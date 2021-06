Fussball-EM: Chinesische Millionen von TikTok, Alipay und Co.

Fussball-EM Alipay, Hisense, TikTok und Vivo: Weshalb die Fussball-EM in den Händen Chinas ist Mit teuren Uefa-Deals wollen chinesische Konzerne ihre Position im europäischen Markt stärken. Deshalb investieren Alipay, Hisens, TikTok und Vivo hunderte Millionen Euro bei der Fussball-EM.

Fabian Kretschmer 24.06.2021, 05.00 Uhr

Chinesische Werbung an der Fussball-EM.

Jonathan Nackstrand / AP

Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet bei der Europameisterschaft die wirtschaftlich grössten Player aus Fernost stammen. Wer als Fernsehzuschauer einen Blick über das Sportgeschehen wirft, kann die - für die meisten wohl neuartigen - Markenlogos erkennen. Einige von ihnen sind gar in chinesischen Schriftzeichen verfasst.

Natürlich spiegelt sich die neue, post-pandemische Weltordnung auch im Sportgeschäft wider. Dementsprechend sollte es nicht verwundern, dass vier der insgesamt zwölf Hauptsponsoren der Uefa aus der Volksrepublik stammen: die Video-App TikTok, der mobile Zahldienstleister Alipay, Smartphone-Hersteller Vivo und Elektronikkonzern Hisense.

Auch TikTok rührt an der Fussball-EM die Werbetrommel.

Keystone

«Covid und Geopolitik werden unsere Marken nicht davon abhalten, global zu gehen», schreibt die nationalistische Parteizeitung Global Times sichtlich euphorisch. Das prominente EM-Sponsoring der heimischen Konzerne würde beweisen, welch starke Ambitionen chinesische Brands weltweit hegen.

Werbung aus Fernost hat im europäischen Fussball Tradition

Dabei hat Werbung aus Fernost im europäischen Fussball eine jahrzehntealte Tradition. Bereits in den 80ern traten erstmals japanische Elektronikmarken wie Sony und Panasonic auf den Werbebanden in Erscheinung, Ende der 90er folgten südkoreanische Konglomerate wie Samsung und LG. Nun debütiert die Konkurrenz aus China.

Ihre Intention ist klar: Vivo etwa verfügt mit seinen Budget-Smartphones bereits über einen globalen Marktanteil von zehn Prozent. Doch die Produkte sind bislang nur in zwei europäischen Ländern erhältlich. Bis Jahresende möchte man den Markteintritt auf mindestens ein Dutzend EU-Staaten erhöhen. Der offizielle EM-Deal soll dabei die nötige Starthilfe leisten. Alipay soll laut Brancheninsidern gar 200 Millionen Euro für seinen achtjährigen Partnerschaftsvertrag mit der Uefa hingelegt haben. Es sind massive Investitionen, die sich jedoch scheinbar auszahlen: Elektronikkonzern Hisense mit Sitz in Qingdao behauptet, seit seinem ersten Sponsoring bei der EM 2016 seinen Bekanntheitsgrad in den führenden Märkten Europas nahezu verdoppelt zu haben

Bis 2050 wollte China ein Fussball-Weltmacht sein

Die chinesische Offensive hat auch damit zu tun, dass die heimischen Fussball-Fans ihre eigenen Teams verschmähen. Unter den 1,4 Milliarden Chinesen sind die meisten Anhänger europäischer Spitzenvereine wie Barcelona, Bayern München oder Manchester United.

Die heimische Liga liegt wirtschaftlich und sportlich brach, der Traum von der grossen Fussballnation ist längst ausgeträumt. Rund ein Dutzend Vereine aus den oberen drei Ligen, darunter ausgerechnet der Meister Jiangsu FC, sind in der letzten Saison pleite gegangen – immerhin weniger als noch 2019.

Dabei hatte Generalsekretär Xi Jinping noch 2015 das Grossprojekt «Fussballmacht» zur Chefsache erklärt. Bis spätestens 2050 werde man innerhalb der Weltspitze mitmischen können, hiess es. Doch nun, sechs Jahre später, ist das Reich der Mitte von jener Vision weiter entfernt denn je.

Xi Jinping will China zur Fussball-Weltmacht formen.

Antoine Gyori /

Corbis News

Zwar haben Dutzende Unternehmen, vorwiegend aus der Immobilienbranche, mit stolzen Summen Vereine aufgekauft. Doch dabei hatten die meisten von ihnen weder eine langfristige Strategie noch Ahnung von Sportmanagement. Stattdessen ging es vor allem darum, den politisch verordneten Willen durch vorauseilenden Gehorsam zu erfüllen. Durch den Eintritt in die chinesische Fussballliga, so lautete das Kalkül, könne man sich Gefälligkeiten und Netzwerke unter den führenden Parteikadern erkaufen.

Dutzende «Fussball-Expats» aus Südamerika und Europa wurden durch die absurd hohen Löhne angelockt, die Brasilianer Hulk und Oscar zählten zu den prominentesten von ihnen. Doch eine mittlerweile vom Staat herausgegebene Gehaltsobergrenze für ausländische Spieler von maximal 3 Millionen Euro pro Jahr hat die internationale Anziehungskraft der chinesischen Liga deutlich verblassen lassen.

Der Brasilianer Oscar ist einer der Stars in Chinas Fussballiga.

AP CHINATOPIX

Chinas Nationalmannschaft: Ein Hoffnungsschimmer

Peter Stebbings, der einzige akkreditierte Sportkorrespondent in China, berichtet für die Nachrichtenagentur AFP über den Fussballsport in der Volksrepublik. «Als ich vor vier Jahren hier ankam, dachten die Leute noch, die chinesische Liga sei eine Bedrohung für die englische Premier League. Mittlerweile frage ich mich manchmal: Worüber schreibe ich hier überhaupt noch?», sagt der Brite.

Und dennoch, sagt Stebbings, solle man nicht zu kritisch mit den chinesischen Fussballambitionen ins Gericht gehen. Noch stünde man am Anfang, der Aufbau von nachhaltigen Strukturen brauche einen langen Atem. Frühestens in 20 Jahren werde man wohl nennenswerte Resultate erzielen können.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch sehr wohl: Letzte Woche hat sich das chinesische Nationalteam mit einem Sieg gegen Syrien einen Qualifikationsplatz für die kommende Weltmeisterschaft gesichert.