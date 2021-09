Formel 1 Exklusive Bilder: Netflixs Doku zu Michael Schumacher bringt sein Lächeln zurück Am Mittwoch erschien auf Netflix die filmische Dokumentation zur Karriere der Formel-1-Legende Michael Schumacher. Nach seinem Skiunfall im Dezember 2013 schirmt seine Familie den siebenfache Weltmeister ab. Nun geben exklusive Bilder und Archivaufnahme einen Einblick in seine Karriere. Eine Rezension zur Hommage an den deutschen Rennfahrer. Pascal Kuba Jetzt kommentieren 15.09.2021, 17.50 Uhr

Michael Schumacher bei seinem ersten Ferrari-Weltmeistertitel im Jahr 2000. Keystone

Ein Tauchgang am Riff mit Familie im ruhigen Ozean. Die Zeit scheint still zu stehen. Und dann sein Ferrari, den er geschmeidig durch die kurvige Strecke von Monte Carlo manövriert. Er kommentiert seine eigene Philosophie: Mindestens 100 Prozent geben, egal in welchem Lebensbereich.

Das ist, was ihn ausmacht. Er wolle nicht über sein Talent sprechen, denn das sei arrogant. Er wolle ebenso wenig über seine Fehler sprechen, denn das machen die Medien. So beginnt der am Mittwoch neu erschienene Dokumentarfilm «Schumacher» auf Netflix, der das Leben von Michael Schumacher Revue passieren lässt.

Schumacher der Familienmensch und Rennfahrer

Es ist ein Einstieg, der die zwei Seiten des Deutschen nicht besser einfangen könnte. Michael Schumacher, der Familienmensch, der vor Lebensfreude strotzt und nie ohne sein breites Lächeln zu sehen ist. Der Mensch, der kein Star sein wollte und gut auf die Presse hätte verzichten können.

Von dem seine Frau sagt, nie einen besseren, netteren und rücksichtsvolleren Menschen gekannt zu haben. Der Rennfahrer, der jedes Mitglied seines Ferrari-Teams gleichwertig behandelt, egal ob Technischer Direktor, Ingenieur oder Koch. Der Partner, der gemeinsam mit seiner Partnerin das Geschirr an seinem eigenen Geburtstag abwäscht, während die Gäste weiterfeiern.

Michael Schumacher mit seinen Kindern Mick (links) und Gina (rechts). Netflix

Er zeigt aber auch Michael Schumacher, den Rennfahrer, der vor keinem Manöver zurück streckt. Den Go-Kart-Fahrer, der als Kind mit den gebrauchten Reifen der anderen Fahrer Rennen gewinnt. Der menschliche Pilot, der nach Ayrton Sennas Tod am Sport zweifelt. Die Ferrari-Hoffnung, die nach dem Zusammenprall mit dem Kanadier Jacques Villeneuve in Jerez (ESP) 1997 nur bedingt die Schuld bei sich sieht. Der Unnachgiebige, der im Jahr 2000 endlich den ersten Weltmeistertitel mit der Scuderia holt. Der Gelöste, der danach drei weitere Titel hintereinander holt.

Zwei Stunden reichen bei Schumacher nicht

Der Film «Schumacher» bietet einen chronologischen Gang durch das Leben einer Legende. Von Erfolgen in der Kindheit, bis zum folgenschweren Skiunfall im Dezember 2013 in den französischen Alpen. Zudem werden einschneidende Ereignisse seiner Karriere sachlich aufgearbeitet, analysiert und interpretiert von Journalisten, Weggefährten und Freunden wie Flavio Briatore, David Coulthard, Corinne Schumacher und Bernie Ecclestone.

Strahlemann Michael: Mit seinem Lächeln konnte Schumacher die Herzen der Fans erobern. Keystome / EPA

Wer denkt, dass zwei Stunden ausreichen, um eine Dokumentation über den vielleicht besten Fahrer der Geschichte zu produzieren, der wird sich irren. Es erschleicht einen das Gefühl, noch mehr erfahren zu können. Mehr zu seiner Person, mehr zu seiner Karriere. Dieser Wunsch wird dem Zusehenden aber nicht gewährt.

Die Antwort auf die eine Frage

Was «Schumacher» inhaltlich vermissen lässt, wird durch die hohe Emotionalität kompensiert. Es ist eine Hommage an den Deutschen für seine Fans und alle, die sich für die Königsklasse des Rennsports begeistern. Kein Streifen für Laien. Keine kritische Abhandlung mit seinem Leben. Und die Frage, die über allem schwebt, wird nicht beantwortet: jene nach Schumachers Gesundheitszustand. Dafür erfährt man von seiner Familie, unter anderem seinem Sohn und F1-Pilot Mick Schumacher (Haas), wie sie mit seinem jetzigen Leben umgehen.

Frau Corinne und Sohn Mick geben Einblicke in das Leben mit Michael Schumacher. Keystone / DPA

Hinweis: Es werden keine Aufnahmen von Schumacher gezeigt, ausser Archivaufnahmen. Seine Familie verliert kein konkretes Wort über seinen Gesundheitszustand. Wer jedoch am Ende des Dokumentarfilms angelangt ist, das Ganze auf sich wirken lässt und zwischen den Zeilen liest, dem wird bewusst, dass mehr gesagt wurde, als man zu wissen braucht. Nicht nur am Ende, sondern während der gesamten knapp zwei Stunden.