und der Moment, auf den Taulant Xhaka seit April 2018 gewartet hat. Der Mittelfeldspieler trifft endlich mal wieder (wie schon vor vier Jahren gegen YB) und das auch noch äusserst sehenswert. Claudio De Capitani / freshfocus Dementsprechend emotional fällt Xhakas Jubel aus, wie dieses und die folgenden fünf Bilder zeigen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Marc Schumacher / freshfocus Marc Schumacher / freshfocus Marc Schumacher / freshfocus Marc Schumacher / freshfocus Marc Schumacher / freshfocus In Halbzeit 2 jubelt dann YB und zwar über das 1:1, welches Wouter Burger unglücklich ins eigene Netz ablenkte. Georgios Kefalas / KEYSTONE Doch Sebastiano Esposito stellt in der 72. Minute den Vorsprung mit einem direkt verwandelten Freistoss wieder her. Da darf auch der Telefonjubel nicht fehlen. Espositos erstes Ligator seit dem Hinspiel gegen YB, als er ebenfalls per Freistoss traf. Marc Schumacher / freshfocus Doch auch dieser Spielstand hat nur ein paar wenige Minuten Bestand. Wilfried Kanga sorgt mit seinem sehenswerten Treffer auf engem Raum für den 2:2-Endstand. Peter Klaunzer / KEYSTONE Die Grüsse gehen nach Kangas Treffer in die Heimat. Peter Klaunzer / KEYSTONE Kurz vor Schluss muss auch noch Michael Lang verletzt raus. Georgios Kefalas / KEYSTONE Und Guillermo Abascal verlässt das Joggeli mit dem Wissen, dass heute deutlich mehr drin war. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Statistik:

Resultate und Tabelle:

