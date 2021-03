Fussball Das erste Nati-Aufgebot des Jahres ist da – mit drei prominenten Rückkehrern Nächste Woche beginnt für die Schweizer Nati die WM-Qualifikation mit Spielen in Bulgarien und Litauen. Trainer Vladimir Petkovic kann wieder auf Denis Zakaria zurückgreifen. Dafür fehlen Fabian Schär und Renato Steffen verletzt. Etienne Wuillemin 19.03.2021, 11.15 Uhr

Vorfreude aufs neue Länderspieljahr: Vladimir Petkovic.

Bild: Severin Bigler (Luzern, 11.6.2020)

Vier Monate nach der Last-Minute-Rettung in der Nations League dank des Forfait-Sieges gegen die Ukraine besammelt sich das Schweizer Fussball-Nationalteam erstmals im Jahr 2021. In der nächsten Woche stehen die ersten Spiele in der WM-Qualifikation für das Turnier 2022 in Katar an. Zunächst spielt die Schweiz am Donnerstag 25. März in Bulgarien (18:00 Uhr). Drei Tage später empfängt sie in St.Gallen Litauen (20:45 Uhr). Schliesslich steht noch das Testspiel gegen Finnland an.