Interview: Granit Xhaka weiss mit Kritik umzugehen

Interview «Gott sei Dank kann ich damit umgehen!»: An Granit Xhaka perlt Kritik ab
24.03.2022

Absolvierte 2011 gegen England sein erstes Länderspiel. Nun steht Granit Xhaka kurz vor seinem 100. Am Dienstag könnte es soweit sein. Bild: Andy Müller/Freshfocus (Marbella, 24. März 2022)

Granit Xhaka, Sie haben ein bewegendes 2021 hinter sich. Sie wurden zum zweiten Mal Vater, es gab die EM, sie hatten Corona und schliesslich eine Knieverletzung. Was hat Sie am meisten bewegt?

Granit Xhaka: Papa werden ist ein sehr schönes Ereignis – auch beim zweiten Mal. Die Verletzung war schlimm, weil ich nicht dort sein konnte, wo ich am liebsten bin: auf dem Fussballplatz. Es gibt Spieler, die würden deswegen jammern. Ich sehe es anders: Ich konnte Abstand ­gewinnen von verschiedenen Dingen.

Also hat die Verletzung irgendwie auch gutgetan?

Absolut. Ich hatte viel mehr Zeit für die Familie. Viel mehr Zeit für mich. Es gibt immer ein Grund, warum etwas passiert. War ich zu müde? War ich zu ­wenig fresh im Kopf? Ich weiss es nicht. Aber die Zeit danach hat mir extrem geholfen. Ich war mit meiner Frau, den beiden Kindern und meinen Eltern eine Zeit in Dubai, habe dort meine Reha gemacht. Vier, fünf Wochen lang war Fussball tabu.

Im November gelang der Schweiz die WM-Qualifikation. Wie haben Sie die Spiele in Italien und gegen Bulgarien erlebt?

Zu Hause vor dem Fernseher.

Granit Xhaka beim Gespräch mit Medienvertretern. Bild: Andy Müller/ Freshfocus

Wie muss man sich Granit Xhaka vor dem Fernseher vorstellen während eines WM-Qualifikationsspiels?

Als Fan, der von Anfang an das Gefühl hat, es kommt gut. Ich habe den Ton ausgeschaltet, weil ich den Kommentar nicht hören wollte. Fussball ohne Kommentar ist auch ganz schön. Glauben Sie mir: Ich war ziemlich aufgeregt. Wir wussten, was es bedeutet, wenn wir Zweiter werden, zwei Finalspiele in der Barrage – das muss nicht sein.

Und dann haben Sie auch gejubelt, als die Tore fielen?

Und wie! Ich freue mich jetzt schon auf die WM. Für einmal findet sie ja im Winter statt, das wird sicher speziell.

Für die ersten Spielen unter Murat Yakin fielen Sie aus, wegen Corona. Sie waren nicht geimpft, wurden dafür heftig kritisiert…

… so ist es.

Hat Sie diese Kritik verletzt?

Jeder muss selber wissen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Die Reaktionen danach haben mich überrascht.

Und auch verletzt?

Nicht verletzt. Ich war einfach überrascht.

Sie ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Sie sind der Captain des Schweizer Nationalteams. Dass die Frage, ob Sie geimpft sind, breit diskutiert wird, hat auch mit Ihrem Status zu tun.

Die Frage ist einfach: Wären bei einem anderen Fussballer die Reaktionen auch so heftig ausgefallen? Gott sei Dank kann ich damit umgehen. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass meine Person derart im Fokus stand. Und ich bin stark genug, um die Reaktionen so anzunehmen.

Finden Sie es zu viel verlangt, dass Fussballer in der Impffrage Vorbilder sein müssen?

Es hat nichts miteinander zu tun. Nur weil ich nicht geimpft bin, kann ich kein Vorbild sein? Nein, das geht für mich nicht auf.

Sind Sie heute geimpft?

Ja.

Warum liessen Sie sich impfen?

Ich wollte den Medien einfach mal zeigen: Hört auf zu schreiben – darum habe ich mich impfen lassen (lacht).

So einfach ist es wohl kaum.

Doch, so einfach ist es. Dann gibt es auch nichts mehr zu schreiben (lacht nochmals).

Sie hatten immer eine gute Beziehung zum ehemaligen Nationaltrainer Vladimir Petkovic. Nach der EM verliess er die Schweiz in Richtung Bordeaux – wie haben Sie den Schritt aufgenommen?

