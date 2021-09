Kolumne: Young Boys Fan erlebt «grösstes Spiel» des Klubs

Fussball-Kolumne Autor und YB-Fan Bänz Friedli jubelt: «Nun bin ich es, der das grösste Spiel erlebt hat» Nach dem 2:1-Sieg der Young Boys im Champions-League-Spiel gegen Manchester United fliessen Tränen des Glücks. Eine Kolumne. Bänz Friedli* 15.09.2021, 19.33 Uhr

Bänz Friedli, Kolummnist und YB-Fan.

Tanja Demarmels

Wie war er mir in den Ohren gelegen mit seinen Erinnerungen an das «Jahrhundertspiel», mein Zeichenlehrer, immer wieder. (Bis heute nenne ich Bernard «meinen Zeichenlehrer», obschon er dies nur während vier Jahren war und längst ein lieber Freund ist.) Kaum ein Heimspiel der Young Boys lässt er aus, seit über 60 Jahren. Auch das grösste Spiel der Vereinsgeschichte verfolgte er im Wankdorf, den Halbfinal des Europacups der Meister im April 1959: YB besiegte Stade de Reims 1:0. Vom «Jahrhundertspiel» ist seither in Bern die Rede. Und Bernard war inmitten von 60'000 Zuschauern dabei. Damit konnte er uns später Geborene stets aufziehen.

Und nun also der 14. September 2021. Konzerttickets meines Helden Wolfgang Niedecken musste ich verschenken, denn nur etwas begleitet mich länger als der Sänger Niedecken, der in jeder Lebenslage die passende Zeile singt: YB, das am selben Tag Manchester United empfing. Fiebrige Erwartung auf den Rängen, ein Lärmen und Singen, das Stadion ausverkauft. YB beginnt keck. Wäre da bloss nicht dieser Ronaldo. Wie gut der Kerl noch immer ist! Zu gut. Den ersten Hauch einer Tormöglichkeit nutzt er eiskalt, 0:1. Uschi, meine Sitznachbarin, will schon den Mut verlieren. Und der Typ im roten Shirt mit der Ronaldo-Maske drei Reihen unter uns ist verzückt.

Die Young Boys mit Siegtorschütze Jordan Siebatcheu (vorne, winkend) im Siegestaumel. Keystone

Wagner hat die Herzen der Fans bereits gewonnen

Doch dann! Fliegt Wan-Bissaka vom Platz. YB fortan in Überzahl. «Es wäre doch jetzt angerichtet für eine Night to remember», SMSelt Autorenkollege Patrick Tschan aus Basel. Als FCB-Fan hat er manch magische Nacht erlebt. Während der zweiten Hälfte legt Patrick nach: «YB macht’s!» Und allmählich lasse ich mich anstecken von der Basler Zuversicht. Jeder Young Boy wächst über sich hinaus, das Team reisst uns ein ums andere Mal von den Sitzen. YB dominiert das grosse ManU! Nach Ngamaleus Ausgleich kollektiver Taumel. Doch was tut David Wagner? Wechselt in der 83. Minute Offensivmann Sulejmani für einen Verteidiger ein. Alles oder nichts!

Wagner gewinnt alles. Deutsche Winner- und amerikanisches Gambler-Mentalität vereint der Mann, und weil er stets schalkhaft drauflos parliert, ist er in den Herzen der Fans schon nach Wochen mehr angekommen, als es seinem hyperkontrollierten Vorgänger Seoane je gelang. Wir sehen ihn gestikulieren, wir wissen, wie heiser und begeistert er hernach in die Mikrofone krächzen wird.

Wildfremde liegen sich in den Armen

Fünf Minuten Nachspielzeit. Ich starte die Stoppuhr auf dem Handy. Sie zeigt 4:35 an, als Jordan Siebatcheu zum 2:1 abstaubt. Jetzt ist kein Halten mehr, Wildfremde liegen sich in den Armen, Uschi neben mir heult nur noch. Tränen des Glücks nach all den Entbehrungen. Wir haben sie: unsere Night to remember. «I boue mir mini Tröim uf rund um di», ertönt aus 31120 Kehlen der abgewandelte Patent-Ochsner-Refrain, «u male se gälb u schwarz aa …» Okay, vielleicht nicht ganz aus 31120 Kehlen – der Typ im Ronaldo-Shirt weiter unten ist sehr ruhig geworden.

Tänzelnd beinahe verlasse ich das Stadion, beschwingt und ungläubig zugleich, als verliesse ich einen Kinosaal. Ist, was passiert ist, wirklich passiert? Auf den letzten Stufen der Aussentreppe rufe ich Bernard an, den Zeichenlehrer, und sage, was wir nach jedem YB-Sieg zueinander sagen: «Abbiamo vinto!» Bernard sitzt in einem Restaurant in der Toskana. Wo genau, verstehe ich nicht, der Lärm ringsumher ist zu gross. Sicher ist einzig: Von heute an bin ich es, nicht mehr er, der das grösste Spiel der Vereinsgeschichte vor Ort erlebt hat.

Hinweis: * Bänz Friedli ist Kolumnist, Autor, Kabarettist und Sprachkünstler. In der Meistersaison 2017/18 schrieb Bänz Friedli zusammen mit Pedro Lenz, Bernhard Giger und Klaus Zaugg für CH Media die «YuBeljahr»-Kolumnen, daraus entstand das Buch «Wo das Tram nicht hinfährt, sind wir daheim».