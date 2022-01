Football: Verabschiedet sich Tom Brady von der NFL-Bühne?

American Football Tampa Bay und Tom Brady müssen sich trotz aufreibender Aufholjagd geschlagen geben – war das sein letztes Spiel? Für Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers ist der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der NFL auf dramatische Art und Weise geplatzt. Es könnte Bradys letztes Spiel gewesen sein. Pascal Kuba 24.01.2022, 09.02 Uhr

Mit Verteidiger Aaron Donald (links) hatte Tom Brady oftmals Mühe. Keystone

Kurz vor Schluss sah es so aus, als ob sich die Tampa Bay Buccaneers mit Quarterback-Star Tom Brady in die Overtime gegen die Los Angeles Rams gerettet hätten. Mit dem Touchdown von Leonard Fournette hatten die Buccs einen 24-Punkte-Rückstand in letzter Minute wettgemacht und zum 27:27 ausgeglichen. Eine Aufholjagd, die nur der siebenfache Superbowl-Sieger Brady orchestrieren kann. 42 Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen.

Doch Bradys Gegenüber, Matthew Stafford, hatte gemeinsam mit Ballempfänger Cooper Kupp keine Lust auf Overtime und so setzten sie zum Spektakel an: zwei Pässe, 64 Yards, vier Sekunden blieben übrig. Die Rams marschierten über das Spielfeld. Mit auslaufender Zeit schoss Kicker Matt Gay das entscheidende Field Goal. Bradys Träume vom achten Superbowl und der Titelverteidigung waren geplatzt.

Zuvor dominierten die Los Angeles Rams die Partie nach Belieben und mit einer fantastischen Verteidigung liessen Brady keine Chance. Erst im dritten Viertel konnte der Altmeister seinen ersten Touchdown des Spiels verbuchen. Mit dem Sieg ziehen die Rams in den Conference-Final (Halbfinal) ein und treffen dort auf die San Francisco 49ers. Dieser wird in der Nacht von Sonntag auf Montag (0:30 Uhr) über die Bühne gehen. Gleichzeitig steigt die Hoffnung auf einen Superbowl im eigenen Stadion.

Brady gehört mit 45 Jahren noch immer zur absoluten Spitze. Keystone

Brady und Rodgers vor dem Karriereende?

Nach dem Spiel gab Brady zu verstehen, dass er sich über seine Zukunftsplanung noch nicht im Klaren sei: «Ehrlich gesagt, Leute, denke ich an dieses Spiel. Ich denke an nichts, das fünf Minuten weg ist von diesem Moment.» Das Arbeitspapier des 44-jährigen Spielmachers ist zwar noch ein Jahr gültig. Jedoch meinte Brady bereits im Dezember, dass er die Situation jedes Jahr neu beurteile. Seine Kinder würden auch nicht jünger werden. Das Alter scheint ihn indes nicht zu hindern: Diese Saison warf er die meisten Yards und Touchdowns aller Spielmacher in der Regular Season.

Quarterback-Ikone Aaron Rodgers von den Green Bay Packer liess hingegen nach der enttäuschenden 10:13-Niederlage am Samstag gegen die San Francisco 49ers verlauten, dass er sich in den nächsten Wochen Gedanken über seinen weiteren Karriereverlauf machen werde. Im Raum steht das Ende seiner sportlichen Laufbahn. Auf Social Media bedankte sich der 38-Jährige bereits bei der Stadt, den Fans und den Packers. Gleichzeitig wird Rodgers auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Wie Brady verlor auch Rodgers durch ein Field Goal in letzter Sekunde. Gleiches gilt für die Tennessee Titans, die im Rennen um den Superbowl Jungstar Joe Burrow und seinen Cincinnati Bengals nur knapp den Vorrang lassen mussten. Die Bengals treten am Sonntag (21:00 Uhr) in ihrem Conference-Final bei den Kansas City Chief um Patrick Mahomes an. Diese gewannen ihr Spiel gegen die Buffalo Bills in einem Offensivspektakel mit 42:36 in der Verlängerung.