Alle wussten, dass er irgendwann den nächsten Schritt machen wird. Er hat die Nati zu super Leistungen geführt. Und dafür verdient er Respekt. Wir hatten immer eine super Beziehung, auch heute noch. Bei Bordeaux ist es sicher nicht so gelaufen, wie er sich das gewünscht hätte. Aber ich bin zu weit weg für irgendwelche Analysen. Die Ära Petkovic ist nun zu Ende, und auch Murat Yakin hat bereits super Arbeit geleistet. Ich finde, das Team hat die Ideen von Yakin bereits gut umgesetzt.

Können Sie selbst den Fussball von Yakin bereits beurteilen, obwohl Sie im Herbst fehlten?

Etwas schwierig ist das schon, klar. Aber: Kein Trainer der Welt kann eine Mannschaft ändern innerhalb von einem Monat. Das braucht Zeit. Was klar ist. Petkovic hatte in den sieben Jahren mit uns eine andere Philosophie als Yakin. Nun brauchen wir jeden Tag im Hinblick auf die WM. Dort müssen wir bereit sein, wenn es wirklich um etwas geht.

Wie kann sich die Nati verbessern in diesem Jahr?

Die Erwartungen sind sehr gross, auch von uns selbst. Wir wollen den nächsten Schritt machen.

Das bedeutet? Von der spielerischen Entwicklung her? Oder am Resultat gemessen?

Beispielsweise: Dass wir wiederholt eine grosse Mannschaft besiegen können. Ein Spiel kann man immer gewinnen. Die Frage ist aber: Was würde geschehen, wenn es an der WM zur Revanche gegen Frankreich kommt? Können wir den Erfolg wiederholen? Oder gehen wir 0:3 unter?

Und wie kommt dieser Schritt vorwärts zustande?

Indem uns der Trainer gut vorbereitet. Aber es kommt auch auf uns selbst an. Ist der Hunger noch gleich gross? Wie sehr wollen wir vorwärts kommen? Viele schauen jetzt nach hinten. Aber mit dem EM-Viertelfinal können wir uns nichts mehr kaufen.

Letztes Jahr formulierten Sie vor der EM den Titel als Ziel. Und jetzt?

Ebenfalls den Titel.

Granit Xhaka (links) ist nach seiner Verletzung wieder zurück im Kreis der Nationalmannschaft. Georgios Kefalas/ Keystone

Woher kommt dieses unerschütterliche Selbstvertrauen?

Ich finde es einfach falsch, zu sagen: unser Ziel ist der Achtelfinal. Das ist doch kein Ziel – für mich persönlich. Ich will jedes Spiel gewinnen. Und so lange wie möglich im Turnier sein. Viele sagen: es war ja ‹nur› der U17-WM-Titel. Ja, es war die U17, aber es waren gleichwohl grosse Gegner und grosse Spieler dabei – und wir haben es geschafft. Warum soll ein solcher Exploit nicht auch mal mit der A-Nati zu schaffen sein? Ich denke so. Ich habe schon immer so gedacht. Und das wird sich auch nicht ändern.

Hat die EM der Mannschaft eine Bestätigung geliefert, dass sie auf dem richtigen Weg ist?

Ja, das sehe ich so. Wir haben schon vor diesem Turnier grosse Spiele gezeigt. An der EM haben wir zwar die ersten beiden Spiele verschlafen – da habt ihr uns ja auch schön kaputt geschrieben – aber danach haben wir das gezeigt, was wir können.

Bei Arsenal läuft es Ihnen seit der Rückkehr von der Verletzung ziemlich gut. Auch das Team steht auf Rang 4 besser da als in den letzten Jahren.

Einverstanden. Während meiner Verletzung habe ich von aussen vieles gesehen, das mir nicht aufgefallen ist, als ich fit war – ich glaube, das ist so, wenn man komplett fokussiert ist. Wir haben zuletzt viele gemeinsame Dinge gemacht, als Mannschaft, auch mit dem Staff. Das gab es früher viel zu selten. Ein bis zwei Mal pro Jahr ein Teamevent – das ist zu wenig. Generell finde ich die Leistung unseres Trainers Mikel Arteta unfassbar stark! Wir stehen zurecht auf Rang 4. Es ist mühsam gegen uns zu spielen. Weil wir mittlerweile auch mal dreckig spielen.

Wie meinen Sie das?

Es kommt vor, dass wir uns gegenseitig abfeiern für eine Grätsche. Arsenal war immer für Schönspielerei verschrien. Und wurde immer dafür kritisiert, keine Eier zu haben. Dieses Image wollen wir weg haben. Zudem ist die Mischung aus Jugend und Erfahrung wirklich gut.

