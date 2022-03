YB: Abschied nehmen von den YuBeljahren, Gratulationen an den FCZ

Fussball Abschied nehmen von den YuBeljahren – vier Berner Kolumnisten gratulieren dem FC Zürich zum Meistertitel Vier Mal hintereinander wurde YB zuletzt Meister. Es waren für unsere vier Berner Kolumnisten Jahre voller längst vergessener Emotionen. Vor dem Direktduell am Samstag würdigen sie nun den designierten neuen Meister FC Zürich. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 19.03.2022, 12.00 Uhr

2009 feierte der FCZ zum letzten Mal einen den Meistertitel. Bald dürfte der Meisterpokal nach Zürich zurückkehren. Bieri/Keystone

Pedro Lenz.

Lange wollte ich es nicht glauben. Aber jetzt sieht es leider wirklich danach aus, als müsste der Serienmeister BSC Young Boys nach dieser Saison eine kurze Feierpause einlegen.

Vier Titel in Folge sind vorerst genug. Meinen Kindern werde ich das noch schonend beibringen müssen, weil sie alle drei nach dem Titelgewinn 2017 geboren wurden und bisher glaubten, die YB-Meisterfeier sei ein jährlich wiederkehrender Feiertag wie Ostern oder der 1. August. Für sie wird das Nichtmeistersein eine vollkommen neue Lebenserfahrung sein.

Meinen alten Kollegen dagegen muss ich gar nichts erklären. Mit denen ging ich schon an die Spiele, als wir 31 Jahre titellos durchs Leben irrten. Die sind mit dieser Situation bestens vertraut. Es ist ja nicht gerade so, dass ich mich für den FC Zürich freuen würde. Auch wenn ich der bewundernswerten Heliane Canepa, mit der ich vor Jahren ein langes Gespräch führen durfte, den Titel von Herzen gönne.

Aber ich kann dem Umstand, dass die Young Boys nach vier gewonnen Meisterschaften eine Verschnaufpause einlegen, auch etwas Positives abgewinnen: Vier Titel in Folge war ja die ganz grosse Errungenschaft der Spielergeneration von Trainer Albert Sing. Geni Meier, Heinz Schneiter, Richard Dürr und viele weitere unvergessliche Helden jener Jahre sind mit der Gewissheit verstorben, dass sie etwas Unüberbietbares erreicht haben. Gewännen die heutigen Young Boys plötzlich fünf Meisterschaften in Serie, dann wäre das auch eine Art Respektlosigkeit gegenüber jener fantastischen Generation, von der in Bern seit sechzig Jahren geschwärmt wird. Die wenigen Spieler jenes Teams, die noch am Leben sind und das Geschehen um die Gelbschwarzen mit Leidenschaft verfolgen, dürften sich freuen, dass die Viererserie nur eingestellt und nicht übertroffen wurde.

Nächste Saison startet ein hungriges, verletzungsfreies und spielstarkes YB zu einer neuen Serie. Ich habe es den Kindern versprochen und bin ganz sicher, dass sie die Young Boys nicht enttäuschen werden!

Das letzte Direktduell ging mit 1:0 an den FC Zürich. Kann YB am Samstag noch einmal ein Zeichen setzen? Andy Mueller

Bänz Friedli.

Dem Remo, meinem Zürcher Nachbarn, mag ich’s gönnen. Den Kindern im Quartier sowieso. Und natürlich den Jungs meines Fussballteams: allesamt FCZ-Fans! Sie haben es mir auch gegönnt, sich richtiggehend mitgefreut, als YB nach 11 662 Tagen endlich wieder Meister wurde. Okay, sie haben sich dann von Jahr zu Jahr etwas weniger über YBs neuerlichen Triumph gefreut, aber mir erging es ja ähnlich. Es kann keinen ­zweiten 28. April 2018 geben.

