Shaqiri, Vargas, Steffen? Das Nati-Jahr im Rückblick: Das sind die Gewinner und Verlierer unter Murat Yakin Für manchen Nati-Star war 2021 ein Jubeljahr, für andere war es ein Fussballjahr zum Vergessen. Wir haben zum Jahresende die grössten Gewinner und Verlierer der jungen Yakin-Ära zusammengestellt. 24.12.2021, 05.00 Uhr

An einem kommt in diesem Jahr keiner vorbei: Noah Okafor ist der Aufsteiger in der Fussballnationalmannschaft unter Trainer Murat Yakin. Der Salzburg-Profi ist in diesem Herbst vom Teenie zum Mann gereift. Geholfen hat ihm dabei, dass er bei Red Bull viel Spielpraxis bekommt – und regelmässig trifft.