Fussball Keine Macht dem Doppeladler, wenn die Nati an der WM wieder auf Serbien trifft Wie der Schweizerische Fussballverband weiblicher, mutiger, innovativer, offener und volksnaher werden will, hat er am Donnerstag bei der Präsentation seiner Strategie vorgestellt. François Schmid-Bechtel 07.04.2022, 16.05 Uhr

Granit Xhaka jubelt nach seinem Tor gegen Serbien mit der Doppeladler-Geste. KEYSTONE

Wenn es darum geht, sich neu zu positionieren oder das Profil zu schärfen, kommen die Aspekte Image und Aussendarstellung zwangsläufig zur Sprache. So auch beim Schweizerischen Fussballverband (SFV), der am Donnerstag sein Strategiepapier bis 2025 vorstellte.

Beim deutschen Fussballbund artete die Imagekampagne aus. Es ging so weit, dass man das Gefühl bekam, die Verpackung sei wichtiger als der Inhalt. Oder: Egal ob ein Penalty rein geht oder nicht, Hauptsache die Story generiert in den sozialen Medien Klicks und Follower.

So weit will man beim SFV nicht gehen. «Uns geht es nicht darum, die Nati als Marke zu verkaufen», sagt Medien-Direktor Adrian Arnold. «Wir wollen in die Herzen der Fans.»

Wie man das Image innerhalb von Sekunden ramponieren kann, erlebten wir 2018. Ein Schuss, ein Tor, der Jubel mit gekreuzten Armen vor der Brust: Es ist die Geburt der Doppel­adleraffäre. Und das Ende der Crew um Präsident Peter Gilliéron. Von den Führungskräften, die heute beim SFV tätig sind, war 2018 niemand im aktuellen Amt.

Geplant ist ein Treffen mit dem serbischen Verband

Im November trifft die Schweiz an der WM in Katar wieder auf Serbien. Die Gefahr ist gross, dass sich die Geschichte wiederholt. Doch im Unterschied zu damals will man das Thema nicht negieren, sondern proaktiv angehen. Einerseits in offenen Diskussionen mit den Spielern. Andererseits überlegt man sich auch ein Treffen mit den Leuten des serbischen Verbands, um die heisse Affiche zu temperieren.

Tatjana Haenni, Direktorin Frauenfussball, und SVF-Generalsekretär Robert Breiter während der Präsentation «Strategie 2021 - 2025». KEYSTONE

Keine Warteliste für Kinder und Hilfe für Amateurklubs

Im Strategiepapier steht: Für mehr und besseren Fussball. Oder: Fussball für alle. Aber die Realität sieht häufig anders aus. Das Kind kommt mit der Idee nach Hause, Fussball im Klub spielen zu wollen. Die Eltern fragen beim lokalen Klub nach und erhalten die Antwort: Sorry, wir haben keinen Platz mehr.

Die Wartelisten sind gar nicht nach dem Gusto von ­Generalsekretär Robert Breiter. Klar, Fussball ist in der Schweiz ein riesiges Ding. 278929 Lizenzierte, 179 Nationalitäten, 14665 Teams, jedes Wochenende sind in der Hauptsaison eine Million Menschen in diesem Land mit Fussball beschäftigt. Der Fussball soll aber für alle zugänglich sein. Deshalb will Breiter die Amateurklubs noch besser unterstützen. Beispielsweise wenn es darum geht, mit Behörden über die Verbesserung der Infrastruktur zu verhandeln.

Die Kosten für die Frauen-EM sind höher als die Prämien der Uefa

Ein wichtiger Punkt im Strategiepapier ist auch die Frauenförderung. Direktorin Tatjana Haenni sagt, man sei gut unterwegs. Es würden mehr Lizenzen gelöst, die Professionalisierung schreite voran und die Visibilität sei dank Live-Streams und neun Livespielen im Fernsehen so hoch wie noch nie.

Trotzdem macht sie Nachholbedarf aus. Insbesondere bei der Kommerzialisierung. Dazu ein Vergleich: Die Fifa schüttet 440 Millionen Dollar an die 32 WM-Teilnehmer aus. Für die Frauen WM im nächsten Jahr wird der Topf nur mit 60 Millionen gefüllt. Noch schlechter sieht es bei der EM im kommenden Sommer aus: Die Teilnahme kostet den SFV mehr als was die Uefa an Prämien ausschüttet.