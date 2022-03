Gehört Chelsea bald dem Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss?

Hansjörg Wyss Kann er sich «gut vorstellen»: Gehört Champions-League-Sieger Chelsea bald einem Schweizer Milliardär? Roman Abramowitsch, der russische Oligarch und Putin-Vertraute, denkt über den Verkauf des Londoner Fussballklubs Chelsea nach. In einem bemerkenswerten Interview bekundet der Schweizer Milliardär und Philanthrop Hansjörg Wyss sein Interesse - wenn er Partner findet. Dominic Wirth 02.03.2022, 14.00 Uhr

Hansjörg Wyss, Schweizer Milliardär und Philanthrop. Keystone

Über Hansjörg Wyss heisst es eigentlich, dass er ein verschwiegener Mann sei, ein Phantom gar, so hat das die «Bilanz» einst formuliert. Jetzt wurde der in den USA lebende Milliardär und Philanthrop für einmal ganz schön deutlich. In einem Interview mit dem «Blick» tat der 86-Jährige sein Interesse kund, Chelsea zu kaufen.

Der Londoner Fussballklub ist der aktuelle Sieger der Champions League, der wichtigsten Trophäe im Vereinsfussball. Er gehört Roman Abramowitsch, einem steinreichen russischen Oligarchen. Und dieser Abramowitsch, so erzählt es Wyss im Interview in bemerkenswerter Offenheit, soll Chelsea nun «schnell loswerden wollen».

Am Dienstag, so Wyss, habe er mit drei weiteren Personen das Angebot erhalten, den Verein zu kaufen. Und er sagt, er könne sich den Einstieg bei Chelsea «gut vorstellen». Allerdings will Wyss, der in Bern aufgewachsen ist und sein Vermögen in der Medizinaltechnik-Branche gemacht hat, das nur in einem Konsortium mit sechs, sieben anderen Investoren tun.

Abramowitsch, ein Oligarch in Panik

Roman Abramowitsch ist wie Hansjörg Wyss ein milliardenschwerer Mann. Sein Vermögen wird auf 14 Milliarden Dollar geschätzt. Das macht ihn zu einem der reichsten russischen Oligarchen. Der 55-Jährige gilt als Vertrauter von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Und ist derzeit, um noch einmal Wyss zu zitieren, «wie alle anderen Oligarchen in Panik».

Das liegt am Krieg in der Ukraine, dieser brutalen Invasion, die Putin befohlen hat - zur Überraschung aller, selbst der russischen Elite. Die Namen von Teilen dieser Elite finden sich nun auf Sanktionslisten, zum Beispiel jener der Europäischen Union oder von Grossbritannien. Heisst konkret, dass etwa ihre Vermögen eingefroren werden und ihnen die Einreise verwehrt wird.

Auch verschiedene Oligarchen stehen auf einer solchen Liste. Roman Abramowitsch bisher nicht. Doch in England, dem Land, in dem er Chelsea besitzt und eine ganze Reihe teurer Immobilien, wird die Forderung laut, dass sich das ändern soll. Keir Starmer, der Leader der linken Labour-Partei, forderte am Mittwoch, dass auch Abramowitsch härter angefasst wird. Zuvor hatten das schon andere Parteikolleginnen getan.

Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch. Keystone

Der Milliardär hat darauf indirekt bereits am Wochenende reagiert: Da teilte er in einem knappen Statement mit, dass er «Verantwortung und Fürsorge» für den FC Chelsea den Treuhändern der Chelsea-Stiftung übertrage. Das wirkte wie ein Manöver, um sich für den Fall abzusichern, dass die britische Regierung dem politischen Druck nachgibt und Sanktionen gegen Abramowitsch ergreift.

Von einem Verkauf von Chelsea war da noch nicht die Rede. Nur ein paar Tage später will Abramowitsch den Verein nun anscheinend ganz loswerden. Das kann man tatsächlich als Ausdruck einer gewissen Panik deuten, wie das Hanspeter Wyss tut. Und als Versuch, den wertvollen Besitz noch in Geld zu verwandeln, bevor das nicht mehr möglich ist.

Der Russe hat Chelsea gross gemacht

Als Abramowitsch den FC Chelsea im Juli 2003 kauft, bekommt er einen stolzen, aber nicht allzu erfolgreichen Traditionsverein. Doch unter seiner Führung ändert sich das rasch. Abramowitsch investiert viel Geld in neue Spieler, über die Jahre werden es mehr als zwei Milliarden Franken. Und das zahlt sich aus: Die Abramowitsch-Ära ist für Chelsea die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Fünfmal gewinnt der Klub die Premier League, zweimal die Champions League, 2012 und 2021.

Abramowitsch hat den englischen und europäischen Klubfussball nachhaltig verändert, weil er langjährige Hierarchien auf den Kopf gestellt hat. Und er hat ein Modell salonfähig gemacht: Das des Vereins, der mit Investorengeld rasch gross gemacht wird. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe solcher Vereine, und im Rennen um die Champions League gehören sie zu den Favoriten: Paris Saint-Germain, Manchester City. Oder eben Chelsea.

Wyss hat schon Milliarden seines Vermögens verteilt

Nun sieht es ganz danach aus, also ob die Geschichte von Abramowitsch und Chelsea vor dem Ende steht. Hansjörg Wyss sagte dem Blick, dass er die Rahmenbedingungen zuerst genau prüfen wolle. Den genauen Verkaufspreis kenne er noch nicht. Abramowitsch fordere aber noch zu viel. Fest steht, dass Chelsea Abramowitsch Unmengen an Geld schuldet, das der Russe über eine Gesellschaft als zinslose Darlehen in den Verein investiert hat. Wyss spricht von zwei Milliarden Pfund. In englischen Medien war auch schon die Rede von 1,5 Milliarden.

Über Hansjörg Wyss, den schweigsamen Milliardär, ist bekannt, dass er sportbegeistert ist. Er machte die Medizinaltechnikfirma Synthes gross und verkaufte sie 2012 für 21 Milliarden Dollar. Etwa die Hälfte davon landete auf seinem Konto. Kurz darauf trat Wyss einem exklusiven Klub bei: Als Mitglieder von «Giving Pledge» verpflichten sich Milliardäre, mehr als die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Gegründet wurde der Klub von Bill Gates und Warren Buffett.

In einem Interview mit der «Bilanz» im November 2020 sagte Wyss, dass er schon mehr als drei Milliarden Dollar gespendet habe. Das Geld fliesst zum Beispiel in den Kunstbereich. Oder in Umweltschutzprojekte. Auch Bildungsinstitutionen erhalten immer wieder Spenden von Wyss, darunter verschiedene Schweizer Universitäten. Und dann engagiert sich der 86-Jährige auch politisch: Er gehörte 2015 zu den Gründern einer Organisation, die sich für den bilateralen Weg einsetzt. Im letzten Herbst bezeichneter er die SVP als «grosse Gefahr für die Schweiz».