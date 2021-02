Freizeitsport Fit bleiben via Bildschirm: Wie Yoga, Crossfit, Tanzen und Fitness online funktionieren Onlinetraining steht wegen Corona hoch im Kurs. Wir stellen vier Anbieter vor, die zeigen, dass dem Lieblingshobby trotz Kontaktverbot gefrönt werden kann. Nico Conzett 20.02.2021, 05.00 Uhr

Yoga, Crossfit, Tanzen, Fitness. Wie sollen all die Dinge noch gehen, die doch so viele Herzen und Körper erfreuen, wenn man sich nicht mehr treffen kann in diesen Zeiten? Wir schauen Trainern und Unternehmern über die Schulter, die eine Alternative bieten, die auch nach der Pandemie im Programm bleiben wird: Onlinetraining.

Valentino Herrera – Crossfit und Workout Academy, Abtwil

Crossfitcoach Valentino Herrera konnte mit Onlinevideos neue Mitglieder animieren.



Arthur Gamsa

Eine emotionale Achterbahnfahrt. So lässt sich die Zeit seit Pandemiebeginn für Valentino Herrera, ehemaliger Profiboxer und heute Inhaber des Crossfit Abtwil, am besten beschreiben. Den Tiefpunkt hat der 34-Jährige glücklicherweise hinter sich. Der erste Lockdown war psychisch die grösste Belastung. Nach Bekanntwerden der Zwangsmassnahme fiel Herrera in ein Loch, er resignierte, fühlte sich antriebslos. Sein grösster Lebensinhalt – neben seiner Familie – fiel von einem Tag auf den anderen weg.

«Zuerst war ich nur geschockt, dann habe ich eine Woche gebraucht, um mich wieder zu sammeln.»

Herrera spürte, dass dieses Virus nicht einfach verschwinden wird, dass er und sein Team sich mit der Situation arrangieren müssen. Es entstand die Idee, täglich ein Trainingsvideo zu drehen und diese via Youtube und Instagram der Community zu zeigen. Er fasste neuen Mut, Motivation und Tatendrang kehrten zurück.

Und damit die Kreativität. Herrera und seine Coaches laufen zur Höchstform auf, unterhalten ihre Mitglieder mit humorvollen Einlagen und einfallsreichen Trainingsmöglichkeiten für zu Hause. Anstelle von Kurzhanteln wird kurzerhand der Wanderrucksack gepackt und zum Trainingsgewicht umfunktioniert. Über 50 Videos drehen Herrera und seine Leute – in neun Wochen Lockdown.

Der Aufwand lohnt sich. Die Trainingsvideos sind uneingeschränkt auf den sozialen Medien zu finden und erreichen Leute, die nicht einmal wussten, was Crossfit ist. Jetzt finden sie Gefallen an der Sportart und wollen sie live ausprobieren. Das Crossfit Abtwil erlebt in den Sommermonaten einen starken Zuwachs an unterschiedlichsten Mitgliedern: Vom Ü50-Pärli über Rentner bis hin zu ganz Jungen ist alles dabei.

Der Boom im Sommer hält das Crossfit Abtwil bisher finanziell über Wasser, nebst der Solidarität der bestehenden Mitglieder. Viele liessen ihr Abo weiterlaufen, anstatt die angebotene Möglichkeit der Sistierung zu nutzen. Einige erneuerten gar ihr Abo symbolisch zur schwierigsten Zeit. Doch mittlerweile, ist sich Herrera bewusst, verspüren die Leute Coronamüdigkeit und können sich teils gar nicht mehr leisten, solidarisch zu sein. «Der zweite Lockdown ist für uns mittlerweile schlimmer als der erste, die Perspektive fehlt.»



Sabrina Stäubli – Tanzschule Bailamos Salsa, Basel

Tanzlehrerin Sabrina Stäubli will ihren Schülerinnen und Schülern mit Onlinekursen eine Beschäftigung bieten. Kenneth Nars / BLZ

Tanzen ist für Sabrina Stäubli nicht nur ein Hobby, sondern ein Lebensgefühl. Bereits ihre Eltern waren Tänzer, die Begeisterung für den Sport wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Seit ungefähr 20 Jahren ist die 41-Jährige Teil der Basler Tanzschule Bailamos Salsa, als Tanzlehrerin und Mitinhaberin. 2021 hätte das wunderbare Jahr werden sollen, in dem die Schule ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Stäubli sagt wehmütig:

«Die Party wird wohl leider nicht stattfinden.»

Bailamos Salsa bietet Paar- und Einzeltanzkurse an, vornehmlich werden Salsatänze geübt, aber auch Bachata, Cha-Cha-Cha, Reggaeton oder Kizomba. Die nackten Zahlen zeigen, wie drastisch die Coronamassnahmen die Schule einschränken: Als eine der grössten Tanzschulen im Raum Basel unterrichteten über 30 Lehrerinnen und Lehrer vor der Pandemie in wöchentlich 70 Kursen 900 bis 1000 Tanzbegeisterte.

Unterdessen finden wöchentlich zehn Onlinekurse statt – immerhin, aber es ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Das Online-Angebot wurde vor allem aufgebaut, um den Schülerinnen und Schülern eine Beschäftigung zu bieten. Die Kurse bestehen in der Regel aus einem Aufwärmprogramm und anschliessend einer Schrittfolge, die eingeübt wird. Nicht wie üblich gemeinsam in einem realen, sondern halt in einem virtuellen Raum. 10 bis 15 Personen nehmen in der Regel teil.

