Fussball-EM Meister der Polarisierung: Die Fussball-Nati spaltet die Schweiz Die Fussball-Nati spaltet die Schweiz eher, als dass sie diese eint. Und das sagt mindestens so viel über unser Land aus wie über das Team. Patrik Müller und François Schmid-Bechtel 19.06.2021, 05.00 Uhr

Die Haarfarbe der beiden Fussballer sorgte für viel Diskussionsbedarf. Keystone

Irgendwann wurde es Sarah Akanji zu viel, und die Fussballerin griff zum Smartphone. In den Schweizer Medien waren die gefärbten Haare von Granit Xhaka und Manuel Akanji, ihres Bruders, zum grossen Thema geworden. Sarah Akanji tippte auf Twitter einen Post. Die Sportjournalisten hätten nichts Besseres zu tun, schrieb sie,»als während eines Länderturniers über Nati-Spieler zu lästern. Sich in Rage reden. Ausflippen. Haten.»

Tatsächlich war am Tag vor dem Italienspiel, als Sarah Akanji den Tweet absetzte, überall davon zu lesen, dass die beiden Spieler einen Coiffeur nach Rom einfliegen liessen. Es sei völlig daneben, dass Journalisten sich durch blondierte Haare provoziert fühlten, schrieb Akanji in einem weiteren Tweet: «Es nervt langsam.»

Einige pflichteten Akanji in den sozialen Medien bei, andere widersprachen. Sofort kamen auch die teuren, nicht gerade CO2-freundlichen Karossen zur Sprache, die manche Nati-Spieler fahren – ob sie das unterstützen könne, wurde Akanji gefragt, die für die SP im Zürcher Kantonsrat sitzt und für die Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist. Darauf eingehen wollte sie nicht.

Das Feuer war entbrannt. Nicht auf dem Platz, wo die Nati gegen Italien jegliche Leidenschaft vermissen liess und chancenlos unterging. Sondern in der Öffentlichkeit. Während die einen die Nati verteidigten (»gegen EM-Mitfavorit Italien zu verlieren, ist keine Schande»), wandten sich die anderen davon ab. Wut, mehr aber noch Hohn und Spott ergossen sich über das Team von Vladimir Petkovic.

«Bleiben Sie zu Hause!»

Im digitalen Zeitalter drückt sich das in Memes aus, in Audio-Nachrichten mit neuen Hymnenvorschlägen und mit Sprüchen wie diesen:»Unsere Nati hat sich vorbildlich ans Covid-19-Schutzkonzept gehalten: Abstand halten, Kontakte meiden, kein Singen im Chor.» Und es wurde gleich noch ein «Verbesserungsvorschlag für nächstes Mal» nachgereicht: «Bleiben Sie zu Hause!»

Trainer Petkovic bekam das womöglich nicht zu Gesicht, er ist ein klassischer Medienkonsument. Er ärgerte sich über die Presse. «Drei, vier Zeitungen» würden immer nur Probleme suchen und keine Gelegenheit für Kampagnen auslassen, kritisierte er. Die mediale Reaktion liess nicht auf sich warten. Die NZZ etwa warf Petkovic mangelnde Selbstkritik vor.

Auch hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Beim Fussballverband erwartet man medialen Support, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber was tut die Mannschaft dafür? Viel ist es nicht. Nach einem Debakel wie gegen Italien zwei Ergänzungsspieler (Zuber und Vargas) vorzuschieben, ist etwas dürftig. Generell taugt die Abschottung nicht, um die fragile Beziehung zwischen Nati, Medien und Bevölkerung zu verbessern.

Gespalten wie bereits bei der letzten WM

Während Italiens Nationalmannschaft ihr Land eint, was in der Coronazeit eine besondere Schönheit hat, polarisiert die Nati die Schweiz, wie bereits an der letzten WM mit dem Doppeladler-Jubel. In dieser Stimmungslage ist dann die Weigerung, den Schweizer Psalm zu singen, ein nationales Ärgernis. Was wohl auch damit zu tun hatte, dass sämtliche italienische Spieler ihre Hymne in den Himmel schrien, sodass sich die vor ihnen stehenden Einlauf-Kids die Ohren zuhielten. Das sollte zum Spiegelbild für die Leistungen werden, die in den nachfolgenden 90 Minuten folgten.

