FC Basel besiegt den FC Zürich im Spitzenspiel 3:1

Fussball Ein Basler Ausrufezeichen – der FCB bezwingt im Spitzenspiel den FC Zürich 3:1 Dan Ndoye ist mit einem Tor und einer Vorlage die grosse Figur des FCB. Auch der FCZ spielt gut, ist aber zu wenig effizient. Basel ist damit weiterhin Leader, vier Punkte vor den Young Boys und dem FCZ. Etienne Wuillemin 26.09.2021, 18.29 Uhr

Weiter in grosser Form: Arthur Cabral. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Fazit

Drei Tore, drei Punkte - es ist ein verdienter Sieg des FC Basel in diesem Spitzenspiel der Super League. Vor allem, weil der FCB viel effizienter ist als die Zürcher.

Über lange Phasen der Partie agiert der FCZ gefällig, er hat am Ende sogar doppelt so viele Abschlüsse zu verbuchen wie der ewige Rivale. Allein, es gelingt ihm nicht, die Chancen in Tore umzumünzen. Topskorer Marchesano scheitert zweimal spektakulär an FCB-Torhüter Lindner, der darum auch seinen Anteil am Sieg hat.

Basel gelingt damit der zweite Sieg innert einer Woche. Und setzt sich an der Spitze fest. Vier Punkte beträgt der Vorsprung nun auf YB und den FCZ.

Die Tore

Das entscheidende Tor: Cabral bezwingt Brecher zum 3:1. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die wichtigsten Szenen des Spiels

12. Minute: Marchesano schnappt sich den Ball, läuft, dribbelt und schiesst dann aus knapp 15 Metern mit rechts. Ohne die phänomenale Parade von FCB-Torhüter Lindner wäre die frühe Zürcher Führung Tatsache.

19./23. Minute: Zweimal landet ein Ellbogen im Gesicht des Gegners. Zuerst trifft FCZ-Verteidiger Kryeziu FCB-Stürmer Cabral. Dann ist es Cabral, der Leitner unsanft bremst.

29. Minute: Nächste Chance für die Gäste. Ceesay nimmt Tempo auf, lässt zwei Basler stehen. Trifft bei seinem Schuss dann den Ball aber nicht optimal.

34. Minute: Mit der ersten Chance trifft der FCB bereits. Millar vollendet alleine vor Brecher mit rechts zum 1:0. Ndoye ist für die Vorbereitung zuständig. Dem Treffer geht ein Fehler von Aliti voraus, der einen hohen Ball nicht klären kann. Die Zürcher werden für ihren ersten Fehler gleich bestraft.

Ein Gruss ins Publikum des Torschützen Liam Millar. Marc Schumacher / freshfocus

42. Minute: Der FCB wird jetzt besser. Frei läuft an die Grundlinie, legt zurück auf Ndoye, der in letzter Sekunde von Aliti gestoppt wird - auf schmerzhafte Art und Weise, weil der FCZ-Verteidiger neben dem Ball auch den Fuss von Ndoye trifft. Es gibt indes zurecht keinen Penalty.

46. Minute: Millar flankt gefühlvoll auf Ndoye, dessen Kopfball senkt sich gefährlich, aber Brecher lenkt den Ball noch über die Latte. Danach ist Pause.

48. Minute: Konter des FCB, Cabral schliesst mit links ab, doch der Schuss geht direkt auf Brecher, kein Problem für den FCZ-Keeper.

52./54. Minute: Schöne Kombination der Zürcher, aber Marchesano wählt den falschen Pass, Chance vertan. Fast im Gegenzug kommt Torschütze Millar an den Ball, er strotzt vor Selbstvertrauen, der Schlenzer gerät nur wenig zu hoch.

56. Minute: Strammer Schuss von Boranjasevic, aber direkt aufs Tor. Kein Problem für Lindner.

60. Minute: Im Anschluss an einen Eckball kommt Marchesano plötzlich frei zum Abschluss, er trifft den Ball aber nicht optimal. Wenige Sekunden danach darf sich Guerrero versuchen - ebenfalls erfolglos. Es müsste längst 1:1 stehen.

68. Minute: Der Ball fliegt Cabral an die Schulter. Zu wenig, als dass die Penalty-Rufe der Zürcher gerechtfertigt wären.

70. Minute: Nächste Gelegenheit für den FCZ: Der eingewechselte Dzemaili spielt den Ball in die Mitte auf Guerrero, dessen Abschluss landet am Pfosten.

71. Minute: Cabral läuft in die Tiefe, erhält von Kasami den Pass, drischt den Ball aber nur ins Aussennetz.

73. Minute: Kasami hämmert den Ball aus der Drehung aus 20 Metern an den Pfosten. Der Abpraller landet bei Ndoye und dieser schliesst perfekt ins lange Eck ab – 2:0 für den FCB.

78. Minute: Penalty für den FC Zürich. Guerrero dribbelt in den Strafraum, Cömert bringt ihn ungestüm zu Fall. Marchesano aus elf Metern souverän und voller Entschlossenheit zum Anschlusstreffer. Nur noch 2:1.

82. Minute: Ein Wahnsinnstor von Cabral! Nach einer FCZ-Ecke befreit er im eigenen Strafraum, drischt den Ball weit nach vorne. Danach setzt er zum Sprint an. Und weil FCZ-Torhüter Brecher den langen Ball komplett unterschätzt, kann Fernandes ungestört den anstürmenden Cabral bedienen - dieser trifft souverän zum 3:1.

86. Minute: Rudelbildung nachdem Dzemaili gegen Burger ziemlich harsch an den Kragen geht. Gelb für beide.

93. Minute: Noch einmal rettet Lindner gegen Marchesano herausragend. Der Fallrückzieher des FCZ-Spielmachers ist trotzdem sehenswert.