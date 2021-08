Fussball-Nati «Meine Taktik gewinnt immer»: Nie war ein Nati-Trainer selbstbewusster als Murat Yakin Türkenbub, Vorzeige-Secondo, Clan-Oberhaupt, Sonnyboy, Chefstratege, Fussball-Maniac – Murat Yakin im Porträt. François Schmid-Bechtel 10.08.2021, 16.29 Uhr

Zurück im Fokus: Murat Yakin steht bereits am 1. September als neuer Nati-Trainer auf dem Prüfstand. AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Es ist kalt, es ist grau, es ist nass, es ist garstig. Ein kahler, fensterloser Raum im Bauch eines leeren, neuen, noch nicht fertig erstellten Stadions. Es gibt hübschere Orte, auch im Januar in Schaffhausen. Ein Tisch mitten im Raum, ein paar Stühle darum herum, eine Kaffeemaschine. Murat Yakins Büro, das ihm, seinem Bruder Hakan und dem Goalietrainer zugleich als Umkleidekabine dient.

Wir begrüssen uns, wie wir uns immer begrüssen. Aber meine Umarmung ist nicht wie sonst. Sie ist verhalten. Mich irritiert diese triste, seelenlose Atmosphäre. Nicht, dass wir uns sonst jeweils in Luxusherbergen getroffen hätten. Nein, wir haben Stunden in Raststätten und einfachen Beizen verbracht. Und nach Spielen häufig einen versteckten Ort in den Stadien gesucht und gefunden, wo man ungestört plaudern konnte.

Klar, mit der Zeit wurden die Stadien prachtvoller. Am Anfang wars die Kleine Allmend in Frauenfeld, danach das alte Lachen-Stadion in Thun. Später in Luzern, in Basel, in Moskau. Aber da war Leben. In Schaffhausen, da herrschte Anfang 2017 so etwas wie Endzeitstimmung.

Der Anfang einer grossen Trainerkarriere: Murat Yakin im Februar 2008 beim FC Frauenfeld. Susann Basler/TZ

Yakin lässt das alles kalt. Wir eilen durch den fiesen Nieselregen zum nahegelegenen Migros-Restaurant. Hier ein Selfie, dort ein Selfie. Und Yakin macht, was er ausserordentlich gut kann: charmant lächeln und den Menschen zuhören. Während wir Kaffee trinken, bespricht er mit Hakan das Nachmittags-Training. Ein Turnier wollen sie veranstalten.

Aber es fehlt eine Sieger-Trophäe. Murat schickt seinen Bruder los, um zwei Pokale aufzutreiben. «Ein Detail», sagt Yakin. «Aber ich will, dass meine Spieler erfahren, wie es sich anfühlt, als Sieger einen Pokal in den Händen zu halten.» Yakin hat seine Arbeit beim Letzten der Challenge League erst wenige Tage zuvor aufgenommen.

Ein Rolls Royce nach der Vertragsverlängerung

Der Kontrast zu seinem vorherigen Arbeitgeber könnte kaum grösser sein. In Moskau bei Spartak erlebte er, wie Spieler Tage nach einer Vertragsverlängerung im Rolls Royce vorgefahren sind. Er erlebte, wie ihn Männer aus dem Vorstand in riesigen Villen empfangen haben. Und alles, was oberirdisch gebaut wurde, existierte als 1:1-Kopie unter dem Boden. Als Reduit, sollte es mal Krieg geben.

Seine Zeit im Dunstkreis der russischen Dekadenz endete nach nur einem Jahr. Er bereute es nicht. Auch, weil er zurück zu seiner Frau Anja und der eben erst geborenen Tochter zurückkehren kann. Selbst während der Tristesse der ersten Tage in Schaffhausen, die er nicht als solche wahrnimmt, kommt keine Wehmut auf nach der grossen Fussballbühne.

Und das ist eine seiner besonderen Eigenschaften: Als trage er permanent die Sonne in der Hosentasche, als wäre sein Lächeln gemeisselt, seine Gelassenheit einstudiert, sein gutmütiger Blick eingefroren – er ist dem Leben gegenüber positiv eingestellt.

Murat Yakin mit seiner Frau Anja. André Häfliger

Das tönt vielleicht banal. Aber wenn Yakin auf die Zeit zurückblickt, wie er als Kind in den Ferien mit seiner Mutter Emine und seinen Brüdern zweieinhalb Tage lang im Zug von Basel nach Istanbul gereist ist, spricht er über die Erlebnisse, lacht über die 25 vollen Aldi-Taschen im Gepäck. Er spricht nicht über die Strapazen. Und da ist auch kein Bedauern darüber, dass ihnen das Geld für den Flug gefehlt hat.

Emine Yakin und ihre acht Kinder

Als Emines erster Mann Hüseyin Hüsnü Irizik stirbt, sind Murat und Hakan noch nicht auf der Welt. Emine musste wegen der damals gültigen Einreisebestimmungen wieder heiraten, um ihre sechs Kinder aus erster Ehe in die Schweiz holen zu können. Sie vermählte sich dem Schweisser Mustafa Yakin. Doch die Ehe hielt nicht lang. Mustafa dislozierte 1982 ins Wallis, Emine blieb mit ihren acht Kindern im Raum Basel.

Als Murat in den Kindergarten kommt, spricht er kaum Deutsch. Aber er lernt es blitzschnell. Muss er auch. Die sechs Halbgeschwister kommen erst als Halbwüchsige in die Schweiz. Sie müssen unten anfangen, sich als Hilfsarbeiter begnügen. Einer, Ertan Irizik, schafft es zum Profifussballer.

