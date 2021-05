Fussball Das definitive Schweizer Aufgebot ist da – auf diese drei Spieler verzichtet Nati-Trainer Vladimir Petkovic bei der EM Die Würfel sind gefallen: Diese 26 Spieler dürfen mit dem Tross der Schweizer Nationalmannschaft an die EM reisen. Nati-Trainer Vladimir Petkovic sagt: «Die drei Spieler, die nach Hause müssen, sind ein Versprechen für die Zukunft.» Etienne Wuillemin 31.05.2021, 17.02 Uhr

Die EM-Tickets sind vergeben. Vladimir Petkovic darf 26 Spieler mit an die EM nehmen. Michel Canonica

In 12 Tagen beginnt für die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Wales das EM-Abenteuer. Nun ist klar, mit welchem Kader Nati-Trainer Vladimir Petkovic ins Turnier startet. Als letzte drei Spieler mussten am Montag Gregor Kobel, Dan Ndoye und Andi Zeqiri das Schweizer Camp verlassen.

Petkovics Wahl ist keine grosse Überraschung. Er wollte den drei Akteuren in den letzten Tagen vor allem die Chance geben, sich zu präsentieren. Ihr Zeit wird noch kommen.

Das Schweizer Aufgebot zum Durchklicken:

Das sagt Petkovic zum Aufgebot

«Alle 29 Spieler hätten es verdient, die Endrunde zu bestreiten», sagt Vladimir Petkovic zu seinem Entscheid. «Auch jene, die nicht mehr dabei sein können, haben in den letzten Tagen einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ein Versprechen für die Zukunft abgegeben. Es war sowohl für den Trainerstaff als auch für die Spieler eine wertvolle Erfahrung.»

Bis zum ersten Spiel des Turniers (am 12. Juni gegen Wales in Baku) können im Kader noch Änderungen vorgenommen werden, wenn sich ein Spieler schwer verletzt hat oder an Corona erkrankt ist. Torhüter, die körperlich nicht in der Lage sind, eingesetzt zu werden, können während des gesamten Turniers ersetzt werden. Entsprechend bleiben die drei Spieler, welche heute verabschiedet worden sind, weiterhin auf Abruf.

Heute Morgen: Die Schweizer Nati trainiert in Bad Ragaz. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das ist das Programm bis zur EM

Das Trainingslager in Bad Ragaz dauert noch bis am kommenden Freitag. Am Donnerstag findet das zweite Testspiel statt. Nach dem 2:1 gegen die USA geht es dann gegen Liechtenstein. Am Freitag findet die letzte Übungseinheit vor dem freien Wochenende statt. An diesem können die Spieler bei ihren Familien noch einmal Energie tanken für die kommenden Wochen. Am Montag fliegt der Schweizer Tross dann nach Aserbaidschan. In Baku findet am Samstag, 12. Juni, das erste Schweizer EM-Spiel gegen Wales statt.

Torhüter: Yann Sommer (Mönchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier) und Yvon Mvogo (Eindhoven).

Verteidiger: Fabian Schär (Newcastle), Nico Elvedi (Möchengladbach), Manuel Akanji (Dortmund), Ricardo Rodriguez ­(Torino), Becir Omeragic (Zürich), Eray Cömert (Basel), Silvan Widmer (Basel), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Loris Benito (Bordeaux) und Jordan Lotomba (Nizza).

Mittelfeld: Granit Xhaka (Captain, Arsenal), Remo Freuler (Bergamo), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Frankfurt), Edimilson Fernandes (Mainz), Steven Zuber (Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg) und Christian Fassnacht (YB).

Sturm: Haris Seferovic (Benfica Lissabon), Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb) und Admir Mehmedi (Wolfsburg).