Vielleicht spielt noch ein anderer Faktor mit. Der Multikulti-Truppe von 2021 verzeiht man das Schweigen nicht. Aber war es früher anders? Das Schweizer Fernsehen holte Aufnahmen aus dem Archiv, von Nati-Spielen der 1980er- und 1990er-Jahre, und siehe da: Die Andy Eglis, Heinz Hermanns und Alain Geigers von damals pressten die Lippen genauso zusammen wie Xhaka, Shaqiri und Co. Ein Skandal? Mitnichten.

Sympathieverlust im linksliberalen Milieu

Für Sarah Akanji steht fest, dass hier nicht mit gleicher Elle gemessen wird. Danach gefragt, schreibt sie der «Schweiz am Wochenende»: «Fussballer mit Migrationsgeschichte werden meiner Meinung nach definitiv anders in Medien porträtiert als Fussballer mit Schweizer Namen.»

Allerdings scheint die Nati auch in linksliberalen Kreisen, die sich wegen der Multikulturalität besser mit ihr identifizierten als etwa mit der Eishockey-Nationalmannschaft, an Sympathie zu verlieren. Der Chefredaktor des «St.Galler Tagblatts» drückte es in dieser Zeitung wie folgt aus: «Was wir in diesen Tagen erleben, ist eine sich zuspitzende Entfremdung der progressiven Schweiz mit ihrer Einwanderer-Nationalmannschaft.»

Natürlich regt sich auch dazu Widerspruch. Warum darf Roger Federer mit Privatentourage in der Welt herumjetten, während man Xhaka und Akanji das Einfliegen eines Coiffeurs nach Rom übelnimmt? Solche Fragen werden auf Twitter gestellt.

Eine Frage des Erwartungsmanagements

Eine Antwort liefert die helvetische Mentalität. Der Starkult hat bei uns im Gegensatz zu unseren Nachbarländern einen schwierigen Stand. Wir sehen es nicht so gern, wenn die Promis allzu hoch fliegen. Das mag bünzlig erscheinen. Und die Haltung wird gerne mit einer Neidkultur erklärt. Aber sie ist auch ein Segen. Insbesondere für Prominente. Hier kann sich ein Bundesrat am Schwingfest bedenkenlos unters Volk mischen, Tina Turner unbelästigt an der Zürcher Bahnhofstrasse flanieren.

Unsere Fussballer spielen in Deutschland, England, Italien. Dort wird von ihnen erwartet, dass sie sich von der Masse abheben, Statussymbole zur Schau stellen, zeigen, dass sie es bis sehr weit nach oben geschafft haben. Zurück in der Schweiz sollen sie den Lamborghini gegen einen Skoda umtauschen. Das wäre vielen recht. Aber nicht unseren Fussballern.

Eine andere Antwort ist wohl im Erfolg und im Erwartungsmanagement zu suchen: Nährboden für die Polemik, die sich um die Nationalmannschaft entfachte, sind ihre Leistungen. Erst das 1:1 gegen Wales, dann vor allem das Debakel gegen Italien, und dies, nachdem Trainer (»Wir können Europameister werden») und Spieler wie Xhaka (»Ich habe bis zum Final gepackt») grosse Töne gespuckt hatten.

Extravaganzen neben dem Platz werden hierzulande geduldet, solange die Leistung auf dem Platz stimmt – wobei der Einsatz wichtiger ist als das Resultat. Shaqiri war trotz Lamborghinis immer der Liebling der Fans, solange er sich abrackerte. Jetzt ist auch er ein Buhmann. Erst recht, nachdem er die Niederlage gegen Italien schönredete («Wir hatten ja sehr gute Chancen»).

Es verhält sich wie bei den Bankmanagern: Ihre exorbitanten Boni störten niemanden, solange sie Erfolg hatten. Doch als sie auch im Niedergang flossen, nahm das Volk die»Abzocker-Initiative» haushoch an.

Genau dieses übersteigerte Leistungsdenken ist jetzt die Hoffnung für die Nati. Noch ist die EM nicht vorbei. Mit einem Sieg gegen die Türkei stösst sie in den Achtelfinal vor. Dann – ja dann würde diese EM für die Nati und für die ganze Schweiz noch einmal von vorne anfangen. Und die Diskussionen um Hymnen, Frisuren und Boliden verstummen.