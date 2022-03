YB verliert Titel an FCZ: Wie lange hält Spycher an Wagner fest?

Fussball Der Titel ist verloren – jetzt spielt YB um die eigene Zukunft Der FC Zürich eilt unaufhaltsam Richtung Titel. Noch-Meister YB gibt derweil Rätsel auf. Die Spieler sind verunsichert, Trainer David Wagner ratlos. Die Frage lautet nun: Wie sehr ist Sportchef Christoph Spycher von seinem Trainer überzeugt? Eine Analyse. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 07.03.2022, 09.30 Uhr

Frust total: Erneut gibt YB in den letzten Minuten eines Spiels Punkte ab. Erreicht Trainer David Wagner (rechts) das Team noch? Manuel Geisser/ Imago

15 Punkte! Der Vorsprung von Leader FCZ auf YB und Basel ist so gross, dass elf Runden vor Schluss niemand mehr ernsthaft am Titelgewinn der Zürcher zweifelt. Es bräuchte schon ein Wunder, um zu verhindern, dass der FCZ erstmals seit 2009 wieder Schweizer Meister wird.

Die Stabilität der Zürcher ist das eine. 17 Spiele umfasst die Serie der Ungeschlagenheit mittlerweile. Das Team von André Breitenreiter punktet selbst dann zuverlässig, wenn es nicht gut spielt. So wie am Samstag beim 2:0 in Lausanne. Mindestens genauso entscheidend für den vorentschiedenen Titelkampf ist aber das Schwächeln der Konkurrenz. Die Berner Young Boys haben innert vier Tagen mit zwei lamentablen Auftritten bei Servette (0:1) und gegen Luzern (2:2) sämtliche Hoffnungen auf den fünften Titel in Serie verspielt.

Noch schlimmer: Das Team der Berner gibt Rätsel auf, offenbart mitunter Zerfallserscheinungen. Bereits zum dritten Mal in dieser Rückrunde musste YB nach einer Führung den späten Ausgleich hinnehmen. Das wäre in den letzten Jahren undenkbar gewesen. Es scheint jedenfalls, dass sämtliche Überzeugung in die eigenen Stärken wie weggeblasen ist. Während der ersten Saisonhälfte konnte YB noch auf die vielen Verletzten oder die Doppelbelastung mit der Champions League verweisen. Auch wenn die Resultate schon im Herbst nicht immer stimmten, die Leistungen waren zumeist in Ordnung. Doch aus der Resultatkrise ist nun eine echte Krise geworden. Und das ist allen im Verein sehr bewusst.

Gefordert: Christoph Spycher. Claudio De Capitani / freshfocus

Die Protagonisten geben sich nach den Enttäuschungen zwischen frustriert und ratlos. Erstmals seit Christoph Spycher am 22. September 2016 YB-Sportchef wurde, muss er tiefgreifende Probleme lösen. Die Schlüsselfrage: Soll er Trainer David Wagner noch eine Chance zur Rehabilitierung geben? Als Gerardo Seoane im Juni 2018 Adi Hütter als Trainer ablöste, gelang es ihm, die Mannschaft noch einmal weiterzuentwickeln. Bei Wagner scheint es nun je länger je mehr, dass er anfangs noch im Wind von Seoanes Arbeit segelte. Und nun gelingt es ihm nicht, neue Impulse zu setzen. Im Gegenteil. Es ist gar bei einigen Akteuren eine gewisse Genügsamkeit zu erkennen.

Vier Abgänge im Winter – darunter leidet YB zu sehr

Spychers Überzeugung von Wagners Arbeit ist nicht grenzenlos. Ansonsten hätte er sich zuletzt viel stärker hinter ihn gestellt. Eine andere Frage, die sich Spycher stellen muss, ist, ob er den im Winter bereits begonnenen Umbruch noch einmal radikal fortführen soll. So, dass die Berner in der nächsten Saison mit frischem Blut wieder angreifen können.

Dass YB im Winter mit Aebischer, Hefti, Martins und Nsame gleich vier gewichtige Abgänge verzeichnete, hat im Rückblick aber gewiss nicht geholfen. Jeder einzelne Transfer war für sich betrachtet verständlich. Zumal die Angebote finanziell lukrativ waren. Aber in der Summe ist viel Qualität verloren gegangen. Spycher würde die Entscheide wohl noch einmal so fällen. Und darum steht er nun vor der grössten Herausforderung seiner YB-Zeit. Schliesslich wollen die Berner langfristig weiter die erste Kraft im Schweizer Fussball bleiben.

Das alles braucht den FCZ nicht zu kümmern. Was der Verein in dieser Saison hingekriegt hat, verdient allergrössten Respekt. Vom Präsidentenpaar Canepa über Sportchef Jurendic, Trainer Breitenreiter bis hin zu den Spielern gilt: Jeder Entscheid sitzt. Eigentlich unvorstellbar, dass dieser FCZ vor einem Jahr noch ein Abstiegskandidat war. Nun steht er kurz vor dem 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

