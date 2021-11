Fussball Das Eine-Million-Franken-Shirt – oder: Warum die Klubs aus dem reichen Zürich keinen Hauptsponsor haben Sowohl der FC Zürich als auch die Grasshoppers spielen eine gute Rolle in der Super League. Trotzdem haben beide ein Imageproblem. Sowohl die Canepas beim FCZ als auch die Chinesen bei den Hoppers sind Fluch und Segen zugleich. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 03.11.2021, 16.00 Uhr

Auf den Trikots der beiden Zürcher Fussballklubs gibt es in dieser Saison noch viel Platz für Werbung. Andy Mueller / freshfocus

Der Fussball ist zurück in der Stadt. Vorbei scheinen die Zeiten, als der FC Zürich belächelt und die Grasshoppers bemitleidet wurden. Der FCZ spielt nicht nur oben mit, sondern begeistert mit spektakulären Auftritten wie zuletzt beim 3:3 gegen Basel. Und GC? Nach zwei Jahren in der Versenkung ist der Rekordmeister zurück in der Super League und führt sich auf, als sei er nie weg gewesen.

Ja, die Zürcher Fussballl-Klubs sind wieder wer. Umso erstaunlicher, dass beide keinen Hauptsponsor haben. Das irritiert wohl auch den FCZ-Präsidenten. Ancillo Canepa sagt: «Der Haupttreiber für ein erfolgreiches Marketing ist die sportliche Situation.» Und diese ist so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Gewiss, das blauweisse Trikot der Hoppers mit dem goldenen Rand ist chic wie kaum je zuvor. Aber Schönheit hat seinen Preis. Das gilt erst recht für Fussball-Trikots, wenn die Werbung auf der Brust fehlt. Aber warum haben die Zürcher Klubs keinen Hauptsponsor, während beispielsweise auf dem Shirt der Eishockeyspieler der SCL Tigers aus dem strukturschwachen Emmental ein regelrechter Logo-Salat herrscht? Eine Ursachenforschung.

Kaum werbefreie Fläche: Harri Psonen von den SCL Tigers.



Martin Meienberger / freshfocus

Der Preis

Canepa sagt: «Wir sind nicht bereit, die Trikotwerbung zu verschenken.» Ähnlich tönt es von Andreas Schmocker, Marketing-Verantwortlicher bei GC. Aber was ist ein adäquater Preis? Canepa spricht von einem tiefen siebenstelligen Betrag. Schmocker ist auch der Meinung, eine solche Summe sei das Hauptsponsoring bei GC wert.

Eine Million Franken. Diesen Betrag hat Cablecom den Grasshoppers schon vor 20 Jahren überwiesen. Und das war zu Zeiten, bevor wir im Bann der sozialen Medien waren. Damals sprach keiner von Content und Storytelling. Damals ging es einzig um Trikot- und Bandenwerbung, das Markenlogo abzubilden. Und vielleicht mal um eine Autogrammstunde. Aber nicht darum, Spieler für Storys und Werbefilmchen, also Content, einzubinden. Sprich: Obwohl die Klubs heute mehr bieten, sind die Forderungen unverändert.

Zürcher Derby 2001, damals noch mit Trikotwerbung: FCZ-Verteidiger Tariq Chihab (links) gegen Stéphane Chapuisat. Steffen Schmidt/Keystone

«Nehmen wir die 500 grössten Marken der Schweiz: Von denen braucht keine mehr Markenbekanntheit», sagt ein Marketing-Experte, den wir Victor nennen. «Die Zürcher Fussballklubs meinen immer noch, ihr Trikot hätte eine Million Franken wert. Aber da besteht eine Diskrepanz. Denn auf Social Media kann man für weniger Geld viel mehr erreichen. Wenn GC und der FCZ aus dem Hauptsponsoring 700'000 Franken lösen, müssen sie froh sein.»

Canepa erzählt, wie er mit einer berühmten ausländischen Firma verhandelt hat. Als es um den Preis ging, sei die Firma abgesprungen und für einen Viertel der vom FCZ geforderten Summe bei einem Eishockey-Klub eingestiegen. Also sind die Forderungen doch zu hoch? «Nein», beharrt Canepa. «Fussball und Eishockey kann man nicht vergleichen. Fussball hat ein viel grösseres TV-Publikum.»

Der Standort

Zürich ist ein schwieriges Pflaster, hört man immer wieder. Einerseits, wegen der hohen Dichte an professionellen Sportklubs. «In Basel gibt es den FCB, den FCB und nochmals den FCB», so das Lamento. Auf der anderen Seite gilt Zürich als Event-Metropole. Und das grosse Kulturangebot muss ja auch noch irgendwie finanziert werden. Trotzdem denkt man, sollte sich in der reichsten Stadt der Schweiz ein Hauptsponsor für die Fussballklubs finden lassen.

