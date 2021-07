Welchsel von Nati-Trainer Petkovic zu Bordeaux offenbar fix

Fussball Petkovic-Wechsel zu Bordeaux offenbar fix – die Schweiz braucht einen neuen Nati-Coach Der Wechsel von Vladimir Petkovic zu Girondins Bordeaux steht fest. Der 57-Jährige wird in Frankreich einen Dreijahresvertrag erhalten. CH Media 27.07.2021, 18.25 Uhr

Vladimir Petkovic applaudiert während der EM im Juli nach dem Nati-Spiel der Schweiz gegen Spanien den Fans. Wahrscheinlich war dies sein letztes Spiel als Nati-Trainer. Keystone

Der Wechsel von Vladimir Petkovic zu Girondins Bordeaux ist offenbar fix. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, haben sich der Nati-Coach und der Ligue-1-Klub auf einen Vertrag bis 2024 geeinigt. Der Schweizerische Fussballverband hat demnach einer Vertragsauflösung zugestimmt. Petkovics Kontrakt mit dem SFV wäre noch bis nach der WM 2022 weitergelaufen.

Eine Bestätigung seitens des Schweizer Verbands gibt es derzeit noch nicht. Gemäss der meist gut informierten «Equipe» wird Petkovic sein neues Team Bordeaux aber bereits am kommenden Samstag im letzten Testspiel vor der neuen Saison betreuen. Die erste Runde in der «Ligue 1» findet dann eine Woche später statt. Bordeaux empfängt zu Hause Aufsteiger Clermont Foot.

Auch Assistent Mannicone wechselt

Wie der «Blick» schreibt, herrscht eine grundsätzliche Einigung über die Formalitäten. Nur noch die letzten Papiere zwischen den Parteien müssten unterschrieben werden. Mit nach Frankreich wechseln offenbar auch Petkovics Assistent Antonio Manicone und Sportkoordinator Vincent Cavin.

Der Schweizerische Fussballverband gerät mit dem bevorstehenden Petkovic-Abgang unter Zugzwang. Am 5. September beginnt bereits die Qualifikation für die WM 2022 in Katar mit dem Spiel gegen Europameister Italien. Die Liste der möglichen Nachfolger ist lang. Es liegt nun an Nati-Direktor Pierluigi Tami, aus den besten Kandidaten möglichst rasch einen Nachfolger für Petkovic zu eruieren.

Die möglichen Nachfolger von Petkovic

Die Namen der spannendsten Trainer, die aktuell verfügbar sind, lauten: Marcel Koller, René Weiler, Roberto di Matteo, Stéphane Henchoz, Murat Yakin und U21-Trainer Mauro Lustrinelli. Andere interessante Personalien sind Urs Fischer, Peter Zeidler, Fabio Celestini und Alex Frei. Sie stehen derzeit aber bei Klubs unter Vertrag. Schliesslich könnte auch Pierluigi Tami selbst ein Kandidat sein, die Nati zumindest vorübergehen zu betreuen.