Emine will Murat und Hakan diese Plackerei ersparen. Sie sollten eine bessere Zukunft haben. «Sie war gütig und hat uns behütet, aber sie konnte auch streng sein», sagte Murat einst. «Partys fanden ohne uns statt. Sie versuchte, uns von allen schlimmen Versuchungen fernzuhalten. Ihr war Respekt und Anstand wichtig. Und sie wollte, dass wir uns gut in die Gesellschaft integrieren.»

Wo Murat Yakin arbeitet, ist seine Mutter häufig nicht weit entfernt. Wie hier im Trainingslager des FC Luzern im Januar 2012 in Ägypten. Daniel Wyrsch

Murat wird schnell zum Oberhaupt, weil er die Sprache am besten beherrscht. Schon mit 13 macht er alles, was normalerweise ein Elternteil macht: Termine mit Behörden, Verhandlungen über Sozialbeiträge, Elternabende von Hakan. Er tut es nicht gern, denn er wüsste besseres anzufangen mit dieser Zeit.

«Aber ohne diese Erfahrung wäre ich nicht der, der ich heute bin.» Er wird zum Vorzeige-Secondo. Auch wenn er vor der WM 1994 von Nati-Trainer Roy Hodgson aus dem Kader gestrichen wird, weil er bei seinem allerersten Zusammenzug länger an der Hotel-Bar verharrt als erlaubt.

Szenenwechsel. Aarau im Mai 2014. Auf dem Brügglifeld-Rasen ist der Teufel los. Der FC Basel feiert den fünften Meistertitel in Serie. Doch einer hat in diesem Moment gerade keinen Bock auf eine Feier, beobachtet aus müden Augen, wirkt abgekämpft, beinahe apathisch. Da ist nichts mehr von der Aura des selbstbewussten, unerschütterlichen Optimisten. Da ist keine Sonne in seiner Hosentasche. Wir ziehen uns in eine ruhige Ecke zurück und schweigen so lange, wie wir noch nie geschwiegen haben.

1. Juni 2013: Yakin feiert mit FCB-Präsident Bernhard Heusler seinen ersten Meistertitel als Trainer. Patrick Straub/Keystone

Ist ja auch alles gesagt und geschrieben. Zweiter Titel im zweiten Jahr beim FC Basel. Dazu einmal im Europa-League-Halbfinal und einmal im Viertelfinal. Zweimal Chelsea bezwungen. Unattraktiver Resultatfussball. Knatsch mit Identifikationsfiguren. Seine Distanziertheit gegenüber dem Klub, den Fans, den Sponsoren. Fehlender Rückhalt der Klubführung. Und wenn sich mal die Abfahrt des Mannschaftsbus verzögert, weil Yakin befindet, seine Mutter sei zu leicht angezogen und er auf ihr Zimmer eilt, um ihr den Mantel zu holen, ist das auch eine grosse Geschichte.

«Wirst du bleiben?», frage ich Yakin bloss. «Warum nicht?». Ja, warum eigentlich nicht? Sein Klub, seine Stadt, seine Erinnerungen - auch wenn er seine Fussballer-Karriere in Zürich lancierte, sich dort niederliess. Aber er verstand sich immer als Basler Junge. Und nichts schien ihm bedeutsamer – zumindest aus beruflicher Sicht – als sich in Basel einen guten Namen zu machen.

Ein Wahnsinns-Tor von Murat Yakin als FCB-Spieler gegen Xamax Youtube

Jenes Spiel in Aarau war sein zweitletztes als FCB-Trainer. Die Trennung ist im Rückblick für alle befreiend. Yakin hat ja zuvor schon in Luzern gelitten. Obwohl er den Mittelfeldklub auf Platz 2 und in den Cupfinal führt, wird ständig herumgenörgelt.

Luzern und Basel: Es ist die Zeit, in der wir uns am häufigsten treffen. Es ist weniger die Kritik, die ihm zu schaffen macht. Damit kann er umgehen. Häufig warf ich ihm vor, er würde sich in der Öffentlichkeit zu wenig wehren, er würde sich zu schlecht erklären, er gehe zu selten auf die Fragen der Journalisten ein, er nehme die Öffentlichkeitsarbeit zu wenig ernst. «Wenn du ankündigst, Frei und Streller wie Könige zu behandeln, musst du dich über ihre Opposition nicht wundern, wenn sie sich nicht so behandelt fühlen.»

Klar, verstanden. Aber was solls. Die Resultate stimmen. Auch in Luzern. Wo sie ihm vorwerfen, Routiniers auf Abstellgleis zu stellen und Talente nicht zu fördern. Und wieso spielt er ohne Stürmer? Er erklärt es, er versucht es nochmal, doch die Angriffe bleiben. Und das sind Dinge, auf die er sehr gut verzichten kann. Deshalb sagt er, als er nach einer 18-monatigen Pause im Januar 2017 in Schaffhausen anheuert: «Wo konnte wirken, wie ich wollte? Was ist mir am Fussball wirklich wichtig?»

Murat und Hakan Yakin: Bis Anfang August 2021 das Trainerduo in Schaffhausen. Alexandra Wey/Keystone

Das Geld ist es nicht. Zu diesem Zeitpunkt teilt er sich mit Hakan weniger als 10'000 Franken Monatsgehalt. Yakin ist ein getriebener. Ein Suchender nach dem perfekten Spiel. Ein Trainer, der behauptet: «Meine Taktik gewinnt immer. In der Theorie gewinne ich immer. Aber meine Spieler müssen mitmachen. Sie müssen mir helfen, das Spiel zu gewinnen.»

Und er ist mutig. Seine Devise lautet: Spezielle Herausforderungen erfordern eine gewisse Risikobereitschaft. «Sonst gewinnt man nichts.» Gute Voraussetzungen, um das grosse Erbe von Vladimir Petkovic anzutreten.