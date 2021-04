Fragen & Antworten Faszination Velo: Die Zweiräder erleben einen Aufschwung Die Veloverkäufe stiegen im Jahr 2020 enorm an – doch woran liegt das und wie steige ich als Neuling in den Radsport ein? Leandro De Mori 20.04.2021, 05.00 Uhr

Das Bergerlebnis erfreut sich bei Bikern grosser Beliebtheit – wie hier am Pilatus. Bild: Roger Grütter (7. August 2016)

Die Zahlen gehen durch die Decke. Ob zum Sport, für die Freizeit oder für den alltäglichen Gebrauch: Der Radsport erfreut sich dieser Tage einer grossen Beliebtheit. Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz so viele Velos verkauft wie nie zuvor. Gerade im Bereich Mountainbike explodierten die Zahlen.

Velohersteller wie Flyer oder Scott gaben bekannt, die Auftragsbücher bereits bis Ende 2022 gefüllt zu haben. Die Wartezeiten auf neue Velomodelle ziehen sich teilweise bis zu 18 Monaten hin. Doch wieso boomt der Sport momentan und wie fange ich selber damit an? Wir geben die Antworten.

Der Radsport befindet sich schon seit einigen Jahren im Wachstum. In gewissen Bereichen wächst die Sportart schneller, in gewissen Bereichen langsam. Vor allem im Bereich Mountainbike wurde während der Corona-Pandemie ein Hype festgestellt. Man betreibt die Sportart im Freien und unterliegt dabei keinen Einschränkungen – die Menschen haben den Sport ausprobiert und gemerkt, wie viel Spass er bereiten kann.

Es gibt verschiedene Wege, um im Radsport Fuss zu fassen. Am wichtigsten sind die Anknüpfungspunkte. Diese können variieren. Ich kann zum Beispiel zum lokalen Velohändler gehen und mich beraten lassen. Vielleicht habe ich aber auch Freunde, die bereits regelmässig Velofahren, dann kann ich mich ihnen anschliessen und mir bei ihnen Tipps abholen.

Weitere Möglichkeiten wären zum Beispiel Bike Guides, also Profis, die mich in den Sport einführen. Oder ich schliesse mich einer Organisationsstruktur wie einem Verein oder einem Bike-Treff an, mit denen ich mich regelmässig aufs Velo setze.

Mit Abstand am wichtigsten ist ein funktionierendes Velo. Es muss nicht ein professionelles Rad sein, Hauptsache es fährt. Ebenfalls essenziell ist der Sicherheitsfaktor. Ohne einen sicheren Helm sollte man sich nicht aufs Velo wagen. Diese zwei Gegenstände sollten zum Anfang an Ausrüstung ausreichen.

Ein guter Helm schützt bei Stürzen. Benjamin Manser

Man muss nicht direkt mit einem Profi-Rad starten. Auch hier ist die Hauptsache: Das Rad muss fahren. Am besten eignen sich für Anfänger die sogenannte «Hardtail» Bikes. Diese sind nur an der Vorderachse gefedert und eignen sich damit für viele verschiedene Anwendungsbereiche: ob im Wald, auf dem Schotterweg oder in der Stadt. Auch die Pedalen sind beim Velokauf zu beachten. Es gibt zwei Arten von Pedalen, die Klickpedale und die Flat-Pedale. Bei den Klickpedalen rastet man den Fuss in die Pedale ein, bei den Flats liegt der Fuss unbefestigt auf der Pedale.

Hier sieht man eine sogenannte Klickpedale.

Sandra Ardizzone

Letztere Form eignet sich speziell für Anfänger, da man dadurch von Beginn weg die richtige Tritttechnik lernt. Auch zu beachten ist, dass das Velo eine gute Schaltung mit genügend grosser Übersetzung hat, damit man gut einen steilen Hang hinauffahren kann. Eine solche Schaltung hat heutzutage jedoch beinahe jedes Velo. Fast wichtiger als das optimale Bike ist aber die Technik, mit der man auf dem Rad fährt. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese entwickeln kann.

Ja, die gibt es. Es gibt verschiedene Arten von Vereinen mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Zum einen gibt es beispielsweise Profi-Vereine, die wettkampfmässig unterwegs sind und sportliche Ambitionen haben. Zum anderen gibt es aber auch Hobby-Vereine, in denen man sich ganz ohne Leistungsdruck treffen und Spass haben kann. Um in den Radsport einzusteigen, braucht es nicht zwingend einen Verein. Es kann auch schon reichen, mit Freunden oder Bekannten eine Gruppe zu bilden und regelmässig zusammen aufs Velo zu steigen. Die Hauptsache dabei ist der Spass an der Sache.

Hier sollte man sich zuerst fragen: In welche Richtung will ich? Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei denen aber immer der Spass im Vordergrund stehen sollte. Für ambitionierte Fahrer eignet sich vielleicht ein Verein, bei dem man gefordert und gefördert wird und etwas härter trainiert. Hat man keine grossen sportlichen Ambitionen, reicht das einfache Fahren aus. Ab aufs Velo und raus in die Natur. Man lernt dadurch automatisch neue Techniken, bekommt mehr Fahrgefühl und verbessert sich in dem, was man tut. Die richtigen Fahrtechniken sind das A und O.

Die Techniken sind beim Velosport sehr wichtig.

Walter Schwager

Interessiert man sich für ein Velo, mit dem man aufs Gelände will und welches auch einigermassen langfristig hält, so kommt man rasch auf 2000 Franken. Dazu kommt ein Helm, bei dem man zusätzlich mit ungefähr 150 bis 300 Franken rechnen muss. Wenn man möchte, kann man sich auch noch spezifische Radkleidung kaufen, diese ist jedoch nicht zwingend notwendig.