YB macht seither alles richtig, hat nach Kriegsausbruch in der Ukraine eine Schweigeminute für den Frieden angesetzt und liess fürs heutige Spiel gegen den FCZ gar Spezialtrikots in Regenbogenfarben anfertigen. Ob dies den Rassismus und die Gewalttätigkeit mancher Fans wirklich mindert?? Gute PR ist es allemal. Eine zunehmend gut geölte Maschinerie nehme ich zur Kenntnis. Mein Herzensklub flutet mich mit Werbemails, will mir Woche für Woche etwas Neues ­verkaufen: Badeschlappen, Duschgel, digitale Autogrammkarten.

Klar war es schön, die Siege gegen Juve und ManUtd miterleben zu dürfen. Aber das meisterliche, uns Fans mit Erfolgen verwöhnende YB ist ein anderer Film, ein greller. Wohingegen meine Erinnerungen in Schwarz-Weiss und verblasstem Kodacolor die Geschichte vom ewigen Underdog erzählen. «Wir müssen von der Melancholie des Scheiterns Abschied nehmen», schrieb ich hier im April 2018, «wir hatten uns so daran gewöhnt. Der Züri-West-­Refrain ‹Hütt hei si wieder mau gwunne› hatte doch just diese Tonalität einer leisen Erleichterung, in welcher der nächste Gram schon anklingt: Nächsten Sonntag gibt’s sowieso wieder auf den Ranzen. Es war über Jahrzehnte unser Grundgefühl.» Ob ich es mir zurückwünsche? Nicht unbedingt. Aber irgendwie bringe ich die beiden Filme, das YB meiner Jugend und das gegenwärtige, nicht zusammen. Und zweifellos ist Melancholie das interessantere Gefühl als Erfolgstrunkenheit.

Aber jetzt darf ich ja wieder mal leiden – und meine Nachbarn zum Titel ihres FCZ beglückwünschen. Selbst wenn YB heute wieder mal gewinnen sollte.

Bernhard Giger.

Eines zumindest ist schon mal beruhigend: Es ist nicht der FC Basel, der den Titel holt, bereits das fünfte Mal hintereinander nicht. Die Zürcher sind’s, das ist auch richtig so, sie waren konstant, hungrig und clever, und sie sind in der Rückrunde nicht eingebrochen, was ihnen viele, und wir in Bern sowieso, prophezeiten. Aber sie am Samstag noch ein wenig ärgern, das nehmen wir.

Noch vor ein paar Wochen waren wir uns sicher, dass YB es trotz allem reissen würde. Das war auch Kopfsache: Warum sollte gerade in diesem Jahr die Serie reissen? Die Leistungen mögen schwankend gewesen sein und zuletzt hat ein wenig mehr gestimmt, aber, bitte schön, wer bringt eine Saison lang mehr Stil auf den Platz? Vier Meistertitel en suite haben uns zuvor wenig verwöhnten Bernerinnen und Berner sorglos werden lassen. Wir gewöhnten uns daran, die Pose lässiger Überlegenheit begann uns zu behagen. Und sollte es einmal nicht rundlaufen: «Der Spycher wird’s richten!» Es war Berns liebster Wahlspruch dieser Meisterjahre.

Ausgerechnet dem Sportchef wird nun medial seine erste Niederlage vorgerechnet. Aber jede Wette: Wenn der nächste Trainer das Team zum nächsten Titel führt, also vermutlich Ende kommender Saison, wird in den Analysen dieses Berner Comebacks auch von der Umbruchphase der Saison 21/22 die Rede sein. Und vom goldenen Händchen des Sportchefs, selbst zu dieser Zeit, mit einem gescheiterten Trainer, in der sich das Team erst wieder neu finden musste, nach gewichtigen Abgängen, langwierigen Verletzungen, zwischen Künstlern, Routiniers und jungen Talenten – Fabian Rieder gehört zu den Entdeckungen des Jahres. Vielleicht wird man diese Phase dann als Wendepunkt zurück an die Spitze bezeichnen.

