Fussball Das Derby gegen Juventus wird für Milans Jungstars zur Reifeprüfung Der Erfolgslauf von Milan ist jüngst ins Stocken geraten. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Spezia Calcio wartet nun das Derby gegen Juventus. Nun müssen Milans Jungstars zeigen, dass sie das Zeug zum Meister haben. Pascal Kuba 22.01.2022, 05.00 Uhr

Die AC Milan darf wieder feiern: Nach erfolglosen Jahren kämpft man wieder um Titel. Antonio Calanni/AP

In Mailand ist die Leidenschaft zurück. Nicht nur bei Inter, dem italienischen Meister, sondern auch bei der AC Milan. Fans begleiten den Teambus wieder mit Petarden zum Stadion und die Zuschauerzahlen kletterten, bevor sie kürzlich auf 5000 beschränkt wurden. Nach Jahren des Sparkurses und der sportlichen Misere kämpft der 18-fache Meister endlich wieder um den Scudetto. Es macht wieder Spass, Teil der Milanisti zu sein.

Die Entwicklung in Milanello während der letzten Monate ist wahrlich bemerkenswert. Ohne grosse finanzielle Mittel von Investoren oder Einnahmen aus der Champions League haben die Rossoneri eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Bereits letzte Saison wurde Stefano Piolis Mannschaft Vizemeister, diese Saison soll nach elf Jahren wieder der Thron der Serie A bestiegen werden.

Für dieses Ziel arbeitet Pioli mit routinierten Spielern wie Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud und Simon Kjær. Sie sind die Altmeister in einem Team, das ansonsten vor allem aus Zukunftsspielern besteht. Da ist der pfeilschnelle Portugiese, Rafael Leão. Sandro Tonali, der italienische Stratege im Mittelfeld. Oder Théo Hernandez, der treffsichere französische Aussenverteidiger. Mit ihnen kann der «Mister» ein laufintensives Spiel aufziehen, in dem Räume rasch besetzt werden, mit oder ohne Ball.

Der Preis der Jugend

Der Erfolg gibt Milan recht. Diese Saison kehrten die Lombarden nach acht Jahren wieder in die Champions League zurück. Und sie kämpften in einer schwierigen Gruppe mit Liverpool, Atlético und Porto bis zum letzten Spieltag um einen Platz in der K.o.-Phase. In der Liga holten sie 15 Siege in 22 Spielen und stehen auf Platz zwei. Nach einem starken Start in die Saison strauchelte Milan aber in den letzten Spielen. Zwar mussten die Rossoneri einige Ausfälle verkraften, darunter den des Abwehrchefs Kjær. Dazu kam eine Sperre von Ballverteiler Tonali und die Absenz von Franck Kessié, der am Afrika Cup weilt.

Mit Hernandez (links), Gabbia und Leão setzte Trainer Pioli auch gegen Spezia Calcio auf junge Talente. Luca Bruno/AP

Exemplarisch für den Niveauverlust steht das Spiel am Montagabend gegen Spezia Calcio. Milan wurde vom Schiedsrichter benachteiligt, aber es gelang dem Team auch nicht, gegen einen Abstiegskandidaten souverän aufzutreten. Zu gross die Löcher in der Verteidigung mit Pierre Kalulu und Matteo Gabbia, zu ungefährlich die Offensiven Alexis Saelemaekers und Brahim Diaz, die zu Beginn der Saison noch so unwiderstehlich agiert hatten.

Die AC Milan bezahlt mittlerweile den Preis dafür, viele junge Spieler im Kader zu haben. Es fehlt an Routine und der letzten Überzeugung. Schon in der vergangenen Saison brach das Team im Winter ein und musste den Stadtrivalen Inter im Kampf um die Meisterschaft davoneilen lassen. Es stellt sich nun die Frage: Ist die Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr gereift?

Die Wochen der Wahrheit

Nun wartet zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ein Monsterprogramm auf Milan: am Samstag das Derby gegen Juventus, danach kommt es zum Gipfeltreffen mit Tabellenführer Inter. Die «Alte Dame» hat sich nach einem Horrorstart gefangen und holte zuletzt sechs Siege und zwei Unentschieden, darunter in einem Spektakelspiel gegen die Roma. Allegri und seine Mannschaft nähern sich nun den Champions-League-Plätzen und wollen ihren Aufschwung gegen Milan fortsetzen.

Für die Mailänder gilt es, zurück in die Spur zu finden. Für die Derbys, aber vor allem auch für den Titelkampf müssen die Jungstars nun beweisen, was in ihnen steckt. Dabei können die Rossoneri zumindest wieder auf Tonali zählen. Und auch wenn die Offensive stockt, gehört sie immer noch zu den besten der Liga. Will Milan die Titelträume weiterhin aufrechterhalten, muss gegen Juventus ein Erfolgserlebnis her.