«Wir kommen mit den Onlinelektionen ziemlich nahe an einen normalen Kurs heran.»

In finanzieller Hinsicht lohnen sich die Kurse aber kaum. Zusammen mit staatlicher Unterstützung kommt die Schule bisher aber immerhin über die Runden.

Vermissen tut Stäubli derzeit vor allem eines: den persönlichen, direkten, nicht nur virtuellen Kontakt zu Gleichgesinnten. Ihr grösster Wunsch für die Zukunft? «Endlich wieder einmal eine Nacht frei von Sorgen durchtanzen können.»

Michael Ammann – Update Fitness, Deutschschweiz

Fitnessunternehmer Michael Ammann hat entdeckt, dass Onlinetraining ein Bedürfnis seiner Kunden ist.



Arthur Gamsa

Lockdown, Centerschliessungen, finanzielle Einbussen, Wiedereröffnung mit Schutzkonzepten, Dauerstress aufgrund der sich ständig ändernden Massnahmen und schliesslich wieder Lockdown: Man könnte meinen, dass das vergangene Jahr Michael Ammann zermürbt, dass er so langsam seine Freude an der Arbeit als Geschäftsführer der Update-Fitnesskette verloren hat. Das Gegenteil ist der Fall. Der 51-Jährige sprüht regelrecht vor Enthusiasmus und Tatendrang.

Das gemeinsam mit seinem Bruder gegründete Fitnessunternehmen ist sein Lebenswerk. Ans Aufgeben in dieser schwierigen Zeit denkt er nicht eine Sekunde. «Es wäre schlecht, wenn der Kapitän eines Schiffes seekrank würde und in einem Sturm nicht vorangehen könnte», sagt Ammann. Er konzen­triert sich deshalb auf das Wesentliche, die Dinge, die er und seine Mitarbeiter beeinflussen können.

Dieselbe Mentalität zeigte das Unternehmen auch zu Beginn der Pandemie im ersten Lockdown. Innert vier Tagen wurde ein Online-Angebot aufgegleist, mittlerweile sind über 500 Stunden Videomaterial zusammengekommen, für Mitglieder stets abrufbar im Online-Archiv. Die Resonanz: ausschliesslich positiv. Ammann sagt:

«Die Leute schätzen den Aufwand, den wir betreiben.»

Update bietet Gruppenstunden an. Pilates, Bodypump, Fitboxen, Bauch-Beine-Po: Was materialtechnisch möglich ist, wird virtuell trainiert. Jede Stunde wird einzeln produziert, in dem Center, wo sie auch sonst stattfinden würde. Das ist wichtig und macht das Online-Angebot von Update speziell: «Die Leute sollen ihre Coaches in ihren Centern sehen.»

Tatsächlich hat Ammann mit dem Online-Angebot eine Marktlücke entdeckt.

«Wir haben gemerkt, dass es ein Bedürfnis der Leute ist.»

Nach dem ersten Lockdown wurde das Online-Angebot weiter genutzt. Oft kombinieren die Leute die Kurse: einen vor Ort, einen zweiten von zu Hause aus.

Pascal Portmann – Yogastudio Luzern

Yogalehrer Pascal Portmann schätzt am Onlinetraining, dass er Yoga mehr Menschen einfacher zugänglich machen kann.



Eveline Beerkircher

Yoga soll helfen, das innere Gleichgewicht zu finden und damit stressresistenter sowie emotional gelassener zu werden. Eigenschaften, die in Zeiten der Coronapandemie nicht schaden.

Pascal Portmann gibt seit 20 Jahren wöchentlich Yogakurse. Er ist Mitgründer und Inhaber des Yogastudios Luzern. Die Pandemie konfrontierte auch ihn mit Ausnahmesituationen, den Kopf verloren hat er aber nie. Der 49-Jährige sagt lächelnd:

«Yoga lehrt einen schliesslich, flexibel zu bleiben»

Die angeeignete Flexibilität machte sich Portmann zunutze. Er und einige weitere Yogalehrerinnen und -lehrer aus seinem Studio sattelten auf Onlinestunden um. Einige technische Probleme, insbesondere beim Ton, galt es zu bewältigen, auch ein Umdenken beim Erklären der Übungen war notwendig. Die Erklärungen müssen detaillierter und unmissverständlicher sein als jene beim Unterricht im Studio, weil Korrekturen via Bildschirm schwieriger anzubringen sind. Schwergefallen sind Portmann diese Umstellungen nicht, er hat sogar Gefallen an den Onlinesessionen gefunden:

«Ich konnte die Situation rasch als Chance betrachten.»

Besonders schön findet Portmann, dass die virtuellen Einheiten einen einfacheren Zugang zu Yoga ermöglichen. Das Yogastudio Luzern bietet einen «Yoga für alle»-Kurs an, eine kostenlose Möglichkeit, beispielsweise für Migranten, um Yoga zu praktizieren. «Ich kann die Zoomlinks verschenken und die Leute können sich einklinken», sagt Portmann.

Nebst all den Vorteilen lassen die Onlinelektionen aber auch einen im Yoga essenziellen Bestandteil nicht zu: den persönlichen Austausch. Portmann will seinen Schülerinnen und Schülern bei Problemen als Ansprechperson in den Kursen beiseitestehen. Das ist virtuell wesentlich schwieriger, weil die Hemmschwelle, über Persönliches am Bildschirm zu sprechen, grösser ist. Portmann sieht die Onlinelektionen deshalb als gute Ergänzung, aber nicht unbedingt als Alternative zu den traditionellen Sessionen.