Noch in der vergangenen Saison prangte der Schriftzug «Antepay» auf dem FCZ-Trikot. Kaum jemand wusste, was Ante Pay ist. «Was eigentlich ideal ist, weil ein Trikotsponsor vor allem für Start-up’s Sinn macht, um die Bekanntheit zu erhöhen», sagt Victor. Doch bei Start-up-Unternehmen besteht das Risiko, dass sie die Flughöhe nicht erreichen. So passiert bei Antepay, das im Frühling dicht machen musste. Immerhin: Canepa sagt, dass daraus für den FCZ kein finanzieller Schaden entstanden sei.

Als die SRG Klubs mit Trikotwerbung boykottierte Wer hats erfunden? FCZ-Präsident Edi Nägeli Längst ist es selbstverständlich, dass auf Fussball-Trikots für Produkte und Marken geworben wird. Doch als diese Art der Werbung in der Schweiz eingeführt wird, bricht ein grandioser Streit aus. Im Sommer 1976, kurz vor dem Saisonstart, teilt die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) mit, dass sie keine Nationalliga-Spiele von Mannschaften zeige, die Werbung auf den Trikots haben. Doch einer, FCZ-Präsident Edi Nägeli, zeigt sich unbeeindruckt: «Die Leibchenreklame bringt uns in den nächsten zwei Jahren 250000 Franken ein. Vom Fernsehen erhalten wir in dieser Zeit bestenfalls 15000 Franken.» Nägeli macht einen Deal mit dem Fotoapparat-Hersteller Agfa und die SRG ihre Drohung wahr. Vom 6:1-Sieg gegen Xamax gibt es keine TV-Bilder. Erst im Juli 1977 lenkt die SRG ein und zeigte fortan auch die Spieler jener Mannschaften mit Trikotwerbung. (fsc)

1977: Der FC Zürich wird von Captain Köbi Kuhn angeführt. STR/Keystone

YB ist es wohl dank den europäischen Auftritten gelungen, mit dem in London ansässigen Finanzdienstleister «Plus 500» einen ausländischen Hauptsponsor zu gewinnen. Das ist die Ausnahme. Denn meist prangen Logos von Firmen auf dem Trikot, die mit der Region verbunden sind. Beispielsweise der FCB mit Novartis. «Wobei das hauptsächlich ein Engagement für die Mitarbeiter ist», sagt Victor. «Novartis muss sich ja nicht mehr bekannt machen. Novartis bringt seine Verbundenheit mit dem Standort zum Ausdruck und zollt der Tradition Respekt. Eigentlich müsste das FCB-Engagement über das HR-Budget laufen.»

Zürich positioniert sich gerne als Magnet für internationale Unternehmen und Expats. Was sich nicht als identitätsstiftend auswirkt. Vielleicht ist das ein ebenso entscheidender Punkt für den fehlenden Schriftzug auf dem Trikot wie das Freizeit-Überangebot in der Stadt.

Das Image

«Wenn Chinesen schon die Aktienmehrheit bei GC halten, sollte es doch möglich sein, einen chinesischen Konzern als Hauptsponsor zu gewinnen», findet Marketing-Experte Victor. Nun, bei GC denkt man ähnlich. Andreas Schmocker sagt: «Es ist nicht so, dass wir uns dieser Idee verschliessen. Aber es ist auch nicht so, dass momentan grosse chinesische Unternehmen ein riesiges Interesse an der Schweizer Liga bekunden.»

Sky Sun, der neue starke Mann bei den Grasshoppers.



Claudio Thoma/Freshfocus

Die Grasshoppers galten mal als Klub des Geldadels. Als Plattform für vermögende Menschen, die neben ihrer Gönnerhaftigkeit für GC vor allem ihr unternehmerisches Netzwerk pflegten. Da fand sich entweder jemand aus dem Zirkel, der den Klub mit Millionen alimentierte. Oder jemand von aussen, der Anschluss suchte. Wie Stephan Anliker, der vorletzte GC-Präsident. Ein Bauunternehmer aus Langenthal, der viel Geld investierte, aber dank seines Engagements mit seiner Firma in Zürich erfolgreich Fuss fassen konnte.

Laut Schmocker funktioniert das GC-Netzwerk noch immer. Aber offensichtlich hat in diesen Kreisen die Begeisterung für den Klub nach jahrelangem Krebsgang gelitten. Fakt ist: Es brauchte einen chinesischen Konzern, um GC vor dem Kollaps zu retten. Was nicht überall goutiert wird. «Wir nehmen eine gewisse Skepsis wahr», sagt Schmocker. «Entweder herrscht bei den Menschen die Meinung vor, die Hauptaktionäre hätten Geld genug, da müssten sie nicht auch noch das Portemonnaie öffnen. Oder sie unterstützen ausschliesslich den Nachwuchs.»

Und der FC Zürich? Das ist seit Jahren der FC Canepa. Das war nicht immer so. Aber seit 2013 und einem Streit mit Mitaktionären halten Herr und Frau Canepa 90 Prozent der Aktien. Und weil für sie die Machtkonzentration ein Segen ist, schreckt das Sponsoren, die nicht nur bezahlen, sondern die nebenbei auch etwas mitgestalten wollen, eher ab. Aber, und das ist ein Segen für den FCZ: Wenn Geld fehlt, steht die Familie Canepa gerade.