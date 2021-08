Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré in Zürich empfangen

Mit Tränen in den Augen: So emotional war der Empfang für Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré

Die beiden Bronzemedaillen-Gewinnerinnen im Beachvolleyball, Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré, sind am Samstagnachmittag am Flughafen Zürich empfangen worden. «Dass uns die Tränen gekommen sind, zeigt, was uns dieser Empfang bedeutet», sagte Joana Heidrich.