Schwacher Trost, jetzt grad. Wo uns die aktuelle Tabelle so unvertraut ist, dass man meinen könnte, es sei eine veraltete. Auch «Hütt hei sie wieder mau gwunne», der Züri West-Song nach Spielende, bleibt nur eine hübsche Reminiszenz an längst vergangene Wankdorf-Zeiten, nichts anderes. Die Melancholie lassen wir diesmal im Schrank. YB wird’s richten.

Klaus Zaugg.

Das kann doch nicht wahr sein! Nun spüren wir auf einmal wieder diesen sanften Hauch der Melancholie. Diese stilvoll gepflegte Resignation. Ach, lassen wir doch den anderen den Titel! Nur ein Jahr Pause. Dann kommen wir wieder. Es ist diese schwermütige Sportromantik, die unser Gemüt in den langen, langen Jahren der Titellosigkeit wärmte und die inzwischen auf der anderen Strassenseite beim SC Bern Einzug gehalten hat. Ausgerechnet die Zürcher sollen uns beerben? Wo bleibt die trotzige Hoffnung, der Stolz, dass es erst vorbei ist, wenn es vorbei ist?

Oder keimt da ganz tief in unseren Berner Herzen, dort, wo niemand hineinleuchten kann, vielleicht etwas ganz anderes? Die Sehnsucht nach ebendieser verlorenen, schwermütigen Sportromantik? So ganz unter uns Pfarrerstöchtern: Vier Meistertitel in vier Jahren waren einfach zu viel des Guten. Wenn wir jetzt davon reden, in einem Jahr wieder vorne zu sein, belügen wir uns. Wir wollen nämlich eine Weile lang gar nicht mehr vorne sein. Worin unterscheiden wir uns dann noch von Basel, von Bayern München?

Meister werden können alle. Aber stilvoll eine grosse Vergangenheit in stolzer Erinnerung so glühen lassen, dass unsere Seelen und Herzen gewärmt werden – dazu sind weder Basler noch Münchner und erst recht Zürcher nicht fähig. So viel echte, wahre Fussballkultur haben die nicht, hatten die noch nie und werden die auch in hundert Jahren nicht haben. Nur wir Berner kennen dieses in sich ruhende Selbstbewusstsein in Zeiten der Niederlagen und Schmähungen. Nie ist es unserer Berner Seele so wohl wie bei einer Erzählung, die mit dem Satz beginnt: «Weisch no?» Und wunderschön hat unser aller Polo Hofer gesungen: «Weisch no? / Rose u Schämpis/E Musig wo mit­riisst/So schön isch’s xii.» Fügen wir eine Zeile hinzu: «So schön isch’s xiii wo mer viermau Meischter sy xii.»

Wir sind nach einem schönen, vierjährigen Ausflug in eine Welt des Ruhmes, die gar nicht die unsere ist, wieder daheim angekommen. Aber keine Angst: So strub wie beim SCB kommt es ganz sicher nicht.

Kolumne «YuBeljahr» Mit YB zum ersten Meistertitel seit 32 Jahren Bis zu Beginn der Saison 2017/18 waren die Berner Young Boys die ewigen Zweiten im Schweizer Fussball. Doch es zeichnete sich ab, dass sich daran einiges könnte. Mit der Kolumne «YuBeljahr» freuten sich die vier Berner Autoren Pedro Lenz, Bänz Friedli, Bernhard Giger und Klaus Zaugg während der ganzen Saison auf die nahende Erlösung für die Berner Fussballfans. Aus den Kolumnen sind später die beiden Bücher «Wo das Tram nicht hinfährt, sind wir daheim» und «YB-Schatzkästlein» entstanden (Knapp/Sinwel Verlag). Erhältlich auch heute noch im Hanel und im YB-Fahnshop. (ewu)

