Ski Freestyle:Big Air in Chur ist ein Erfolg auf der ganzen Linie

BIG-AIR-EVENT IN CHUR Flugshow und tolle Stimmung Die Genferin Sarah Höfflin schafft es beim ersten Big-Air-Festival in Chur als Zweite auf das Podest. René Weber 22.10.2021, 22.09 Uhr

Fabian Bösch hoch über Chur.

Städtische Events haben sich in der Vergangenheit in der Freestyle-Szene bewährt. Der Big-Air-Event in Chur bestätigte das am Freitag eindrücklich. Er war ein voller Erfolg. Tausende Zuschauer feierten die sich von der 40 Meter hohen Rampe wagenden Athletinnen und Athleten. Die Stimmung zum Auftakt der Olympia-Saison war gut, am Ende sogar euphorisch. Selbst Präsident Urs Lehmann zeigte sich bei seinem Besuch beeindruckt von der Flugshow. «Diese tolle Stimmung auf dem ganzen Gelände und die Leistungen der Athletinnen und Athleten sind toll und machen Freude», sagte der Swiss-Ski-Boss.