Das ist die Rolle von Loris Benito und Gaetano Berardi bei Sion

Fussball Mit Benito und Berardi hat Sion 13 Verteidiger im Kader: So will Tramezzani das Problem lösen Mit den Last-Minute-Transfers Gaetano Berardi und Loris Benito hat der FC Sion hinten ein Überangebot in der Defensive. Beide wollen schon am Sonntag (14.15 Uhr) gegen Basel spielen. Aber vermutlich wird nur einer spielen.

Nein, das sei überhaupt kein Problem für ihn, so Sion-Trainer Paolo Tramezzani. Und Sportchef Barthélémy Constantin bezweifelt sogar, dass derart viele Verteidiger im Kader stehen. «13? Nicht möglich». Birama Ndoye zählt er bereits als Mittelfeldspieler, und Akteure wie Iapichino oder Martic sind nicht mehr erwähnenswert. Es verbleiben trotzdem neun defensiv ausgerichtete Spieler, die in dieser Saison schon eingesetzt wurden. Und mit Loris Berardi und Gaetano Benito kommen zwei dazu.

Tramezzani ist auf seinem Weg, den FC Sion in der eigenen Hälfte zu stabilisieren, einen weiteren Schritt vorwärts gekommen. Kein Gegentor und das Punktemaximum in den letzten zwei Meisterschaftsspielen gegen Lausanne und GC. Kann der Verein nach Zeiten schwerer Abstiegsängste in der Tabelle nach vorne schauen? Tramezzani sagt:

«Ich tue es nicht. Ich bin immer noch der Trainer, der nach unten schaut.»

Aber klar, es sei während der Woche im Training einfacher zu arbeiten, wenn der Druck etwas abhanden gekommen ist. Trotzdem wolle man in dieser Saison noch das Optimum herausholen. Deshalb machen die zwei Neuverpflichtungen auch Sinn.

Einer davon ist Gaetano Berardi, der mit der Nummer 28 auflaufen wird, beim FC Lugano ausgebildet wurde und in der Super League noch keine einzige Minute gespielt hat. Seine Stationen lauteten Brescia in Italiens Serie B, Sampdoria Genua in der Serie A und zuletzt sieben Jahre bei Englands Leeds United. Mit dem Traditionsverein stieg er zuletzt in die Premiere League auf und absolvierte in der höchsten Klasse nur zwei Partien, weil er von einem Kreuzbandriss gestoppt wurde.

Jetzt sitzt er da, im Medienraum des FC Sion, und steht vor seinem Debüt in der höchsten Klasse seinen Heimatlandes. Und das mit 33 Jahren. Tramezzani wird ihn wohl bereits am Sonntag beim Gastspiel in Basel einsetzen. In der Zentrumsabwehr neben Bamert. Ndoye dürfte erneut im defensiven Mittelfeld agieren. «Ich kann mit meiner Erfahrung dem Team helfen», sagt Berardi.

Seit einem halben Jahr ist er vereinslos. Mit seinem Stammklub Lugano gab es Gespräche, aber keine Einigung. Bei seinem Entscheid, ins Wallis zu wechseln, habe der Trainer eine grosse Rolle gespielt. Tramezzani betonte während der Vorbereitung immer wieder, Berardi sei sein Wunschspieler. «Er wird taktisch unser Spiel bereichern», so der Trainer.

Loris Benito will mit der Schweiz an die WM

Sich beim FC Sion wieder in den Vordergrund spielen, will auch Loris Benito, der nach eigener Aussage ebenfalls bereit für das Spiel in Basel ist. Doch Tramezzani sagt: «Mit ihm müssen wir noch etwas Geduld haben.» Benito löste im letzten Sommer seinen Vertrag bei Frankreichs Bordeaux selber auf, weil er hier für sich sportlich keine Perspektive mehr sah. Unter dem ehemaligen Nationalcoach Vladimir Petkovic war seine Aussicht auf Einsätze verschwindend klein geworden, «doch darüber möchte ich eigentlich nicht mehr sprechen». Seither genoss er beim FC Aarau Trainings-Gastrecht.

In die Schweizer Liga zurückkehren, das bezeichnete Benito noch im Dezember als kaum wahrscheinlich. Doch Corona hat vieles verändert, «der FC Sion ist die beste Lösung für mich». Seine Position sieht er im Abwehrzentrum, auch wenn die Konkurrenz hier im Wallis enorm angewachsen ist. Über aussen dürfte er eher seine Rolle finden, zumal er mit der nötigen Spielpraxis ein Ziel verfolgt: «Der Zug für das Schweizer WM-Kader in Katar ist zwar angefahren, doch ich möchte noch draufspringen».

Für die Schweiz hat der 30-Jährige bisher 13 Länderspiele (1 Tor) absolviert, sein Vertrag beim FC Sion mit der Rückennummer 32 läuft bis im Sommer 2023. «Ich kenne die Liga und meinen neuen Verein». Sein letztes Spiel mit Bordeaux absolvierte Benito am 8. August 2021. «Mir fehlt zwar noch die Spielpraxis, aber physisch bin ich bereit».

Guillaume Hoarau wird mit nach Basel reisen

Die «Doppel-B» (Berardi, Benito) wird den FC Sion in der eigenen Hälfte weiter verstärken. Oder wie es Tramezzani ausdrückt:

«Beide werden Erfahrung und Mentalität ins Team einbringen.»

In der Offensive muss der Italiener weiterhin Lösungen suchen, bei den letzten zehn erzielten Treffern waren nur zwei Stürmer-Tore (zweimal Stojilkovic) dabei. Daneben gab es zwei Eigentore, und die Defensivspieler Cavaré (2), Wesley (2), Bamert und Ndoye trafen. Neue Hoffnung verleiht der Name Hoarau. Er trainierte zuletzt mit und wird in Basel wieder zum Aufgebot gehören.

